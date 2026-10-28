Pabellones municipales en Canarias: la tecnología que necesita una cancha para estar a la altura de su afición

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En Canarias, el baloncesto se vive de una forma especial. Las islas tienen una de las aficiones más fieles del país y una cantera que lleva décadas dando jugadores a todas las categorías. Esta temporada, La Laguna Tenerife compite en la Liga Endesa y en Europa. El Dreamland Gran Canaria, por su parte, afronta en Primera FEB el reto de volver a la élite. Pero esos partidos son solo una parte del baloncesto canario: cada fin de semana se juegan cientos de encuentros de base, ligas escolares y competiciones insulares en los pabellones municipales.

Esas instalaciones las gestionan ayuntamientos y cabildos, y casi nunca reciben la atención que merecen. Allí se forman los jugadores, allí entrenan los clubes de barrio y allí se celebran los torneos que llenan las gradas de familias. Y su equipamiento técnico condiciona tanto la calidad de la competición como la experiencia del público.

El pabellón municipal, una instalación de uso intensivo

Un polideportivo municipal no se usa para un solo deporte. Por la mañana lo ocupan los centros escolares. Por la tarde, las escuelas deportivas y los clubes de baloncesto, balonmano, fútbol sala o voleibol. El fin de semana, las competiciones federadas. Ese uso intensivo y multideporte obliga a elegir equipos versátiles, fáciles de manejar y preparados para funcionar muchas horas al día durante muchos años.

Por eso, al renovar un pabellón conviene mirar más allá de la pista y la iluminación. El sistema de marcaje, la cronometría y las pantallas informativas son el sistema nervioso de la instalación: sin ellos, un partido no se puede arbitrar con garantías.

El marcador: de accesorio a requisito de competición

En baloncesto, el marcador no es un elemento decorativo. El reglamento obliga a que la información del partido sea visible para todos: el tiempo de juego, el tanteo, el periodo, los tiempos muertos y las faltas de equipo. A eso se suman los relojes de posesión de 24 segundos, que tienen que funcionar sincronizados con el marcador principal.

Los marcadores de baloncesto que se instalan hoy en los pabellones, fabricados siguiendo las especificaciones técnicas de FIBA, cubren desde la competición local hasta la nacional. Los relojes de 24 segundos incorporan luz perimetral roja y bocina integrada, de modo que el final de la posesión no deja lugar a dudas. En instalaciones con más aforo, los videomarcadores a todo color permiten mostrar en directo los puntos, las faltas y los dorsales de cada jugador, y reproducir vídeos de los patrocinadores.

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Ese último punto cuenta, y mucho, para los clubes modestos. Una pantalla capaz de mostrar publicidad de comercios y empresas locales convierte el marcador en una fuente de ingresos para el club y en un escaparate para el tejido económico del municipio.

Más allá de la cancha: piscinas, pistas y pruebas al aire libre

Muchos complejos deportivos de las islas combinan el pabellón con piscina, pista de atletismo o espacios exteriores. Y el calendario canario de carreras populares, triatlones y pruebas ciclistas se extiende prácticamente todo el año gracias al clima.

En todas esas disciplinas, la medición del tiempo es la base de la competición. Los cronómetros electrónicos para uso deportivo se adaptan a cada entorno: displays estancos con protección IP65 o superior para piscinas, chasis de aluminio termolacado para exterior y dígitos de gran formato con LED de alto brillo, legibles a pleno sol. Además, pueden integrarse con fotocélulas o transpondedores, de modo que el inicio y la parada se registren automáticamente.

Qué conviene valorar antes de licitar

Para un ayuntamiento o un cabildo, invertir en equipamiento electrónico deportivo es una decisión a largo plazo. Estos son los criterios que más pesan en el resultado:

Legibilidad real desde la grada: El tamaño de los dígitos, el brillo y el ángulo de visión deben corresponder a las dimensiones del pabellón y a la distancia de las gradas a la pista.

El tamaño de los dígitos, el brillo y el ángulo de visión deben corresponder a las dimensiones del pabellón y a la distancia de las gradas a la pista. Adecuación al reglamento: El equipo debe cumplir lo que exigen las competiciones que se van a disputar en la instalación, desde las ligas escolares hasta las federadas.

El equipo debe cumplir lo que exigen las competiciones que se van a disputar en la instalación, desde las ligas escolares hasta las federadas. Manejo sencillo: En muchos pabellones, la mesa la llevan personal municipal o voluntarios de los clubes. Un software intuitivo, manejable desde una consola o una tableta, evita errores durante el partido.

En muchos pabellones, la mesa la llevan personal municipal o voluntarios de los clubes. Un software intuitivo, manejable desde una consola o una tableta, evita errores durante el partido. Resistencia al entorno: La humedad y el ambiente salino de los municipios costeros, o el sol directo en las instalaciones abiertas, exigen materiales y protecciones adecuados.

La humedad y el ambiente salino de los municipios costeros, o el sol directo en las instalaciones abiertas, exigen materiales y protecciones adecuados. Servicio integral y posventa: Que un mismo proveedor se encargue del estudio previo, el diseño, la instalación, la puesta en marcha y la formación del personal simplifica la gestión. En un territorio insular, además, la disponibilidad de soporte técnico y repuestos es un factor decisivo.

Por eso, muchas administraciones valoran trabajar directamente con fabricantes, que pueden adaptar el equipo a cada instalación y asegurar repuestos durante toda su vida útil. En España operan varios, entre ellos la murciana CUMA, que diseña y fabrica marcadores, videomarcadores y cronómetros y desarrolla su propio software de control.

Una inversión que se nota en la grada

Modernizar el equipamiento de un pabellón no es un lujo. Mejora la calidad de la competición, facilita el trabajo de árbitros y mesas, abre vías de patrocinio a los clubes y, sobre todo, dignifica la experiencia de deportistas y aficionados. En unas islas donde el baloncesto forma parte de la identidad colectiva, las canchas municipales merecen estar a la altura de esa afición.