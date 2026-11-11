Registran vientos de 180 km/h en las cumbres de Tenerife por la borrasca Charles

Vientos de 180 en las cumbres de Tenerife: el récord de la borrasca Charles

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LO ESENCIAL Ciento ochenta en el Teide. Cuarenta y cuatro de más. Pequeña pero muy profunda. Ciento cincuenta en Izaña. Veinte incidencias en la isla.

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Las cumbres de Tenerife han registrado rachas de viento de hasta 180 kilómetros por hora durante el paso de la borrasca Charles. Es la cifra más alta medida en todo el archipiélago en este episodio.

La previsión hablaba de 136. El entorno del Parque Nacional del Teide ha firmado cuarenta y cuatro kilómetros por hora por encima según datos de la AEMET.

Lo que se anunció y lo que ha medido Tenerife

El contraste entre previsión y registro conviene verlo junto:

Previsto en cumbres de Tenerife. Hasta 136 km/h en el entorno del Parque Nacional y la Corona Forestal.

Hasta 136 km/h en el entorno del Parque Nacional y la Corona Forestal. Registrado en el entorno del Teide. Hasta 180 km/h , según el Cabildo de Tenerife .

Hasta , según el Cabildo de . Registrado en Izaña. Hasta 150 km/h en las primeras horas del episodio.

Hasta en las primeras horas del episodio. Umbral del aviso rojo de la AEMET. 130 km/h.

Los 180 corresponden a un punto muy concreto y muy expuesto: la zona de cumbres, por encima de los 2.000 metros de altitud y varios vuelos cancelados en Canarias. No son las rachas que ha sentido quien vive en la costa.

En el resto de la isla las incidencias han sido de menor intensidad, según la corporación insular, que sitúa las condiciones más adversas en el Parque Nacional del Teide y la Corona Forestal.

Aun así, la cifra desmiente la impresión que dejó la madrugada, cuando los primeros registros apuntaban a algo más de 100 km/h y se hablaba de un episodio por debajo de lo anunciado con cifras del Cabildo de Tenerife.

Por qué el viento se dispara en las cumbres de Tenerife

La AEMET ha definido a Charles como una borrasca pequeña pero muy profunda y adversa, y esa combinación explica buena parte de lo ocurrido.

Un sistema de poco radio pero con una presión central muy baja genera un gradiente muy fuerte en pocos kilómetros, lo que se traduce en vientos violentos muy concentrados en el espacio. De ahí la jornada de contrastes: 180 km/h arriba y una mañana relativamente tranquila abajo.

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A ello se suma el factor que la agencia venía advirtiendo desde el aviso especial: la interacción del viento con la orografía. El flujo del suroeste se acelera al salvar las cumbres, y Tenerife y La Palma son las dos islas con mayor desnivel de Canarias.

Hay además un matiz que la AEMET precisó este martes: Charles ha dejado de ser una borrasca subtropical, aunque mantiene toda su capacidad para generar fenómenos adversos.

Las incidencias que ha dejado el viento en Tenerife

El Cabildo contabiliza una veintena de incidencias en la isla, gestionadas a través del CECOPIN, el CECOES 1-1-2 y el área de Carreteras.

Los Realejos concentra el mayor número, con seis. También se han comunicado afecciones en Arafo, Granadilla de Abona, La Orotava, Puerto de la Cruz, Garachico, La Guancha, San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife, Güímar y Arico.

Las principales afecciones en las carreteras insulares tienen que ver con la caída de árboles, ramas y restos vegetales, además de materiales metálicos y plásticos desplazados por las rachas. No se han registrado heridos.

El Cabildo ha cerrado los accesos al Teide y suspendido las actividades al aire libre, además de las carreteras, senderos y espacios naturales ya clausurados. Las clases han sido telemáticas en toda la isla.

Lo que queda de jornada en Tenerife y en el resto de Canarias

El viento tiende a perder fuerza durante la segunda mitad del día, aunque el frente de lluvias sigue recorriendo el archipiélago de oeste a este.

El foco se ha desplazado ahora a La Palma: el Gobierno de Canarias elevó a alerta el riesgo de inundaciones en la isla desde las 12:30, con previsión de hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas, y el Cabildo palmero mantiene preparada una posible evacuación en el Puerto de Tazacorte.

Según la previsión de la AEMET, la normalidad debería regresar en torno a las 22:00 horas. El Cabildo de Tenerife recomienda mientras tanto extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios por zonas expuestas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencias.