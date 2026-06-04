Sale y desaparece en cuatro días: la estructura captada por satélite en el atolón que enfrenta a China y Filipinas

Una estructura misteriosa detectada por satélite en el atolón de Scarborough ha vuelto a poner el foco internacional sobre el Mar de China Meridional. Imágenes obtenidas por la agencia Reuters confirmaron la presencia de un objeto en la entrada del disputado banco de arena la pasada semana, aunque fotografías posteriores sugieren que ya no se encuentra allí. Filipinas ha anunciado que investiga lo ocurrido en uno de los enclaves marítimos más sensibles de Asia, sobre el que China mantiene un control de facto desde 2012.

El atolón, conocido como Scarborough Shoal en inglés, Bajo de Masinloc en Filipinas y Huangyan Dao en China, es uno de los puntos calientes de la geopolítica del Pacífico. Su ubicación, próxima a rutas marítimas estratégicas, y su valor como caladero tradicional para pescadores de varios países lo convierten en escenario recurrente de fricciones entre la guardia costera china y los pesqueros filipinos cerca de esta estructura.

Qué muestran las imágenes satelitales de la estructura

Las fotografías comerciales captadas los días 27, 28, 29 y 30 de mayo muestran lo que un analista de Vantor, proveedor de imágenes satelitales, ha descrito como «posiblemente una balsa o una boya flotante» incluso una isla secreta en la entrada del atolón. En las imágenes del 27 y el 29 de mayo aparece, además, una barrera que se extiende a lo largo de la entrada de la laguna.

El martes 3 de junio, el grupo estadounidense de monitorización marítima SeaLight, vinculado a la Universidad de Stanford, publicó en la red social X imágenes captadas por el satélite Satellogic el 28 de mayo. La organización describió el hallazgo como «un objeto pequeño y reflectante claramente distinguible sobre la meseta del arrecife, cerca de la entrada de la laguna». Según los analistas, el objeto mediría menos de diez metros de diámetro y resulta imposible determinar a simple vista si está fijado al arrecife o flota como una boya en esta estuctura.

«La evidencia sugiere que se trata de un elemento persistente y no un artefacto óptico transitorio», indicó la organización SeaLight en su análisis técnico.

Aparece y desaparece en cuatro días

El elemento de la estructura más llamativo del episodio es su volatilidad. La estructura, presente en las imágenes de finales de mayo, ya no aparece en la fotografía captada por Vantor el 1 de junio. Es la primera evidencia documentada que apunta a que el objeto ha sido retirado, ha cambiado de posición o sencillamente ha dejado de ser detectable por los satélites comerciales en uso.

El Ministerio de Defensa de China y la embajada china en Manila no respondieron de manera inmediata a las solicitudes de comentario formuladas por Reuters, según ha informado la propia agencia. En el lado filipino, el secretario de Defensa, Gilberto Teodoro, confirmó haber recibido información preliminar sobre la presencia de la estructura. Lo hizo en declaraciones a los periodistas al margen del Diálogo Shangri-La, el principal foro regional de defensa de Asia, que se celebró este fin de semana en Singapur.

El hallazgo de esta estructura se produce en un momento de elevada actividad militar en la zona. El pasado domingo, las fuerzas armadas y la guardia costera chinas llevaron a cabo patrullas en el área, apenas unas horas después de que tropas filipinas y estadounidenses concluyeran un ejercicio marítimo conjunto de cinco días en aguas próximas al atolón. Fue la tercera maniobra de este tipo realizada durante este año, en el marco de la cooperación militar entre Manila y Washington para reforzar la interoperabilidad y la seguridad marítima de esta estructura.

El año pasado, China anunció además la creación de una reserva natural nacional en el banco de arena, un movimiento que las autoridades filipinas denunciaron y calificaron de «claro pretexto para la ocupación» del enclave.

El estatus jurídico del atolón continúa siendo motivo de disputa abierta. En 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya emitió un fallo histórico sobre diversas cuestiones del Mar de China Meridional que respaldó a Manila en buena parte de sus reclamaciones. La cuestión específica de la soberanía sobre el atolón quedó fuera del alcance del fallo, pero el tribunal sí estableció que el bloqueo impuesto por Pekín al banco de arena vulneraba el derecho internacional, dado que se trata de un caladero tradicional para pescadores de varios países, incluidos China, Filipinas y Vietnam.

El nuevo episodio satelital de esta estuctura se suma a una larga lista de incidentes que diplomáticos y analistas seguidos consideran una de las mayores fuentes de riesgo de conflicto armado en Asia. La estructura, aparecida y desaparecida en cuestión de días, recuerda hasta qué punto un objeto de menos de diez metros puede convertirse en motivo de alarma internacional cuando se sitúa en el lugar adecuado del mapa de esta estructura.