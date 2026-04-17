Por qué miles de personas forran los cajones de la cocina con papel de aluminio (y deberías hacerlo tú también)

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina es un truco casero que se repite en hogares de todo el mundo y que la mayoría de las personas descubre por casualidad o en redes sociales. Puede parecer extraño a primera vista, pero no es ni un mito ni una moda pasajera. Se trata de un método con fundamentos prácticos muy concretos y con efectividad comprobada que lleva utilizándose en cocinas profesionales y hogares desde hace décadas. Lo mejor: se hace en menos de cinco minutos y el único material necesario es un rollo de papel de aluminio que ya está en cualquier cocina.

El papel de aluminio es un material desechable, impermeable, reflectante y extremadamente barato. Cuando se coloca en el fondo de un cajón de cocina, actúa como una barrera multifuncional que protege la superficie, facilita la limpieza y alarga la vida útil del mueble. Pero sus ventajas van mucho más allá de lo que parece a simple vista.

Por qué funciona: las ventajas reales de forrar los cajones con papel de aluminio

La cocina es el lugar de la casa donde más humedad, grasa y suciedad se generan. Los cajones están expuestos constantemente al vapor de la cocción, a las salpicaduras de aceite y a los restos diminutos que se acumulan con el uso diario de cubiertos, utensilios y envases. Con el tiempo, la madera del cajón absorbe esa humedad, se hincha, se oscurece y puede llegar a desarrollar hongos y malos olores.

El papel de aluminio resuelve varios de estos problemas a la vez. Actúa como barrera contra la humedad, impidiendo que el vapor de la cocina penetre en la madera o el aglomerado del cajón. Protege contra la grasa y los derrames, ya que cualquier líquido que se derrame queda sobre el aluminio y no mancha la superficie del mueble. Facilita la limpieza de forma drástica: en lugar de limpiar el cajón a fondo, basta con retirar el papel de aluminio sucio, tirarlo a la basura y colocar uno nuevo en segundos. Y además, su superficie reflectante aporta más luminosidad al interior del cajón, lo que ayuda a encontrar los utensilios con mayor facilidad.

El papel de aluminio es desechable y facilita la limpieza al forrar estantes, cajones o superficies de trabajo, ya que protege de derrames y suciedad. En la cocina, eso se traduce en varias ventajas simultáneas.

Cómo forrar correctamente un cajón de cocina con papel de aluminio

El procedimiento es muy sencillo y no requiere herramientas, pegamento ni cinta adhesiva. El propio peso de los cubiertos y utensilios que se colocan dentro del cajón mantiene el papel en su lugar. Solo hay que seguir estos pasos:

Vaciar completamente el cajón y aprovechar para retirar cualquier resto de suciedad o migas que se hayan acumulado. Limpiar el fondo con un paño seco para asegurarse de que no queda humedad residual. Cortar el papel de aluminio a medida, dejando unos centímetros de margen en los bordes para que cubra también las esquinas. Colocarlo con el lado brillante hacia arriba, que es la cara que mejor refleja la luz y repele la humedad. Presionar bien en los rincones para que no queden burbujas ni pliegues que puedan molestar al abrir o cerrar el cajón.

La regla de mantenimiento es igual de simple: cuando el papel esté manchado, húmedo o arrugado, se cambia. No hace falta lavarlo ni intentar reutilizarlo. Se retira, se tira y se pone uno nuevo. Toda la operación lleva menos de un minuto.

El papel de aluminio tiene dos caras distintas: una brillante y otra mate. Esta diferencia se produce durante el proceso de fabricación, cuando dos láminas se prensan juntas y la cara que queda en contacto con el rodillo de la máquina sale pulida (brillante), mientras que la otra queda sin pulir (mate). Aunque en la práctica la diferencia de temperatura entre ambas caras es mínima, se recomienda colocar el lado brillante hacia arriba en los cajones para aprovechar su mayor capacidad reflectante y su superficie más lisa, que facilita la limpieza.

Este mismo truco puede aplicarse a los cajones del frigorífico, especialmente a las bandejas de frutas y verduras, que son las que más se ensucian por los restos orgánicos de los alimentos frescos. Al forrar el fondo de estos cajones con papel de aluminio, los restos de hojas, tierra o líquidos que sueltan las frutas y verduras quedan sobre el papel y no directamente sobre la bandeja de plástico. Cuando el papel se ensucia, se retira y se coloca uno limpio. El cajón del frigorífico permanece siempre impecable sin necesidad de sacarlo y lavarlo cada pocos días.

¿Cuándo hay que cambiar el papel de aluminio?

No existe una frecuencia fija. Depende del uso que se le dé al cajón. En un cajón de cubiertos con uso diario intenso, conviene revisar el papel cada semana y cambiarlo si presenta manchas de humedad o restos de comida. En un cajón de utensilios que se abre con menos frecuencia, puede durar semanas o incluso meses sin necesidad de reemplazo.

La señal para cambiarlo es visual: si el papel está arrugado, roto, manchado de grasa o presenta signos de humedad, ha llegado el momento de sustituirlo. Si hay restos de comida adheridos que no salen con facilidad, lo más práctico es desecharlo directamente. No merece la pena intentar limpiarlo porque un trozo de papel de aluminio nuevo cuesta apenas unos céntimos.

Otros usos del papel de aluminio en la cocina que quizás no conocías

Más allá de forrar cajones, el papel de aluminio tiene aplicaciones sorprendentes en el hogar. Arrugado en forma de bola, funciona como estropajo suave para limpiar ollas de acero inoxidable, parrillas y bandejas metálicas sin rayarlas. Colocado debajo de la funda de la tabla de planchar, refleja el calor y permite eliminar las arrugas de la ropa más rápido. Envuelto alrededor de cubiertos de plata dentro de una olla con agua caliente, sal y bicarbonato, produce una reacción electroquímica que elimina la oxidación y devuelve el brillo original a la cubertería.

También se utiliza para afilar tijeras (basta con cortar varias capas de aluminio dobladas con las tijeras desafiladas) y para proteger los bordes de las tartas en el horno, evitando que se quemen mientras el centro termina de hornearse. Un rollo de papel de aluminio que cuesta menos de dos euros puede resolver problemas que muchos hogares intentan solucionar con productos de limpieza mucho más caros.