¿Por qué todos los pisos reformados empiezan a parecer iguales?
La estandarización de los interiores contemporáneos
Esta homogeneización no es casual. Responde a la globalización de las tendencias de interiorismo, a la democratización de la producción industrial de materiales de construcción y a la inercia del mercado inmobiliario, que busca comercializar o alquilar inmuebles con una estética neutra que resulte atractiva para el mayor número de personas posible. Sin embargo, en el camino hacia esa neutralidad impoluta y funcional, muchas viviendas terminan despojadas de los rasgos arquitectónicos particulares que un día las definieron, transformándose en espacios funcionales pero despersonalizados.
El valor de lo que ya estaba allí
Frente a la corriente del «borrón y cuenta nueva», que prioriza demoler absolutamente todo para levantar una estructura estándar sobre un lienzo en blanco, cobra fuerza una visión contrapuesta: la que entiende la reforma integral como un proceso de diálogo entre el pasado y el presente. Una intervención integral no exige necesariamente arrasar con el legado constructivo del edificio.
Los elementos originales de una vivienda antigua (desde un pavimento artesanal hasta la carpintería de madera maciza, pasando por techos altos con molduras o vigas vistas) no son meras antiguallas decorativas. Constituyen la memoria material del edificio y aportan una textura, una calidez y una personalidad que los materiales de producción industrial masiva difícilmente pueden replicar. Evaluar el estado de conservación de estas piezas, valorar su viabilidad técnica y planificar su restauración dentro del nuevo proyecto permite que la vivienda conserve una historia propia tras la obra.
Barcelona como caso de estudio: entre conservación y renovación
El Principal Primera representa un modelo de intervención donde el diagnóstico técnico previo permite identificar qué piezas merecen una segunda vida antes de iniciar cualquier derribo. La ciudad de Barcelona se plantea como un escenario especialmente revelador para examinar esta tensión entre la renovación estética y la preservación patrimonial. El parque residencial de la capital catalana, enriquecido por el desarrollo urbanístico de finales del siglo XIX y principios del XX, alberga una cantidad extraordinaria de pisos donde aún sobreviven mosaicos hidráulicos, techos abovedados de ladrillo (la clásica bóveda catalana), rosetones de yeso y grandes ventanales de madera.
A partir de la experiencia técnica acumulada en el sector, se evidencia que abordar un edificio antiguo exige estudiar en profundidad el estado estructural del inmueble, evaluar la viabilidad real de los materiales y planificar detalladamente cada fase antes de ejecutar cualquier demolición. Una reforma integral planificada con rigor no consiste en aplicar un catálogo de tendencias preconcebidas, sino en adaptar la distribución y el espacio a las necesidades reales del propietario respetando los límites y el potencial de la finca.
Reformar para el presente sin borrar el pasado
La coexistencia entre lo antiguo y lo contemporáneo es un desafío técnico totalmente viable. Adaptar un piso centenario a los estándares de habitabilidad actuales requiere la renovación completa de las redes de agua y electricidad, la integración de sistemas de climatización eficientes, el refuerzo del aislamiento térmico y acústico y la apertura de espacios para aportar más luminosidad. Nada de esto resulta incompatible con la conservación de la identidad arquitectónica del inmueble.
El reto principal consiste en integrar las nuevas instalaciones sin destruir la envolvente histórica. Por ejemplo, es posible nivelar los suelos instalando pavimento contemporáneo en las zonas de mayor desgaste y reservar los mosaicos hidráulicos originales como alfombras decorativas en salones o distribuidores. Asimismo, la carpintería exterior antigua puede adaptarse o ser sustituida por réplicas con doble acristalamiento que mantengan la estética del edificio sin sacrificar la eficiencia energética. El objetivo no es defender de manera dogmática que cualquier elemento antiguo deba preservarse obligatoriamente, sino abogar por que su eliminación sea el resultado de un análisis deliberado y no de una decisión automatizada por modas superficiales.
¿Estamos perdiendo el carácter de nuestras ciudades?
Carlos Alonso, arquitecto técnico y fundador de El Principal Primera, firma especializada en reformas integrales en Barcelona, trabaja precisamente con viviendas en las que la reforma debe convivir en ocasiones con pavimentos, carpinterías o techos con cornisas preexistentes. Su trabajo ejemplifica cómo la planificación adecuada permite conciliar el confort moderno con la conservación de aquellos elementos que aportan singularidad a cada inmueble.
Este fenómeno de estandarización estética trasciende las paredes de las viviendas individuales para convertirse en una cuestión urbana de mayor escala. La transformación de los espacios interiores es el reflejo privado de los procesos de cambio global que atraviesan los barrios y los centros urbanos. Cuando los mismos revestimientos, las mismas distribuciones diáfanas y los mismos acabados grises o blancos se reproducen sistemáticamente en cualquier reforma, las viviendas pierden su singularidad territorial. Un piso en el Eixample barcelonés termina luciendo exactamente igual que un apartamento en un distrito financiero o una casa en la periferia de otra metrópoli.
Proteger y recuperar los detalles constructivos de origen es también una forma de resistencia frente a la uniformidad cultural. Apostar por la restauración de pavimentos, techos y carpinterías no responde a una simple nostalgia del pasado, sino a una estrategia consciente para salvaguardar el patrimonio cotidiano. Mantener vivo ese legado arquitectónico permite que las viviendas evolucionen, incorporen el confort contemporáneo y respondan a las nuevas formas de habitar sin perder la identidad que las hace únicas.