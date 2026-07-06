Aparecen seis misteriosas esferas metálicas en una playa de Australia y la Agencia Espacial ya investiga su origen

La policía y bomberos de Queensland confirman el hallazgo de seis esferas metálicas arrastradas por el mar en Forrest Beach. Expertos investigan si provienen de cohetes y si contienen combustible tóxico.

Bomberos de Queensland en trajes de protección aseguran una de las seis esferas metálicas halladas en Forrest Beach.

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LO ESENCIAL Seis esferas metálicas fueron halladas en Forrest Beach, norte de Queensland, arrastradas por las corrientes marinas. Las autoridades establecieron una zona de exclusión de 50 metros y utilizaron equipos de protección especializada. Los expertos las denominan «bolas espaciales», componentes de cohetes capaces de sobrevivir al reingreso atmosférico. Podrían contener hidracina, un combustible altamente tóxico utilizado en sistemas aeroespaciales.

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Una playa tranquila del norte de Australia han aparecido esferas metálicas y se ha convertido en el escenario de un misterio que ha movilizado a las autoridades del país y ha activado la investigación de la Agencia Espacial Australiana (ASA). En apenas dos días, seis esferas metálicas plateadas de aspecto tan llamativo como inexplicable han aparecido varadas en la arena de Forrest Beach, una playa situada al norte de la ciudad costera de Townsville, en el estado australiano de Queensland. La sospecha principal de los expertos apunta a que se trate de fragmentos de basura espacial procedentes de un cohete o de un satélite, aunque el análisis técnico definitivo aún está en curso.

El hallazgo se produjo en dos oleadas. Los primeros tres objetos fueron localizados el pasado viernes 3 de julio por vecinos de la zona, que dieron aviso a los servicios de emergencia. Tres esferas más aparecieron durante el fin de semana, elevando el total a seis. Las autoridades reaccionaron con una respuesta rápida: Queensland Fire Department estableció un perímetro de exclusión de cincuenta metros alrededor de los objetos, y equipos con trajes de protección química procedieron a colocar las esferas en bidones especializados para materiales peligrosos, todo ello bajo custodia policial.

¿Qué son exactamente estas esferas metálicas?

Los objetos, según las imágenes distribuidas por Queensland Fire and Rescue, presentan un aspecto característico: forma esférica perfecta, superficie plateada muy brillante y tamaño considerable, comparable al de una pelota de playa grande. La aparición de varias piezas idénticas de forma prácticamente simultánea sugiere que pertenecen a un mismo objeto de mayor tamaño que se habría fragmentado durante su reentrada atmosférica.

Las principales hipótesis manejadas por los especialistas son las siguientes:

Tanques de propelente procedentes de un cohete de lanzamiento espacial. Es la hipótesis que ganan más peso entre los expertos, dada la forma esférica típica de estos componentes en muchos vehículos espaciales.

procedentes de un cohete de lanzamiento espacial. Es la hipótesis que ganan más peso entre los expertos, dada la forma esférica típica de estos componentes en muchos vehículos espaciales. Fragmentos de satélite desprendidos durante alguna maniobra o durante el proceso de desorbitación.

desprendidos durante alguna maniobra o durante el proceso de desorbitación. Componentes de una segunda fase de un cohete que hubiera reingresado en la atmósfera en los últimos días.

La preocupación principal de las autoridades es que las esferas puedan contener restos de sustancias altamente inflamables o químicamente reactivas, típicas del combustible usado en vehículos espaciales. Por ese motivo, Queensland Fire ha insistido en que ninguna persona debe acercarse ni tocar objetos similares que pudieran aparecer en la zona.

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Queensland Fire ha establecido un perímetro de exclusión de cincuenta metros alrededor de las esferas metálicas y ha pedido a la ciudadanía que, en caso de encontrar objetos sospechosos, no los toquen y llamen inmediatamente al servicio de emergencias 000.

La investigación de la Agencia Espacial Australiana

La Agencia Espacial Australiana trabaja actualmente en coordinación con la Policía de Queensland y con la National Emergency Management Agency para determinar la naturaleza exacta de los objetos y su origen concreto. La ASA ha comunicado que se encuentra «trabajando para determinar la naturaleza de los restos y su procedencia», una investigación técnica que puede requerir varios días o incluso semanas hasta ofrecer una respuesta definitiva.

En redes sociales y en foros especializados en actividad espacial, la especulación apunta a que las esferas podrían corresponder a tanques de propelente del cohete indio PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle), uno de los vehículos de lanzamiento más utilizados por la Organización India de Investigación Espacial (ISRO) para poner satélites en órbita. Sin embargo, la propia agencia australiana ha subrayado que ninguna atribución concreta puede confirmarse hasta finalizar los análisis técnicos.

No es la primera vez que Australia recibe basura espacial en sus playas

El caso de Forrest Beach no es un episodio aislado. Australia, por su enorme extensión territorial, su larga línea de costa y su ubicación en el hemisferio sur, es un lugar donde con relativa frecuencia aparecen restos de basura espacial procedentes de la reentrada atmosférica de cohetes y satélites. Algunos precedentes documentados en los últimos años:

2023 : una enorme cúpula metálica apareció en una playa de Australia Occidental cerca de Perth. Tras semanas de investigación, la Organización India de Investigación Espacial (ISRO) confirmó que se trataba de restos de un cohete PSLV lanzado desde la India.

: una enorme cúpula metálica apareció en una playa de Australia Occidental cerca de Perth. Tras semanas de investigación, la Organización India de Investigación Espacial (ISRO) confirmó que se trataba de restos de un cohete lanzado desde la India. 2011: una esfera de aspecto muy similar apareció en Namibia. Los expertos identificaron que se trataba de un tanque de combustible de un vehículo de lanzamiento espacial.

Estos episodios se enmarcan en una tendencia global creciente: el número de lanzamientos espaciales se ha multiplicado en la última década gracias al abaratamiento de la actividad espacial comercial, la reactivación de programas nacionales en países como India, China o Emiratos Árabes y el auge de las megaconstelaciones de satélites (Starlink, OneWeb, Kuiper). Como consecuencia inevitable, la cantidad de basura espacial que reingresa en la atmósfera terrestre y sobrevive parcialmente hasta impactar en la superficie ha aumentado significativamente.

El episodio de Forrest Beach ha reavivado el debate internacional sobre la gestión de la basura espacial y sobre la responsabilidad de las agencias e instituciones que lanzan satélites y cohetes al espacio sin garantizar plenamente el control de la reentrada de sus fragmentos. Con miles de satélites operativos y varios miles más previstos para los próximos años, la probabilidad de que aparezcan objetos como los de Forrest Beach en costas de todo el mundo (incluida potencialmente el archipiélago canario, ubicado en una franja atlántica con tráfico aéreo y espacial creciente) sigue aumentando. Un fenómeno que, hace tres décadas, habría sido considerado excepcional y que hoy empieza a formar parte de las tareas rutinarias de agencias de emergencia y agencias espaciales de todo el planeta.