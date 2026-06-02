SPAR Gran Canaria impulsa el producto local: carnes canarias +40% y huevos frescos +10%

Ante el creciente interés por el origen y la trazabilidad de los productos frescos, un ámbito que gana cada vez más peso entre los consumidores, SPAR Gran Canaria reafirma una posición que le es propia: lejos de seguir una tendencia, el producto local ha sido desde sus inicios un pilar estratégico de su modelo.

Con más de cuatro décadas de trayectoria junto al sector primario de las islas, la cadena, única de capital 100% canario presente en los 21 municipios, ha consolidado un modelo diferencial basado en la cercanía real con sus proveedores y en la autenticidad de su oferta, fortaleciendo el vínculo entre producción local, consumo y desarrollo económico del territorio.

Sobre esta base, SPAR Gran Canaria ha ampliado progresivamente el alcance de su modelo, extendiéndolo más allá de las frutas y verduras de kilómetro cero hacia categorías clave como las carnes y los huevos frescos.

Con relación a las carnes, la compañía ha reforzado la presencia de producto de origen canario en sus establecimientos, apostando por cercanía, frescura y calidad. Esta evolución ha tenido una respuesta directa del consumidor: las ventas de carnes canarias crecieron un 40% en 2025, consolidándose como una categoría estratégica dentro de su propuesta de valor.

Este desarrollo se complementa con una oferta adaptada a los nuevos hábitos de consumo, que combina tradición y conveniencia: carnes frescas de mostrador, preparadas al corte por profesionales, junto a soluciones en bandeja pensadas para facilitar el día a día.

El compromiso con el origen se extiende también a la categoría de huevos, donde el 100% de la oferta procede de proveedores canarios. Esta apuesta sostenida no solo garantiza frescura y calidad, sino que contribuye directamente al impulso del sector avícola local. Durante el último año, las ventas de estos productos crecieron un 10%, reforzando su peso dentro del surtido de frescos.

Frutas y verduras, carnes y huevos, con garantía de frescura, sabor y calidad, configuran así un modelo sólido que posiciona a SPAR Gran Canaria como referente en la comercialización de producto fresco local en el Archipiélago.

“El crecimiento en categorías como la carne y los huevos refleja la confianza de nuestros clientes en el producto canario y en el trabajo de nuestros proveedores. Seguimos avanzando para fortalecer esta colaboración y continuar generando valor para la economía local”, destacan desde la compañía.

Con esta hoja de ruta, SPAR Gran Canaria consolida un posicionamiento construido durante más de cuatro décadas: el apoyo firme y sostenido al producto local como eje estratégico de su modelo, impulsando el desarrollo del sector primario y generando valor real para la economía de las islas.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.