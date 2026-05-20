Patinete Store acerca a Canarias la nueva movilidad eléctrica: matriculación DGT, seguridad y modelos homologados

Los patinetes eléctricos en Canarias están dejando de ser una novedad para convertirse en una parte esencial de la movilidad diaria. En ciudades como Las Palmas, Santa Cruz o Las Rotondas, cada vez son más los residentes que los eligen para desplazarse de forma rápida, económica y sostenible por el trazado urbano.

Este auge no es casualidad; responde a un cambio de hábitos impulsado por el buen clima de las islas, la densidad de los núcleos urbanos y la necesidad de soluciones de transporte más ágiles. Por eso, la movilidad eléctrica gana peso en Canarias día tras día, especialmente entre los usuarios que buscan evitar atascos y reducir costes sin renunciar a la comodidad.

Y, en este escenario, Patinete Store se posiciona como una de las plataformas especializadas que está reforzando su presencia comercial en la comunidad a través de su tienda online, acompañando al usuario en la elección, adaptación y uso responsable de estos vehículos.

La nueva normativa DGT sobre patinetes eléctricos

El mercado de los patinetes eléctricos vive un punto de inflexión impulsado por la nueva normativa de la DGT, que ordena la circulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y refuerza la seguridad viaria.

Según la Directiva General de Tráfico, los propietarios deben inscribir su vehículo en el Registro Nacional de Vehículos Personales Ligeros para obtener un número de placa único y el certificado de titularidad. Este trámite es fundamental para matricular un patinete eléctrico DGT correctamente y evitar sanciones.

Desde el 22 de enero de 2024, cada VMP comercializado debe ser certificado como patinete eléctrico homologado DGT. Además, a partir del 22 de enero de 2027, solo podrán circular los que cuenten con este certificado, dejando fuera del tráfico legal a modelos antiguos o no adaptados. Sin olvidar que también es obligatorio disponer de seguro específico para VMP.

La matrícula DGT del patinete no es solo un trámite burocrático: garantiza que el vehículo cumple los estándares de seguridad y permite su identificación en caso de que algo. Esta profesionalización del sector refleja una demanda creciente de transparencia, algo que usuarios y comercios apoyan para circular con tranquilidad y cumplir la ley.

El papel de Patinete Store en el auge de los patinetes eléctricos en Canarias

En el contexto de la nueva normativa DGT, Patinete Store ha consolidado su rol como agente experto en movilidad urbana, reforzando su presencia en Canarias mediante sus tiendas (física y online) y una oferta de servicios diseñada para que los usuarios circulen con plenas garantías legales.

La empresa ha detectado un fuerte crecimiento de la demanda en la región y, en respuesta, acompaña al cliente en cada paso: desde la selección del modelo hasta la regularización completa del vehículo.

1. Venta online

A través de su tienda online, Patinete Store ofrece un catálogo actualizado de patinetes eléctricos y accesorios en Canarias, donde el Ecoxtrem M41 Armored destaca por su potente aceptación. Este modelo reúne potencia, autonomía y equipamiento, cumpliendo simultáneamente con los requisitos de homologación DGT exigidos para circular legalmente.

Su éxito refleja una demanda creciente de usuarios que buscan prestaciones sólidas sin sacrificar la adaptación a la normativa. Las fichas técnicas de la web, de este y otros productos similares, permiten a los interesados evaluar sus características con transparencia, sin presiones comerciales.

2. Asesoramiento técnico personalizado

El equipo de Patinete Store brinda orientación clara sobre cómo elegir un patinete eléctrico homologado y los pasos exactos para matricularlo. De este modo, se evitan errores comunes derivados de la complejidad normativa que pueden terminar convirtiéndose en sanciones o problemas de circulación para los usuarios.

Además, explican con detalle qué seguros son obligatorios para los VMP y cómo mantener el vehículo en cumplimiento. Este acompañamiento es clave para usuarios que se inician en esta clase de movilidad o que deben regularizar su situación ante la nueva exigencia de la DGT.

3. Fabricación de matrículas DGT

Patinete Store ha fabricado más de 20.000 matrículas para patinetes eléctricos, ayudando a usuarios y tiendas de Canarias a regularizar sus vehículos frente a la nueva exigencia de matrícula DGT para patinetes. Este servicio responde a la necesidad urgente de identificar correctamente cada VMP en la vía pública.

La emisión de placas personalizadas se realiza con los datos oficiales del Registro Nacional, garantizando que cada vehículo tenga su identidad legal. Esto permite circular sin riesgo de sanción y aporta transparencia al mercado, facilitando la convivencia entre usuarios y autoridades.

4. Servicios para circular legalmente

Más allá de la venta y la matrícula, esta tienda proporciona información actualizada sobre homologación, seguros obligatorios y mantenimiento preventivo. El objetivo es que sus clientes se adapten y cumplan con las nuevas normativas, asegurando que su movilidad eléctrica sea segura y conforme a la ley.

Este enfoque integral promueve una cultura de responsabilidad viaria, esencial para que la movilidad eléctrica gane peso en Canarias de forma sostenible. La plataforma se posiciona como un aliado técnico, no solo comercial, en la transición hacia un transporte urbano más limpio y regulado.

De la novedad al estándar: la movilidad eléctrica se establece en Canarias

La movilidad eléctrica ha dejado de ser una tendencia pasajera para convertirse en un sector profesional, donde la homologación DGT, el seguro y la matrícula son requisitos definitivos, no opcionales. Este cambio marca un antes y un después en cómo circulamos por la ciudad, priorizando la seguridad y la legalidad.

Canarias tiene condiciones únicas para liderar esta transición: clima benigno todo el año, ciudades compactas y trayectos urbanos cortos que encajan perfectamente con el patinete eléctrico. En las islas, la movilidad eléctrica se está popularizando de forma natural, impulsada por quienes buscan desplazarse con eficiencia sin renunciar al cumplimiento normativo.