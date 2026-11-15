Qué mira un juez en un informe de daño psíquico: las claves que explican los psicólogos forenses

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Tras una agresión, un accidente o una situación de acoso laboral, la reclamación por secuelas psicológicas depende casi siempre de un informe pericial. Los psicólogos forenses españoles por excelencia, Dr. Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos y Polina Poloziuk Poloziuk explican qué separa un informe que convence al tribunal de uno que acaba descartado.

El daño psicológico no se ve en una radiografía, pero tiene consecuencias jurídicas en casi todos los órdenes. El Código Penal castiga en su artículo 147 la lesión que menoscabe la integridad corporal o la salud física o mental. El baremo de tráfico de la Ley 35/2015 incluye secuelas psíquicas, y los tribunales lo usan a menudo como referencia orientativa fuera de la circulación. En lo laboral, el acoso y los accidentes de trabajo generan cada vez más reclamaciones de este tipo.

En todos esos casos, quien decide no es psicólogo. La Ley de Enjuiciamiento Civil establece en su artículo 348 que el tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica. Dicho de otro modo: el juez no está obligado a aceptar la conclusión del perito, sino a examinar si está bien razonada.

“Un informe de daño psíquico tiene que convencer a alguien que no es especialista y que, además, tiene delante otro informe que dice lo contrario”, explica Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, abogado, perito médico y psicólogo forense en Madrid. “Por eso no basta con concluir que hay daño. Hay que demostrar cómo se ha llegado a esa conclusión”.

Los profesionales del peritaje coinciden en una serie de puntos que el tribunal examina, lo diga o no en la sentencia:

¿Qué tiene exactamente la persona? Un diagnóstico con criterios reconocidos, como los del DSM-5-TR o la CIE-11, y no términos vagos como “afectación emocional”. ¿Cómo estaba antes? El estado anterior es decisivo. Si existía un trastorno previo, el informe debe separarlo de lo que añade el hecho que se juzga. ¿Por qué se debe a ese hecho? El nexo causal exige una cronología coherente, una intensidad proporcionada y el descarte razonado de otras causas posibles. ¿Se ha controlado la simulación? En un litigio hay incentivos para exagerar. Las pruebas psicométricas con escalas de validez permiten comprobar si los síntomas declarados son consistentes. ¿Cuánto dura y cuánto limita? No es lo mismo una lesión temporal que una secuela permanente. El informe debe concretar el tiempo de curación y la repercusión en la vida diaria y laboral. ¿Se entiende? Un informe brillante que el juez no comprende no sirve. La claridad, y la capacidad de defenderlo en la vista, forman parte de su valor.

El nexo causal, el punto más discutido

De esas seis preguntas, la tercera es la que más litigios decide. La parte contraria rara vez niega que la persona sufra; suele discutir que el sufrimiento proceda del hecho denunciado y no de otras circunstancias de su vida.

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“El análisis del daño psíquico y su relación causal es donde se gana o se pierde el informe”, señalan Cuadrado y Poloziuk. “Hay que reconstruir la historia de la persona, contrastar lo que cuenta con la documentación clínica y explicar por qué las alternativas no encajan. Un informe que no se pregunta por las otras causas posibles se cae en el interrogatorio”.

El mismo rigor se exige al cuantificar. La cuantificación de secuelas psíquicas traslada el diagnóstico a categorías que el tribunal puede indemnizar. Un error en esa traducción, por exceso o por defecto, resta credibilidad a todo el documento.

Las reclamaciones por acoso en el trabajo reúnen todas las dificultades a la vez. Los hechos suelen prolongarse durante meses, con pocos testigos dispuestos a declarar, y los síntomas aparecen de forma gradual. Además, la empresa suele aportar su propia versión de los conflictos.

En estos casos, el peritaje en acoso laboral debe distinguir entre el conflicto laboral ordinario, que no siempre deja secuelas, y una situación sostenida de hostigamiento con daño clínicamente demostrable. La cronología de las bajas, los informes médicos y los correos o mensajes de la época son, a menudo, la mejor prueba.

Es frecuente que cada parte aporte su propio perito. Entonces el tribunal compara métodos, no solo conclusiones. Un contrainforme psicológico bien hecho no se limita a discrepar: señala dónde falla el método del otro informe, qué pruebas faltan o qué datos no se han tenido en cuenta.

“La mejor defensa de un informe es que cualquier otro profesional pueda seguir el razonamiento paso a paso y llegar al mismo sitio”, resume Cuadrado Gómez-Serranillos, que trabaja en Madrid junto a la psicóloga forense Polina Poloziuk en procedimientos penales, civiles y laborales. “Si el razonamiento es sólido, el informe resiste. Si depende de la autoridad del perito, no”.