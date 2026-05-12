Santiago Sesé reclama “vigilar de cerca” los mercados emisores turísticos ante el impacto internacional de la guerra de Irán

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, reclama “vigilar de cerca la dinámica de los mercados emisores de turistas, ante el impacto internacional de la guerra de Irán, así como sus potenciales efectos en el principal motor económico de Canarias.

Sesé remarca que es importante contar con monitorización constante de la repercusión del conflicto bélico sobre la conectividad y la capacidad de gasto de los turistas. Considera especialmente importante vigilar la evolución de la conectividad aérea a partir del verano, ya que las cifras del primer trimestre aún no los efectos de la guerra sobre el sector turístico.

De hecho, el boletín sobre el comportamiento del sector turístico, elaborado por el Servicio de Estudios de la Cámara, recoge que, en el primer trimestre del año, se consolida el crecimiento y se alcanzan cifras récord tanto de visitantes como de gasto, aunque con una moderación en el ritmo de avance respecto a ejercicios anteriores.

Sin embargo, Santiago Sesé alerta de que, “si la situación internacional se prolonga en el tiempo, podrían producirse tensiones en el suministro de combustible y dificultades operativas en algunos países de origen que afecten a la programación de rutas y a la conectividad con Canarias”.

“Nos preocupa especialmente cómo pueden evolucionar las economías de algunos países europeos afectados por el incremento de precios y la pérdida de poder adquisitivo”, afirma el presidente, quien también añade que hay que seguir atentos a las consecuencias derivadas de medidas comerciales internacionales, como la política arancelaria impulsada por Estados Unidos en determinados mercados exportadores a ese país y que son destinos prioritarios para Canarias.

El presidente pide no infravalorar el impacto de la coyuntura internacional y de la incertidumbre sobre los mercados en el medio plazo, aunque mantiene que en ausencia de factores externos como este, el turismo mantendrá este año una evolución estable.

De hecho, durante el primer trimestre del año llegaron a Canarias 4.482.498 turistas extranjeros, lo que supone un incremento del 2,8% respecto al mismo periodo de 2025, un crecimiento que continúa sosteniendo la actividad alojativa y el comportamiento favorable del conjunto del sector.

Los viajeros alojados en establecimientos hoteleros crecieron un 1,9% en tasa interanual, impulsados tanto por el aumento de turistas extranjeros, que avanzaron un 1,4%, como por el mercado nacional, que registró un crecimiento del 4,3%.

A pesar de que la estancia media retrocedió un 1,5% y las pernoctaciones aumentaron de forma más moderada, con un crecimiento del 0,4%, el sector continúa manteniendo unos niveles de ingresos favorables y una elevada rentabilidad.

El dinamismo de la actividad turística sigue trasladándose al mercado laboral. El personal empleado en los establecimientos hoteleros aumentó por encima del 4% en el promedio trimestral. Del mismo modo, tanto los afiliados a la Seguridad Social como las cifras de paro registrado reflejan un comportamiento favorable para el sector de la hostelería, que incluye alojamiento y restauración, con crecimiento del empleo y descenso del desempleo en las actividades vinculadas al mismo A 31 de marzo existían 174.405 afiliados a la seguridad social y 21.872 parados inscritos en las oficinas de empleo público, cifras que supones 3.911 empleos más y 1.574 parados menos que los existentes un año antes.

En términos de gasto, el turismo continúa aportando resultados positivos para la economía canaria, aunque también con un crecimiento más moderado. El gasto turístico total aumentó un 1,4% respecto al primer trimestre del año 2025. El gasto medio diario por turista crece en este período un 5,1%, situándose en los 185€/persona/día en marzo.

Por otra parte, la encuesta de confianza empresarial del sector turístico registra un retroceso del 5,4%, una variación que desde la Cámara se vincula principalmente al cambio entre la temporada alta del primer trimestre y un segundo trimestre tradicionalmente más moderado en actividad.

Aun teniendo en cuenta lo anterior las actividades de Transporte y hostelería continúan siendo las más optimistas a pesar del retroceso por motivos estacionales del Indicador de Confianza Empresarial. Un 39% de las empresas afirmó haber mejorado sus resultados en el primer trimestre del año respecto al cuarto de 2025 y tan solo un 8% apuntó haber experimentado un retroceso en su actividad. Tras la finalización de la temporada alta descienden las respuestas favorables y aumentan las desfavorables.