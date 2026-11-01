Si un volcán submarino en Canarias entra en erupción, esto es lo primero que verías

Canarias tiene un volcán submarino que genera mil terremotos al año. Esto es lo que pasaría, fase por fase

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LO ESENCIAL Primero tiembla durante meses. Mil terremotos al año bajo el mismo punto. El mar se vuelve verde y burbujea. El oxígeno del agua cae en picado. Un 4,8 el pasado mes de mayo.

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Bajo el canal que separa Tenerife de Gran Canaria cen Canarias hay un volcán que nadie ve y que no deja de temblar. De los aproximadamente 2.000 terremotos que se registran cada año en Canarias, cerca de 1.000 se localizan en esa misma zona. Es el volcán de Enmedio, y su cima está a más de 1.600 metros bajo el agua.

Esto es lo que pasaría, fase por fase, si despertara. No es especulación: el archipiélago ya vivió una erupción submarina hace quince años y la ciencia la midió entera.

Fase uno: Canarias empieza a temblar y nadie lo nota

No llega de golpe. En El Hierro, los movimientos sísmicos empezaron el 17 de julio de 2011, todos por debajo de magnitud 3 e imperceptibles para la población. Durante semanas, la única constancia estuvo en los sismógrafos.

A finales de septiembre la actividad subió de nivel y se evacuó a unas trescientas personas. Antes de que empezara nada visible se habían contabilizado más de noventa terremotos.

En el caso del Enmedio, ese primer aviso ya se ha sentido alguna vez. En febrero de 2026 un seísmo de magnitud 4,1 en la zona se notó en una docena de municipios de las dos islas, y en mayo de 2026 llegó uno de magnitud 4,8, con epicentro a unos sesenta kilómetros al norte de Gran Canaria.

Fase dos: el temblor cambia de sonido

Aquí está el momento exacto en el que los científicos saben que el magma se ha puesto en marcha. Entre las 4:15 y las 4:20 de la madrugada del 10 de octubre de 2011, el enjambre sísmico de El Hierro cambió de comportamiento y dio paso a un tremor armónico.

El tremor armónico no es un terremoto. Es una vibración continua, sostenida, provocada por el magma moviéndose por una grieta. Cuando aparece, la erupción ha empezado.

Esa erupción se prolongó durante 144 días y fue una de las primeras del mundo monitorizadas por completo en tiempo real desde el inicio de la crisis sísmica. Por eso Canarias tiene hoy un manual de lo que viene después.

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Fase tres: el mar cambia de color

Lo primero que ve la gente no es fuego. Es el agua. Desde la isla se observó una enorme mancha verdosa provocada por el material expulsado, tan extensa que llegó a cubrir el equivalente al 80% de la costa de El Hierro y se distinguía desde los satélites.

Hubo burbujeo en la superficie, remolinos, manchas de color y, el 5 de noviembre, se documentó una burbuja de diez metros de altura emergiendo del mar. También aparecieron bombas flotantes: fragmentos de lava que suben, flotan unos instantes y se hunden.

Y el olor. El azufre fue uno de los motivos por los que los vecinos desalojados no podían regresar.

Fase cuatro: la evacuación

Los casi seiscientos habitantes de La Restinga fueron evacuados por riesgo de emanaciones tóxicas y volvieron diez días después, aunque hubo más desalojos por la aparición de columnas de ceniza. Se suspendieron las clases en Frontera por riesgo de desprendimientos y se prohibieron las inmersiones en toda la costa.

Conviene retener un dato que define el riesgo real en Canarias: el PEVOLCA mantuvo el semáforo amarillo durante todo el episodio, al considerar que la erupción se desarrollaba sin riesgo para la población. Nadie murió. El daño fue económico y ambiental.

Fase cinco: el mar se queda sin oxígeno

Ahí sí fue brutal. Investigadores de la ULPGC de Canarias midieron una caída severa del oxígeno disuelto en toda la zona afectada. El mecanismo es químico: el volcán emitía grandes cantidades de compuestos de azufre y hierro que, al entrar en contacto con el agua, se oxidan y consumen el oxígeno en el proceso.

Esa asfixia en Canarias, junto con la bajada del pH y las altas concentraciones de CO2, provocó una mortalidad enorme. Aparecieron peces muertos en superficie, el fitoplancton y el zooplancton colapsaron y el sector pesquero de la isla acusó daños graves. Cuando la erupción terminó, en marzo de 2012, los valores de oxígeno regresaron a la normalidad.

Queda una diferencia decisiva entre aquel volcán y el que hoy vigila Canarias: la profundidad. El Tagoro arrancó entre 250 y 350 metros. El Enmedio tiene su cima a 1.625 metros, cuatro veces más abajo, y a esa presión los gases apenas pueden expandirse. Cuanto más profundo, menos explosivo.

Los científicos del IEO insisten además en el matiz: la actividad hidrotermal detectada en 2026 no implica que el volcán esté en erupción ni que vaya a estarlo, y la probabilidad de que ocurra es bastante baja. Pero hay que vigilarlo. Mil veces al año, Canarias recuerda que ahí abajo sigue habiendo algo vivo.