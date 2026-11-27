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Quien pasea por el casco de La Laguna o por las calles empedradas de La Orotava lo ve enseguida: balcones de tea, postigos y celosías que filtran la luz desde hace siglos. Esa herencia explica por qué las persianas de madera de comprogar siguen teniendo sentido en Tenerife, siempre que se elijan pensando en el salitre, la humedad del norte y el sol del sur.

Una tradición que nació del clima, no de la estética

La arquitectura tradicional canaria no puso madera en sus fachadas por capricho. Los constructores de los siglos XVI al XVIII trabajaban con lo que tenían a mano, y el pino canario era abundante, resistente y fácil de labrar.

De ese árbol se aprovechaba sobre todo la tea, el corazón resinoso del tronco. Es una madera densa, cargada de resina natural, que aguanta la humedad y repele a muchos insectos. Por eso hay balcones y carpinterías que llevan en pie más de trescientos años.

Las celosías de los balcones cerrados cumplían una doble misión. Dejaban pasar el aire y una luz tamizada, y al mismo tiempo permitían ver la calle sin ser visto. Los postigos interiores de las ventanas de guillotina servían para regular la claridad y guardar el fresco en las horas centrales del día.

En otras palabras, la casa canaria ya resolvía con madera lo que hoy se pide a una persiana: control de luz, ventilación, intimidad y confort térmico.

Lo que la madera hace mejor que otros materiales

La madera es un aislante natural. Conduce mucho peor el calor que el aluminio o el acero, de modo que una persiana de lamas de madera no se calienta al tacto aunque reciba el sol de la tarde en una fachada orientada al oeste.

Eso se nota en el interior. En una vivienda de Santa Cruz o de Adeje, donde el sol aprieta buena parte del año, unas lamas de madera bien orientadas frenan la radiación sin convertir la ventana en un radiador.

También influye en el ambiente. La madera regula ligeramente la humedad, aporta una textura cálida y envejece con dignidad si se cuida. Encaja tanto en una casa terrera restaurada como en un piso moderno que busca un punto más acogedor.

Hay un tercer factor que pesa cada vez más: es un material renovable. Si procede de explotaciones forestales certificadas, su huella ambiental es mucho menor que la de los plásticos o los metales.

Cómo elegir persianas de madera según la zona de la isla

Tenerife concentra climas muy distintos en pocos kilómetros, y eso obliga a afinar la elección. No es lo mismo un apartamento frente al mar en Los Cristianos que una casa en La Esperanza.

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Costa y primera línea de mar : el salitre es el gran enemigo. Conviene optar por maderas tropicales densas o por pino tratado en autoclave, con barniz marino o lasur de alta protección. Los herrajes, mejor en acero inoxidable o latón.

: el salitre es el gran enemigo. Conviene optar por maderas tropicales densas o por pino tratado en autoclave, con barniz marino o lasur de alta protección. Los herrajes, mejor en acero inoxidable o latón. Norte y medianías : en La Laguna, Tacoronte o el valle de La Orotava, la humedad y el mar de nubes mandan. Aquí importa que la madera llegue bien seca de fábrica y sellada por todas sus caras, incluidos los cantos.

: en La Laguna, Tacoronte o el valle de La Orotava, la humedad y el mar de nubes mandan. Aquí importa que la madera llegue bien seca de fábrica y sellada por todas sus caras, incluidos los cantos. Sur y zonas de mucho sol: en Arona, Granadilla o San Miguel, el problema es la radiación ultravioleta, que agrisa y reseca la superficie. Los acabados con filtro solar y los tonos medios aguantan mejor que los muy claros o los muy oscuros.

En interiores la exigencia es menor. Una persiana veneciana de madera dentro de la vivienda solo necesita un buen barnizado y algo de atención en baños y cocinas.

Venecianas, alicantinas o de lamas orientables: cuál conviene

Bajo el nombre de persianas de madera conviven varios sistemas muy diferentes, y cada uno responde a una necesidad.

Las venecianas de madera se colocan por dentro y tienen lamas horizontales que se orientan con un cordón o una varilla. Son las más decorativas y permiten graduar la luz con precisión, algo muy útil en salones y despachos.

Las persianas alicantinas o de cadenilla, formadas por listones unidos con cordón o cadena, se enrollan hacia arriba y suelen ir por fuera. Son ligeras, dejan pasar el aire y recuerdan mucho al espíritu de las celosías tradicionales.

Las contraventanas o mallorquinas de lamas son la opción más robusta. Funcionan como hojas que se abren hacia fuera y protegen a la vez del sol, de la lluvia y de las miradas. Son las que mejor dialogan con las fachadas históricas de los cascos antiguos.

El mantenimiento que alarga su vida en el clima canario

Una persiana de madera bien cuidada puede durar décadas, pero en Canarias el mantenimiento no es opcional. El polvo en suspensión que traen los episodios de calima se acumula en las lamas y, mezclado con la humedad, acaba apagando el acabado.

Lo recomendable es limpiarlas con un paño apenas húmedo cada pocas semanas y revisar el barniz una vez al año. En costa y en el sur, lo habitual es renovar la capa protectora cada dos o tres temporadas; en interiores, mucho menos.

Si aparece una zona agrisada o una pequeña grieta, conviene actuar pronto: lijar suavemente, aplicar un fondo protector y volver a barnizar. Esperar demasiado obliga a decapar toda la lama.

La lección de los balcones de tea

Los balcones que hoy fotografían los visitantes en La Orotava siguen en pie porque alguien eligió bien el material, lo protegió del clima y lo mantuvo con paciencia generación tras generación.

Esa misma lógica sirve para cualquier vivienda actual de las islas. Unas persianas de madera adaptadas al rincón de Tenerife donde se vive no son solo un elemento decorativo: son una forma de seguir cuidando la casa como lo hacían los abuelos, con luz tamizada, aire fresco y un material que mejora con los años. ¿Cuántas fachadas de hoy podrán decir lo mismo dentro de tres siglos?