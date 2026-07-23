Llegan los «cines premium» a Tenerife: Cines Price Prime abre sus puertas con todos los lujos

El nuevo complejo de Santa Cruz de Tenerife estrena salas equipadas con butacas premium reclinables, reposapiés y espacios de restauración gourmet para una experiencia cinematográfica de lujo.

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Aperturas de Cines Price Prime en Tenerife con butacas reclinables. Salas equipadas con butacas premium reclinables con reposapiés para máxima comodidad. Servicios de restauración gourmet y cafetería elegante integrada en el complejo. Sistema de reserva online para seleccionar butacas con antelación.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Cines Price Prime ha abierto las puertas de su primer complejo cinematográfico en Tenerife con una propuesta radicalmente distinta a los cines tradicionales. El nuevo espacio, ubicado en Santa Cruz, introduce una experiencia premium que pivota en butacas reclinables diseñadas para ofrecer máxima comodidad durante la proyección de películas.

La cadena de salas ha apostado por equipar todas sus butacas con mecanismo reclinable, reposapiés integrado y amplios espacios personales que permiten al espectador relajarse como si estuviera en el propio salón, pero con las ventajas de la experiencia cinematográfica en gran pantalla. Esta configuración responde a una tendencia creciente en la industria del cine de diferenciarse frente al entretenimiento en casa, ofreciendo servicios que justifiquen la salida a las salas.

El diseño interior de Cines Price Prime en Tenerife mantiene una estética moderna y cuidada. Cada sala ha sido concebida como un espacio elegante y acogedor, con detalles de decoración que buscan crear una atmósfera de desconexión del día a día. Las proyecciones utilizan tecnología de imagen y sonido de última generación, permitiendo que el espectador disfrute de los estrenos con calidad cinematográfica de primer nivel.

Servicios y facilidades para el espectador en Tenerife

Más allá de las butacas, Cines Price Prime ha integrado una zona de restauración premium que funciona como cafetería elegante. Los visitantes pueden disfrutar de aperitivos y bebidas antes o después de la proyección, con una oferta que va desde snacks gourmet hasta opciones más exclusivas. Este servicio complementario forma parte de la estrategia de transformar la visita al cine en una experiencia integral, no solo limitada a la película.

El complejo cuenta además con un sistema de reserva online que facilita la compra anticipada de entradas y la selección de butacas favoritas. Esta funcionalidad permite que los clientes eviten colas y garantiza una entrada ordenada sin contratiempos. La cartelera se ha cuidado para ofrecer una selección variada que incluye los últimos estrenos de Hollywood, películas nacionales y títulos independientes, atendiendo así a perfiles de público diversos.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

La ubicación del complejo en la calle Salamanca de Santa Cruz resulta estratégica para la isla. Esta zona del norte de Tenerife concentra población residente y turística, facilitando el acceso desde los principales núcleos urbanos. El emplazamiento en el corazón de la capital tinerfeña convierte a Cines Price Prime en una propuesta de fácil alcance para quienes buscan ocio cinematográfico de calidad sin necesidad de desplazamientos prolongados.

El contexto del cine premium en Tenerife

La apertura de Cines Price Prime en Tenerife se produce en un momento en que las salas de cine buscan diferenciarse mediante experiencias premium. El concepto de cine premium no es nuevo en Canarias.

Las cadenas de cines han respondido elevando la experiencia, pasando de ofrecer solo una función de proyección a convertir la visita en un evento de ocio integral. Butacas reclinables, servicios de catering, salas de espera elegantes y tecnología de punta son ahora elementos diferenciadores que justifican el desembolso de entrada en comparación con el entretenimiento casero.

Para los residentes y visitantes de Tenerife, la apertura de este tipo de complejos amplía las opciones de entretenimiento de calidad. El nuevo espacio ofrece una alternativa a quien busca disfrutar del cine en condiciones de máximo confort, especialmente en una isla donde el turismo y la actividad cultural son pilares importantes. La ubicación en Santa Cruz asegura accesibilidad para públicos del norte y centro de Tenerife.

El nombre hace referencia al mítico cine Price que operó en la misma calle Salamanca desde 1950, constituyendo un referente de ocio para generaciones de tinerfeños. Aunque el proyecto actual es completamente nuevo en concepto y tecnología, revive un nombre emblemático del patrimonio cinematográfico local.

Desde su apertura, Cines Price Prime invita a los clientes a explorar su oferta a través del portal online, donde pueden consultar cartelera, horarios de sesiones y realizar reservas anticipadas. La facilidad de acceso a esta información, sumada a la comodidad de las butacas y servicios complementarios, posiciona a este nuevo complejo como una opción relevante en el panorama cinematográfico de Tenerife. La propuesta se alinea con los estándares que están transformando la experiencia del cine en todo el territorio nacional, consolidando las salas de cine como espacios de entretenimiento premium frente al consumo doméstico.