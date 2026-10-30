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Una sentencia firme afirma expresamente que no es necesario ser médico colegiado en España para hacer pericias médicas. La legislación penal, además, admite expertos sin título oficial cuando poseen conocimientos especializados.

La colegiación, la homologación de títulos extranjeros y los cursos de peritaje suelen aparecer como supuestos requisitos imprescindibles para intervenir como experto ante la Justicia. Sin embargo, esa percepción necesita contrastarse con las leyes procesales y con las resoluciones judiciales que han examinado estas cuestiones.

El Dr. Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, perito médico forense, psicólogo forense, criminólogo y abogado penalista, famoso por sus éxitos en España y EEUU, explica que la función pericial consiste en aportar conocimientos especializados para esclarecer hechos. Por ello, defiende que sus requisitos deben analizarse desde la normativa que regula la prueba, sin trasladar automáticamente a esta actividad las condiciones administrativas del ejercicio asistencial.

Un respaldo judicial directo se encuentra en la sentencia de 20 de enero, del Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid, que afirma: «No es necesario ser médico colegiado en España para hacer pericias médicas». La resolución fundamentó esa afirmación en el artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en los artículos 340 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La firmeza de la sentencia consta expresamente en el testimonio expedido por el letrado de la Administración de Justicia consultado por este medio.

La misma sentencia examinó documentación académica extranjera y distinguió su autenticidad de su homologación administrativa. Aunque constató que los títulos no estaban homologados por la Administración española, rechazó que ello significara que fueran falsos y tuvo en cuenta la comprobación pericial de su autenticidad. Se trata, por tanto, de una resolución absolutoria que valoró formación extranjera no homologada y formuló expresamente el criterio de que la colegiación médica no era necesaria para realizar pericias médicas. Así se recoge en el fundamento jurídico segundo de la resolución.

En el ámbito penal, la explicación comienza en el propio texto de la ley. El artículo 457 LECrim establece que «Los peritos pueden ser o no titulares» y contempla a quienes, careciendo de título oficial, poseen conocimientos o práctica especial en una ciencia o arte. El artículo 458 concede preferencia a los titulares, pero mantiene la posibilidad de acudir a expertos no titulados. La titulación oficial, por tanto, no es una condición indispensable para toda intervención pericial penal.

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Esta regulación permite explicar por qué un especialista extranjero puede intervenir como perito penal sin que la homologación española constituya un requisito general de acceso. Su formación y experiencia pueden servir para acreditar conocimientos, dentro de un sistema que admite incluso expertos sin título oficial. La homologación produce efectos académicos y profesionales específicos; su ausencia no elimina por sí misma la competencia científica o técnica de una persona. Esta conclusión resulta de la lectura conjunta de la LECrim y del régimen de homologación del Real Decreto 889/2022.

Cuadrado Gómez-Serranillos propone un ejemplo ilustrativo: un neurocirujano estadounidense que explique una técnica quirúrgica en un procedimiento penal español. Su aportación exige examinar sus conocimientos sobre la cuestión debatida. La falta de homologación no puede convertirse automáticamente en una razón para descartar su intervención como experto, cuando la propia ley procesal admite incluso peritos no titulares, es decir, sin título. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también se ha pronunciado sobre las barreras de acceso a la actividad pericial. En su informe INF/CNMC/042/21, de 4 de mayo de 2021, afirmó que «la colegiación no es un requisito imprescindible para el peritaje». Al examinar la organización de servicios periciales, recordó que los colegios no pueden imponer por iniciativa propia una colegiación que carezca de respaldo legal ni añadir requisitos de acceso ajenos a la normativa.

La regulación civil exige atender a la materia del dictamen. El artículo 340.1 LEC establece la titulación oficial correspondiente y la condición de experto acreditado, incorporada expresamente por la reforma de 2025. Para materias no comprendidas en títulos profesionales oficiales, contempla a personas entendidas en ellas. El precepto no establece una colegiación ni una homologación de titulaciones extranjeras, puesto que un título extranjero, siendo oficial, lo es en su país de origen y si pertenece al Convenio de la Haya, también lo es en el resto de países, sin necesidad de homologación o equivalencia alguna, como recoge el propio Ministerio de Justicia.

Para quien necesita un perito médico forense, la selección debe centrarse en la preparación relacionada con el problema que se investiga, la experiencia pertinente y la capacidad de explicar las conclusiones. Cuadrado Gómez-Serranillos extiende ese criterio a su actividad como psicólogo forense: identificar correctamente la pregunta pericial, documentar las fuentes, emplear métodos adecuados y explicar cómo se llega a cada conclusión.

La objetividad forma parte de esa responsabilidad. El artículo 335.2 LEC exige considerar tanto lo que pueda favorecer como lo que pueda perjudicar a cualquiera de las partes. La calidad del informe debe poder examinarse a través de sus datos, su razonamiento y la respuesta del experto a las cuestiones planteadas durante el procedimiento.

Desde Madrid, el Dr. Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos plantea esta labor divulgativa como una forma de ayudar a ciudadanos y profesionales del Derecho a identificar qué acredita realmente la competencia de un perito y qué requisitos tienen respaldo legal. Su propuesta es situar en el centro los conocimientos demostrables, la especialización y la fundamentación del dictamen.