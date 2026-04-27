Santa Cruz organiza zafarranchos de limpieza en Acorán, Cuevas Blancas y Los Alisios

Zafarranchos de limpieza en Santa Cruz: Acorán, Cuevas Blancas y Los Alisios

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Área de Servicios Públicos y la empresa concesionaria Valoriza Servicios Medioambientales SA, continuará con los zafarranchos de limpieza en el distrito Suroeste. Las actuaciones de esta semana comenzarán en Acorán, mañana martes 28 de abril, y seguirán el miércoles 29 y jueves 30 en Cuevas Blancas y Los Alisios.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, indica que “estos zafarranchos no solo mejoran la imagen de nuestros espacios públicos, sino que contribuyen a la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Queremos una ciudad más limpia, cuidada y sostenible, y para lograrlo es fundamental actuar de manera planificada en todos los distritos”.

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, destaca la importancia de estas acciones para reforzar la limpieza ordinaria de los barrios, procurando mantener los espacios públicos de Santa Cruz en el mejor estado posible. “Trabajamos cada semana para cuidar de nuestro municipio, abordando la limpieza de plazas, aceras y todos los elementos que componen la vía pública”, resalta.

Durante el mes de abril las actuaciones, que forman parte del Plan Extraordinario de Limpieza por Barrios, se han desarrollado en el Distrito Suroeste de la capital, ejecutándose en barrios como Añaza, Acorán y próximamente en Cuevas Blancas y Los Alisios. “Desde el Consistorio mantenemos nuestro compromiso en garantizar la atención de todos los distritos del municipio a lo largo del año”, afirma Tarife.

El Plan Ordinario de Limpieza por Barrios se desarrolla semanalmente, de martes a jueves, y cuenta con equipos multidisciplinares de trabajo conformados por treinta operarios y operarias, así como la maquinaria necesaria y un total de doce vehículos para realizar actuaciones intensivas de desbroce, barrido, baldeo y otras tareas complementarias al servicio habitual.