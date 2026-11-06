Tenerife activa la alerta por Bruna y avisa: “No son recomendaciones, son restricciones”

Tenerife cierra Masca y el Barranco del Infierno desde las doce de la noche del sábado

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LO ESENCIAL Desde las doce de la noche. Masca y Barranco del Infierno, cerrados. No son recomendaciones, son restricciones. Cien litros en doce horas. Sin fecha de reapertura.

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Tenerife se cierra. El Cabildo activará el Plan de Emergencias Insular (PEIN) en situación de alerta a partir de las 00:00 horas del domingo 8 de noviembre ante la llegada de la borrasca Bruna.

Y la institución ha querido dejar claro que esto no va de consejos. Son prohibiciones.

Qué estará prohibido en Tenerife desde el domingo

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha detallado las restricciones que entran en vigor durante la madrugada del domingo en toda la isla:

Cierre de pistas, caminos y senderos de los espacios naturales protegidos de Tenerife .

de los espacios naturales protegidos de . Prohibición de actividades al aire libre dentro de esos espacios.

dentro de esos espacios. Cierre de áreas recreativas y zonas de acampada .

. Suspensión de la actividad cinegética .

. Suspensión de autorizaciones para barranquismo, escalada, filmaciones y pruebas deportivas.

para barranquismo, escalada, filmaciones y pruebas deportivas. Cierre de los accesos al Barranco de Masca y al Barranco del Infierno.

«Queremos insistir en que estas medidas no son recomendaciones, sino restricciones que deben respetarse», ha señalado Blanca Pérez, que ha advertido de riesgo de desprendimientos, caída de árboles y crecidas de barrancos.

A eso se suma el cierre, desde la misma hora, de las instalaciones de titularidad insular destinadas a actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia que impliquen desplazamientos entre municipios.

Lo que sí se puede hacer en Tenerife

Hay una excepción que conviene conocer para no entrar en pánico si vives en zona rural.

Las restricciones de acceso a los espacios naturales no impiden, con carácter general, que propietarios y usuarios accedan a viviendas, fincas, explotaciones o establecimientos abiertos al público y a sus aparcamientos interiores.

Ahora bien, cuando sea necesario atravesar una pista cerrada por motivos de seguridad, hay que consultarlo previamente con los agentes de Medio Ambiente de la zona.

Por qué Tenerife ha activado la alerta

La decisión del Cabildo responde a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y a las situaciones de alerta y prealerta del Gobierno de Canarias.

La AEMET ha activado para el domingo aviso naranja por lluvias en Tenerife, con umbrales de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, señalando especialmente las vertientes oeste y sur. El norte de la isla suma además aviso naranja por viento, con rachas máximas de 90 kilómetros por hora.

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La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior, ha advertido de que las lluvias asociadas a Bruna podrán ser fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañadas de tormentas.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha pedido a la ciudadanía que evite los desplazamientos innecesarios y siga las instrucciones de los servicios de emergencia.

Hasta cuándo duran los cierres en Tenerife

No hay fecha. Los cierres no tienen una fecha de finalización fijada y su levantamiento dependerá de una nueva resolución del Cabildo, una vez desaparezcan los riesgos y se evalúen los posibles daños.

Lo que sí hay es una previsión del episodio. Protección Civil contempla una mejoría temporal durante el lunes y el martes, con una advertencia importante: las precipitaciones y el viento podrían volver a intensificarse a partir del miércoles.

El Cabildo ha recomendado además a los 31 ayuntamientos de Tenerife que activen sus respectivos Planes de Emergencia Municipal (PEMU).

Entre las recomendaciones de autoprotección figuran evitar los cauces de barrancos, no atravesar carreteras inundadas, alejarse de las zonas costeras expuestas y extremar las precauciones en áreas arboladas y laderas.

Lo que puede cerrar también en Tenerife

Hay un segundo nivel de afectación que todavía no está confirmado y que conviene vigilar durante el fin de semana. El Cabildo ha instado a los 31 ayuntamientos de Tenerife a activar sus Planes de Emergencia Municipal, y cada consistorio decide por su cuenta qué suspende: parques urbanos, mercadillos, actividades deportivas municipales o eventos al aire libre previstos para el domingo.

Es decir, al cierre insular de senderos y espacios naturales puede sumarse una lista distinta en cada municipio, que se irá conociendo a lo largo del sábado.

La institución insular mantendrá disponibles sus medios ordinarios y extraordinarios para intervenir ante posibles incidencias mientras dure el episodio.

Y queda un escenario abierto. Si la AEMET elevara algún aviso por encima del naranja, o si el Gobierno de Canarias pasara de alerta a alerta máxima, las restricciones podrían ampliarse. Por ahora, en Tenerife la situación declarada es de alerta, un escalón por debajo del máximo