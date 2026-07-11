Todos los descuentos y bonificaciones que tienes como residente en Canarias y que muchos desconocen

De vuelos a guaguas, del combustible al bono energético: la guía completa de descuentos para residentes de Canarias en 2026

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LO ESENCIAL Los residentes canarios cuentan con un descuento del 75% en vuelos y trayectos marítimos con la Península y Baleares. Las guaguas insulares son gratuitas o cuestan un abono muy reducido para residentes en la mayoría de islas del archipiélago. El combustible en Canarias está bonificado con un descuento fiscal significativo respecto a los precios de la Península. El bono energético canario ayuda a familias vulnerables con hasta cientos de euros anuales en la factura de la luz. Existen otras ayudas menos conocidas como IGIC reducido, descuentos culturales y bonificaciones al alquiler joven.

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Vivir en Canarias otorga a los residentes en el archipiélago un conjunto de descuentos, bonificaciones y ayudas económicas en Canarias cuya combinación puede suponer un ahorro anual superior a los mil euros por familia respecto a lo que pagaría en la Península o Baleares por los mismos consumos. Sin embargo, buena parte de los canarios desconoce la mitad de estas ventajas o no sabe cómo tramitarlas correctamente. Esta es la guía completa y actualizada de todos los descuentos y bonificaciones a los que tienes derecho como residente canario en 2026, con las condiciones vigentes.

75% de descuento en vuelos con la Península y Baleares

El descuento del 75% en el precio de los vuelos desde Canarias hacia la Península y las Baleares es probablemente la bonificación más conocida y más utilizada por los residentes canarios. Se aplica al billete base (tarifa aérea) tanto en trayectos de ida como de vuelta y también en vuelos interinsulares entre islas canarias.

Para poder disfrutarlo:

MERCADOS · ÚLTIMO MES MERCADOS IBEX 35 19.385 pts +6,85%

Es necesario tener la residencia efectiva en Canarias registrada en el padrón municipal.

registrada en el padrón municipal. El descuento se aplica automáticamente en el momento de la compra al indicar el DNI y acreditar la residencia (algunas compañías requieren el certificado de residencia vigente).

vigente). Se puede aplicar a un número ilimitado de vuelos al año.

75% en trayectos marítimos con navieras en Canarias

La misma bonificación del 75% se aplica también a los trayectos marítimos entre Canarias y la Península (con las navieras que operan estas rutas) y en los trayectos interinsulares con navieras como Fred Olsen, Naviera Armas o Trasmediterránea. Es un descuento de referencia especialmente útil para viajes con vehículo, que en la Península no tiene equivalente.

Guaguas: gratuitas o a precio muy reducido

Una de las bonificaciones más significativas para el bolsillo del residente canario es el transporte público insular. Cada isla aplica sus condiciones específicas, pero en general los residentes canarios pueden viajar en guagua a precio muy reducido o incluso gratis con determinados abonos:

Tenerife y Gran Canaria : bonos mensuales muy reducidos para residentes, con extensiones a jóvenes y jubilados.

: bonos mensuales muy reducidos para residentes, con extensiones a jóvenes y jubilados. Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro: los abonos aplican tarifas específicas mucho más bajas para residentes empadronados en la isla.

La medida se ha ampliado en los últimos años con el abono de transporte del Ministerio de Transportes, que aporta financiación adicional. Recomendamos consultar en cada Cabildo insular las condiciones vigentes en 2026 para tu isla concreta.

MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS · ÚLTIMO MES Oro +0,34% 4.104 $/oz Plata −6,38% 59,81 $/oz Petróleo Brent −15,90% 76,01 $/bbl EUR / USD −1,00% 1,1419 EUR / GBP −1,25% 0,8517

El conjunto de descuentos y bonificaciones a residentes canarios en vuelos, transporte marítimo, guaguas, combustible, IGIC y bono energético puede suponer un ahorro anual superior a los mil euros por familia respecto a lo que se pagaría por los mismos consumos en la Península o Baleares.

Combustible bonificado en Canarias

El precio del combustible en Canarias es notablemente inferior al de la Península gracias al régimen fiscal especial del archipiélago (REF). En 2026, los residentes canarios pagan por litro de gasolina o gasóleo entre 25 y 45 céntimos menos que un residente peninsular por el mismo carburante, gracias fundamentalmente a la ausencia de determinados impuestos estatales y a la aplicación del régimen específico canario. Un ahorro anual significativo para cualquier familia que utilice el coche a diario.

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IGIC frente al IVA: menor presión fiscal en el consumo

El Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) es el equivalente canario del IVA peninsular, pero con tipos notablemente más bajos:

Tipo general del IGIC en 2026 : 7%.

: 7%. Tipo reducido del IGIC : 3%.

: 3%. Tipo cero del IGIC: aplicable a productos como alimentos básicos, agua, medicamentos, libros y otros.

Frente al IVA peninsular (con tipos del 4%, 10% y 21%), el IGIC canario supone un ahorro significativo en la cesta de la compra y en muchos servicios cotidianos.

Bono energético canario

El Bono Social Eléctrico Canario, complementario del bono social estatal, ofrece descuentos adicionales en la factura de la luz para familias vulnerables y hogares con determinados perfiles económicos. Se puede solicitar en la web del Gobierno de Canarias y las cuantías pueden alcanzar los varios cientos de euros anuales según la situación económica del hogar.

Bono Alquiler Joven de Canarias

El Bono Alquiler Joven, gestionado por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ofrece hasta 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses a jóvenes de entre 18 y 35 años residentes en Canarias. Es una ayuda muy importante para la emancipación y para el acceso a la vivienda en un contexto de precios de alquiler récord en el archipiélago.

Ayudas culturales, deportivas y educativas

Menos conocidas, pero no menos útiles, son las siguientes ayudas y bonificaciones para residentes canarios:

Entradas bonificadas a museos, teatros y espacios culturales gestionados por Cabildos o por el Gobierno de Canarias, con precios reducidos o gratuidad total en muchos casos.

gestionados por Cabildos o por el Gobierno de Canarias, con precios reducidos o gratuidad total en muchos casos. Ayudas al deporte base gestionadas por Cabildos y ayuntamientos.

gestionadas por Cabildos y ayuntamientos. Ayudas al estudio y becas específicas del Gobierno de Canarias , complementarias de las estatales, para estudiantes universitarios y de formación profesional.

, complementarias de las estatales, para estudiantes universitarios y de formación profesional. Descuentos en el Parque Nacional del Teide y otros espacios naturales gestionados por MITECO o Cabildos.

gestionados por MITECO o Cabildos. Bonificaciones en el IRPF autonómico canario por familia numerosa, discapacidad, gastos de guardería y otros conceptos.

Otras bonificaciones y ayudas menos conocidas

Además de las anteriores, existen otras ayudas que muchos canarios no conocen o no aprovechan:

Deducción autonómica por familia numerosa en el IRPF canario.

en el IRPF canario. Ayudas específicas para autónomos canarios gestionadas por la Consejería de Empleo.

gestionadas por la Consejería de Empleo. Ayudas para viviendas rurales y viviendas afectadas por desastres naturales (especialmente relevantes tras el volcán de La Palma).

(especialmente relevantes tras el volcán de La Palma). Bonificaciones en pruebas médicas específicas del Servicio Canario de Salud.

específicas del Servicio Canario de Salud. Ayudas para dependencia y cuidados, complementarias del sistema estatal.

Dónde solicitar todas estas ayudas

La mayoría de estas bonificaciones y ayudas se pueden solicitar a través del portal oficial del Gobierno de Canarias (gobiernodecanarias.org) y de los distintos Cabildos insulares. Para trámites presenciales, el teléfono gratuito de atención ciudadana es el 012. En el caso de los descuentos automáticos (vuelos, guaguas, IGIC, combustible), la aplicación es directa siempre que se acredite la condición de residente con el certificado correspondiente.

Aprovechar el conjunto completo de estas ayudas puede suponer, para una familia media canaria, un ahorro anual muy significativo y una mejora sustancial del poder adquisitivo. Un beneficio que forma parte del régimen fiscal y económico especial de las islas y que compensa parcialmente la insularidad y la lejanía respecto al continente.