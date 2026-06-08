Seis heridos en la colisión entre el tranvía de Tenerife y un coche-grúa en Taco: el conductor del camión dio positivo

El tranvía de Tenerife descarriló este lunes tras colisionar con un coche-grúa en la rotonda de Taco, en el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife. El accidente se saldó con seis personas heridas de carácter leve, según ha confirmado la Policía Local de la capital tinerfeña, en una jornada que vivió fuertes complicaciones de movilidad en una de las arterias más transitadas de la isla. El conductor del camión grúa, además, dio positivo en el test de drogas que se le practicó tras el siniestro.

La colisión se produjo a la altura del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife, en un tramo especialmente sensible del recorrido de la Línea 1. El impacto provocó el descarrilamiento del tranvía, que sin embargo no llegó a volcar gracias al sistema de seguridad del propio vehículo y a la baja velocidad en la zona de la rotonda.

Seis heridos repartidos en tres hospitales

El balance sanitario inicial situaba en dos las personas afectadas, pero la cifra ascendió posteriormente hasta los seis heridos, todos con lesiones leves. Los servicios sanitarios los trasladaron a tres centros distintos de la capital:

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria : dos heridos.

: dos heridos. Hospiten Rambla : dos heridos.

: dos heridos. Hospital Quirónsalud Tenerife: dos heridos.

En el operativo se movilizaron Bomberos de Tenerife, Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y patrullas motorizadas, además de varias ambulancias medicalizadas. La rotonda de Taco quedó parcialmente cortada al tráfico mientras se realizaban las labores de excarcelación, atención sanitaria y retirada del vehículo implicado.

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife confirma que el conductor del camión grúa dio positivo en el test de detección de drogas realizado en el lugar del accidente.

El positivo del conductor y la investigación abierta en Tenerife

El dato más relevante desde el punto de vista judicial en Tenerife es que el conductor del coche-grúa, cuyo vehículo invadió el carril por el que circulaba el tranvía, dio positivo en la prueba de detección de drogas (drogotest) realizada por la Policía Local en el lugar del accidente. La investigación sigue abierta para determinar las circunstancias exactas del choque y el grado de responsabilidad del conductor, que tendrá que rendir cuentas ante la autoridad judicial competente.

Como en cualquier suceso de este tipo, conviene recordar que el positivo en drogas no determina por sí solo la causalidad del accidente, aunque es un factor agravante con consecuencias legales relevantes que el procedimiento judicial deberá esclarecer en las próximas semanas.

Línea 1 cortada entre Taco y Chimisay

Las consecuencias para los usuarios del tranvía en Tenerife fueron inmediatas. La operadora Metropolitano de Tenerife informó a través de sus canales oficiales en redes sociales de que la Línea 1 quedaba fuera de servicio en el tramo Taco-Chimisay, mientras se mantenía la circulación solo entre Trinidad-Taco y entre Intercambiador-Chimisay. La compañía pidió comprensión a los viajeros mientras se completaban las labores de reposición del vehículo descarrilado a sus raíles y se evaluaban posibles daños en la infraestructura.

Una zona con tráfico especialmente intenso

La rotonda de Taco en Tenerife es uno de los puntos con mayor densidad de tráfico del área metropolitana de Tenerife, al confluir varias arterias que conectan Santa Cruz de Tenerife con La Laguna y los municipios del sur. El paso del tranvía por esta zona, donde la vía discurre en superficie y comparte espacio con la circulación rodada en algunos tramos, exige un nivel de atención reforzado tanto a maquinistas como a conductores. Accidentes entre tranvía y vehículos privados en esta zona, aunque infrecuentes, han ocurrido en otras ocasiones a lo largo de los casi dos décadas de servicio del sistema, inaugurado en junio de 2007.

Mientras se restablece plenamente el servicio en el tramo Taco-Chimisay, la operadora recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales (web de Metropolitano de Tenerife y sus perfiles en redes sociales) antes de iniciar el desplazamiento. Para cualquier emergencia, el teléfono de atención es el 1-1-2.