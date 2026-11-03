Seis aviones con amenaza de bomba en Europa y uno desviado de Canarias

Seis aviones con amenaza de bomba en Europa: uno dejó al Binter de Canarias en Alicante

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LO ESENCIAL El Binter venía de Gran Canaria. Fue el único vuelo afectado. Seis aviones amenazados en Europa. Los TEDAX no hallaron nada. El aeropuerto reabrió a las 13:00.

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Seis aviones de pasajeros recibieron este martes amenazas de bomba en distintos puntos de Europa. Uno de ellos obligó a cerrar durante más de dos horas el aeropuerto de Murcia, y el único vuelo afectado por ese cierre venía de Canarias.

Se trata del IBB5702 de Binter Canarias, procedente de Gran Canaria, que tuvo que ser desviado a Alicante.

El vuelo de Canarias que no pudo aterrizar

El avión de Binter tenía prevista su llegada al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en Corvera, a las 12:20 horas. Para entonces, el aeródromo llevaba casi dos horas con las operaciones restringidas.

Según fuentes de Aena, el cierre solo afectó a ese vuelo. Ningún otro trayecto de aviones tuvo que modificar su recorrido durante el episodio.

El aeropuerto reabrió al tráfico a las 13:00 horas de este martes, después de permanecer más de dos horas cerrado.

El motivo del cierre nada tenía que ver con el aparato canario: el protocolo se activó por un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair procedente de Mánchester que había aterrizado a las 10:30 horas.

Qué pasó en el aeropuerto de Murcia con los aviones

Desde el aterrizaje del aparato se desplegó un amplio dispositivo con servicios de emergencia, agentes de la Policía Nacional y especialistas de los TEDAX, los Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos.

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Los 114 pasajeros y los 7 tripulantes desembarcaron y pasaron los controles de seguridad correspondientes. Los TEDAX de la Guardia Civil, desplazados desde Alicante, inspeccionaron la aeronave y finalmente no encontraron ningún artefacto explosivo.

Aena puso en marcha el protocolo fijado para estos casos y el asunto quedó en manos de la Guardia Civil.

Los otros cinco aviones amenazados ese día

Lo ocurrido en Murcia no fue un hecho aislado. El mismo martes se registraron amenazas contra otros aparatos en el continente:

Vuelo de LOT, Londres Heathrow a Varsovia. Un Boeing 737 MAX con 181 personas a bordo fue desviado al aeropuerto de Varsovia/Modlin, donde aterrizó a las 10:01 hora local. El aeródromo tuvo que cerrarse.

Un Boeing 737 MAX con fue desviado al aeropuerto de Varsovia/Modlin, donde aterrizó a las 10:01 hora local. El aeródromo tuvo que cerrarse. Vuelo de SAS, Copenhague a Varsovia. Recibió también una amenaza, aunque aterrizó con normalidad en su destino y los pasajeros desembarcaron sin incidencias.

Recibió también una amenaza, aunque aterrizó con normalidad en su destino y los pasajeros desembarcaron sin incidencias. Vuelo procedente de Israel. Aterrizó de emergencia en Sofía tras una amenaza enviada por correo electrónico. El aparato fue conducido a una zona de estacionamiento alejada de la terminal y de otras aeronaves para su inspección.

El Gobierno búlgaro, que confirmó el caso de Sofía a través del secretario jefe del Ministerio del Interior, Lyubomir Nikolov, no precisó ni el destino ni la aerolínea del vuelo afectado.

Qué significa esto para quien vuela desde Canarias

La concentración de avisos en estos aviones en una sola jornada y en países distintos apunta a un patrón, aunque ninguna autoridad ha establecido por el momento relación entre los episodios ni ha atribuido autoría.

En el caso de Murcia, fuentes consultadas de estos aviones apuntaron que el aviso no parecía proceder de territorio nacional, ya que la alerta la recibió directamente Ryanair. Es una valoración preliminar, no una conclusión de la investigación.

Para el pasajero de Canarias, la lectura práctica es sencilla. Un aviso de bomba en cualquier avión cierra el aeropuerto entero, y eso convierte en afectados a vuelos que nada tienen que ver con la amenaza. El protocolo es siempre el mismo: aislar la aeronave, desembarcar, inspeccionar con especialistas y no reabrir hasta descartar el riesgo.

Conviene recordar también que dar un aviso de bomba falso constituye un delito en los aviones. Cuando se identifica al autor, suele conllevar responsabilidad penal y la reclamación de los costes del dispositivo desplegado.