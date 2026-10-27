Tenerife Norte cierra la pista por el aterrizaje demáxima emergencia de un avión de Vueling

Dos aviones de Vueling en 24 horas: un aterrizaje de emergencia cierra la pista de Tenerife Norte

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LO ESENCIAL La pista quedó bloqueada temporalmente. El avión era de la compañía Vueling. Hubo retrasos en otros vuelos. Aena confirma que la pista está reabierta. Es el segundo incidente en 24 horas.

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El aeropuerto de Tenerife Norte Ciudad de La Laguna, el antiguo Los Rodeos, interrumpió temporalmente su actividad este martes 27 de octubre después de que un avión de la compañía Vueling realizara un aterrizaje de emergencia que obligó a cerrar la pista.

La aeronave presentó un problema que forzó la maniobra y, tras tomar tierra, permaneció sobre la pista mientras se desarrollaban las actuaciones necesarias para atender la incidencia. Aena ha confirmado que la pista ya ha sido reabierta y que el aeropuerto ha recuperado su operativa habitual.

Lo que supone cerrar la pista en Tenerife Norte

Aquí está la particularidad del aeródromo tinerfeño y la razón por la que un incidente así tiene consecuencias inmediatas: Tenerife Norte opera con una única pista. No hay alternativa dentro del propio recinto. Cuando una aeronave queda inmovilizada sobre ella, el aeropuerto entero se detiene.

Eso explica los retrasos que se registraron en la salida de otros vuelos durante el periodo de cierre. Los aparatos que esperaban para despegar quedaron en tierra, y los que venían en aproximación tuvieron que mantenerse en espera o, si el cierre se hubiera prolongado, desviarse hacia Tenerife Sur, que es la alternativa natural de la isla.

No es la primera vez que ocurre. En septiembre, una incidencia con una aeronave obligó a desviar cinco vuelos de Los Rodeos a Tenerife Sur, y en agosto un despegue abortado dejó la pista inoperativa durante trece minutos.

El protocolo en estos casos es conocido. Una vez retirada la aeronave, los servicios de Aena realizan una inspección de la pista antes de devolverla al servicio, porque cualquier resto de material desprendido o una marca anómala en el pavimento puede comprometer la operación siguiente. Solo tras ese visto bueno se reanuda la actividad.

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Qué es un aterrizaje de emergencia y qué no

Conviene precisar el término, porque suena más dramático de lo que suele ser. Un aterrizaje de emergencia es aquel en el que la tripulación declara una situación anómala a bordo y solicita prioridad absoluta para tomar tierra. Puede deberse a un fallo técnico, a un aviso de sistema, a una emergencia médica de un pasajero o a cualquier circunstancia que aconseje no continuar el vuelo previsto.

No implica que el avión esté en peligro inminente. De hecho, el procedimiento está diseñado precisamente para evitar que lo esté: ante la duda, se aterriza. Lo que sí implica es un despliegue en tierra, con los servicios de emergencia del aeropuerto posicionados junto a la pista, y la retención del aparato hasta que se evalúa el problema.

En el caso de este martes no han trascendido más detalles sobre la naturaleza del problema que afectó al avión de Vueling en tenerife, ni sobre el número de pasajeros a bordo, el origen del vuelo o si hubo que reprogramar su itinerario.

Hay, eso sí, una coincidencia llamativa en Tenerife. Este es el segundo incidente que afecta a un aparato de la misma compañía en un aeropuerto canario en menos de 24 horas. La noche del lunes, el aeropuerto de Gran Canaria activó un operativo especial tras recibir un aviso de bomba en un vuelo de Vueling procedente de Barcelona, que aterrizó a las 19.30 horas y fue trasladado a una zona apartada de las instalaciones, con dos unidades de artificieros esperando en pista y el pasaje conducido a una sala aislada.

Son dos episodios sin ninguna relación entre sí: uno es una amenaza externa y el otro, por lo que se conoce hasta ahora, una incidencia técnica o a bordo. La coincidencia es estadística, no causal. Pero explica por qué los dos principales aeropuertos del archipiélago han activado protocolos excepcionales en poco más de medio día.

Para los pasajeros afectados por el cierre de Tenerife Norte, el episodio se ha traducido en retrasos acumulados que tardan algunas horas en absorberse, porque un aeropuerto de pista única no recupera el ritmo de inmediato. Conviene consultar el estado del vuelo antes de desplazarse al aeródromo durante el resto de la jornada.

La información queda abierta a la espera de que trasciendan más datos sobre lo ocurrido a bordo del aparato.