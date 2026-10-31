Tenerife cierra y cancela las actividades del puente por la entrada de la DANA

Tenerife cierra los cementerios el Día de Todos los Santos: la lista completa de lo que se suspende

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Todo cierra a las 12:00 del domingo. Treinta litros en una sola hora. Los cementerios municipales, cerrados. Veinte plazas más para personas sin hogar. La prealerta arranca a las 21:00 del sábado.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

El Día de Todos los Santos en Tenerife no va a ser el de todos los años. A partir de las doce del mediodía de este domingo, 1 de noviembre, los cementerios municipales de Santa Cruz estarán cerrados, el Rastro no se celebrará y las instalaciones públicas echarán el cierre. Los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna han activado sus dispositivos de emergencia ante la alerta por lluvias.

La decisión no es menor: coincide con la jornada en la que miles de familias visitan a sus difuntos.

Lo que se suspende este domingo en Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha activado el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) en situación de alerta desde el mediodía del domingo y en todo el término municipal. La consecuencia más visible es la suspensión del Rastro de Santa Cruz, previsto para esa mañana, y de todas las actividades organizadas por el Consistorio: culturales, deportivas, festivas y de ocio.

A partir de las 12:00 horas cierran las instalaciones municipales que impliquen afluencia de público: polideportivos, piscinas, canchas, centros culturales, espacios docentes, zonas de ocio y cementerios municipales.

La Laguna ha activado por su parte el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) y ha suspendido las actividades festivas, culturales y deportivas, tanto al aire libre como en espacios cerrados. Ambos municipios están dentro del área metropolitana de Tenerife, la zona para la que el Gobierno de Canarias ha declarado la alerta.

Hay además una medida que suele pasar desapercibida y que importa: Santa Cruz habilita veinte plazas adicionales en el Centro Municipal de Acogida para personas sin hogar, y la Unidad Móvil de Atención ya está contactando con quienes viven en la calle para informarles y facilitarles el acceso a los recursos disponibles.

Por qué Tenerife ha elevado el nivel de alerta

Detrás de todo esto hay una cifra. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a naranja el aviso por lluvias en el área metropolitana de Tenerife, con acumulaciones previstas de 30 milímetros en apenas una hora, es decir, treinta litros por metro cuadrado. El aviso estará vigente desde las 12:00 del domingo hasta la medianoche del lunes 2 de noviembre.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

No es solo cuestión de una hora: también se contempla riesgo de acumulaciones significativas en un periodo de doce horas en esa misma zona. La causa es la aproximación de una borrasca situada al oeste del archipiélago, asociada a una depresión en niveles altos.

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la alerta por lluvias en el área metropolitana a partir de las 12:00 horas del domingo. El Hierro, La Palma, La Gomera y el resto de Tenerife permanecen en situación de prealerta, igual que Gran Canaria.

A eso se suma una prealerta por tormentas que entra en vigor antes: a las 21:00 horas de este sábado 31 de octubre, en La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y el norte de Gran Canaria. AEMET mantiene para el domingo avisos amarillos por lluvias y tormentas en las islas occidentales y en el norte de Gran Canaria.

Cuánto va a durar el episodio en Tenerife

El episodio no se agota el domingo. Durante el lunes 2 de noviembre se prevé que continúe la inestabilidad en La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, con posibilidad de precipitaciones localmente fuertes, especialmente entre las 00:00 y las 18:00 horas.

No se espera, en principio, una extensión significativa hacia las islas orientales. En Gran Canaria la mayor probabilidad de afectación se concentra el domingo.

Conviene asumir un matiz importante: Emergencias advierte de que existe elevada incertidumbre sobre la trayectoria de la borrasca y sobre la distribución e intensidad de las lluvias, por lo que las previsiones pueden cambiar. La Dirección General de Emergencias mantendrá el seguimiento y actualizará los avisos si la evolución lo requiere.

Recomendaciones para el domingo en Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha trasladado varias recomendaciones preventivas a la ciudadanía:

Evitar los desplazamientos innecesarios y mantenerse informado por los canales oficiales.

No estacionar vehículos cerca de barrancos.

Alejarse de muros, andamios, vallas publicitarias y edificaciones en mal estado.

Comprobar el estado de tejados, azoteas, desagües y bajantes.

Evitar excursiones y acampadas mientras permanezca activa la alerta.

En caso de emergencia, el teléfono es el 112 Canarias. Los dispositivos municipales mantendrán la coordinación de los recursos preventivos durante todo el episodio en Tenerife.