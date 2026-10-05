Treinta años dando luz a Málaga: Judelsa celebra tres décadas como referente energético de la provincia

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Hay empresas que crecen al ritmo de su territorio, y Judelsa es una de ellas. Fundada en Málaga hace ahora treinta años, esta compañía malagueña ha acompañado a la provincia en cada una de las transformaciones que ha vivido el sector eléctrico y energético: desde las instalaciones convencionales de sus primeros años hasta la revolución del autoconsumo fotovoltaico, pasando por la irrupción de la domótica y, más recientemente, la llegada masiva del coche eléctrico. Tres décadas después, Judelsa sigue operando desde Alhaurín de la Torre con la misma vocación con la que empezó: ofrecer soluciones energéticas fiables, adaptadas a cada hogar, empresa o comunidad de vecinos.

Ese recorrido no se mide solo en años, sino en la capacidad de anticiparse. Cuando muchas instaladoras malagueñas se limitaban a la electricidad convencional, Judelsa ya apostaba por el autoconsumo fotovoltaico en Málaga como una vía real de ahorro para particulares, comunidades e industria. Esa visión de largo plazo es, según reconoce el propio equipo de la compañía, la que explica por qué treinta años después siguen siendo un nombre de confianza en la provincia: no se trata de vender una instalación, sino de acompañar al cliente durante toda la vida útil de su sistema energético.

Un cuarto de siglo de energía solar que ahora suma domótica y movilidad eléctrica

La instalación de placas solares sigue siendo el corazón del negocio, pero el aniversario llega en un momento en el que Judelsa ya no puede entenderse sin dos líneas que se han vuelto inseparables de su actividad: la domótica y los puntos de recarga para vehículos eléctricos. La compañía ha ido tejiendo un ecosistema en el que estas tres patas se retroalimentan, de modo que la energía generada en el tejado de una vivienda puede terminar cargando el coche familiar o activando de forma automática la climatización del salón.

En el terreno de la domótica en Málaga, Judelsa ha desarrollado sistemas de control inteligente que permiten gestionar iluminación, climatización, seguridad y consumo energético desde una única aplicación, sin necesidad de obra alguna en la vivienda. Esta integración cobra especial sentido en los hogares que ya cuentan con paneles solares, porque el sistema puede priorizar el uso de esa energía en los momentos de mayor producción, reduciendo así la dependencia de la red eléctrica convencional. Para una empresa que lleva treinta años viendo cómo cambian las prioridades de sus clientes, esta capacidad de conectar tecnologías distintas bajo un mismo proyecto es, quizá, su mayor activo.

La tercera pata de ese ecosistema es la movilidad eléctrica. A través de su servicio de instalación de puntos de carga para coches eléctricos, Judelsa da respuesta a un tipo de cliente que apenas existía cuando la empresa echó a andar hace tres décadas: el propietario de un vehículo eléctrico que quiere cargarlo en casa con energía limpia generada en su propio tejado. La compañía gestiona tanto instalaciones domésticas como proyectos para flotas empresariales y parkings comunitarios, tramitando además las subvenciones disponibles para este tipo de infraestructura.

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La confianza de las grandes marcas como aval de treinta años de trabajo

Pocas cosas explican mejor la trayectoria de una instaladora que las certificaciones que ha ido acumulando con los años. Judelsa es instalador certificado de fabricantes como SolarEdge, Victron Energy, Tesla Powerwall, SunPower, Wallbox, Loxone y TAB Baterías, un respaldo que no se consigue de la noche a la mañana y que garantiza que cada proyecto, ya sea una instalación residencial o una nave industrial, se ejecuta siguiendo los estándares más exigentes del sector. Esa acumulación de certificaciones a lo largo de tres décadas es, en el fondo, la traducción técnica de algo mucho más sencillo: la experiencia de haber instalado, mantenido y revisado miles de sistemas en toda la provincia de Málaga.

El servicio de la compañía no termina con la instalación. Judelsa ofrece también mantenimiento de placas solares para que las instalaciones, tanto las suyas como las de otras empresas, sigan funcionando a pleno rendimiento durante toda su vida útil. Esta filosofía de acompañamiento a largo plazo, más propia de un socio tecnológico que de un simple instalador, es probablemente el motivo por el que muchos de sus clientes llevan confiando en la empresa desde hace años, en algunos casos desde los primeros tiempos de la compañía.

Treinta años que miran hacia adelante

El aniversario llega, además, en un momento especialmente favorable para el sector: la factura eléctrica sigue siendo una preocupación constante para familias y empresas, y cada vez más malagueños buscan alternativas que combinen ahorro económico con sostenibilidad. Judelsa lleva treinta años posicionada precisamente en esa intersección, y el hecho de que hoy integre energía solar, domótica y movilidad eléctrica bajo un mismo proyecto la sitúa en una posición privilegiada para acompañar la próxima década de transición energética en la provincia.

Quienes deseen conocer de primera mano cómo puede aplicarse esta experiencia acumulada a su vivienda, negocio o comunidad de vecinos pueden encontrar toda la información en judelsa.com, donde la compañía detalla sus distintas líneas de servicio y resuelve las dudas más habituales sobre autoconsumo, domótica y recarga eléctrica.

Judelsa es una empresa malagueña especializada en instalaciones energéticas, con más de treinta años de experiencia en la provincia de Málaga. Instalador certificado de marcas como SolarEdge, Victron Energy, Tesla Powerwall, SunPower, Wallbox, Loxone y TAB Baterías, ofrece soluciones de autoconsumo fotovoltaico, domótica, puntos de recarga para vehículos eléctricos y electromontajes industriales para particulares, empresas y comunidades de vecinos.