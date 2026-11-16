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Canarias tiene un sistema propio para cubrir las plazas de sus policías locales. Junto a las convocatorias que cada ayuntamiento aprueba por su cuenta, el Gobierno autonómico organiza cada año una convocatoria unificada para los municipios que le delegan la selección. Para el opositor supone un único proceso, con las mismas bases y el mismo examen, que da acceso a plazas de distintos municipios del archipiélago.

El marco legal

La norma de referencia es la Ley 6/1997, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, desarrollada por el reglamento de selección, formación, promoción y movilidad que aprobó el Decreto 36/2024. Las bases completas de cada proceso se publican en los boletines oficiales de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, y el Boletín Oficial del Estado recoge después un anuncio breve que abre el plazo de solicitudes. La plataforma Editorial 092, especializada en la preparación por comunidades, mantiene un listado de las convocatorias de Policía Local en Canarias publicadas en el BOE, en el que cada fila enlaza con su anuncio oficial.

Requisitos

La ley canaria permite presentarse desde los 18 años y hasta la edad de pase a segunda actividad. A diferencia de otras comunidades, mantiene una estatura mínima, vinculada a un índice de corpulencia. La titulación y los permisos de conducir exigidos figuran en las bases de cada convocatoria.

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Las pruebas

Según las bases de la convocatoria unificada, el proceso incluye pruebas físicas, pruebas psicotécnicas con entrevista, una prueba de conocimientos con un ejercicio teórico tipo test y otro práctico, una prueba voluntaria de idiomas que suma puntos y un reconocimiento médico. El temario oficial tiene 40 temas.

En las pruebas físicas de Policía Local hay una diferencia relevante respecto a otros territorios: en Canarias el reglamento no admite que las marcas se escalonen por tramos de edad, algo que sí ocurre, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana. Entrenar con la tabla de otra comunidad es uno de los errores más frecuentes entre quienes empiezan.

Cuánto se cobra

La nómina de un policía local tiene una parte común a toda España y otra que depende del municipio. El sueldo base y los trienios los fija el Estado según el subgrupo de clasificación, que para la categoría de policía es el C1, mientras que el complemento específico lo decide cada ayuntamiento y es la partida que más varía. Por eso dos agentes con la misma antigüedad pueden cobrar cantidades muy distintas según su destino. Las cifras oficiales, con la norma de la que sale cada una, están desglosadas en la guía sobre cuánto cobra un policía local.

Por dónde empezar

El primer paso es comprobar los requisitos. El segundo, seguir los boletines para saber qué ayuntamientos convocan y cuándo se abre la convocatoria unificada. El tercero, estudiar con la normativa canaria, porque ni el temario ni el examen coinciden con los de otras comunidades. En su aula de Policía Local de Canarias, Editorial 092 reúne tests y supuestos prácticos corregidos con el artículo de la ley.