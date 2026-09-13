Tres movimientos por delante: ¿hasta dónde necesita calcular realmente un aficionado?

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La pregunta aparece en todos los clubes y casi siempre con la misma formulación: cuántas jugadas hay que ver para jugar decentemente. Detrás está la idea de que la fuerza ajedrecística se mide en profundidad, como si un jugador de 1600 viera dos jugadas y uno de 2400 viera doce. La realidad del entrenamiento contradice esa imagen. Lo que separa a un aficionado sólido de uno que se estanca no es la longitud de sus variantes, sino el criterio con el que decide cuándo merece la pena calcular y cuándo basta con reconocer lo que ya conoce.

¿Cuántas jugadas ve realmente un maestro?

Los estudios clásicos sobre pensamiento ajedrecístico apuntan en una dirección incómoda para el aficionado ambicioso. Los grandes jugadores no examinan más candidatas que los jugadores medios, examinan mejores candidatas y las descartan antes. Su ventaja aparece en los primeros segundos, cuando la posición se organiza sola en su cabeza y las tres o cuatro continuaciones razonables se presentan sin esfuerzo consciente. El cálculo llega después, y sirve para verificar, no para descubrir.

Eso significa que la profundidad media de un maestro en una posición tranquila es mucho menor de lo que se suele imaginar. En posiciones cerradas puede jugar prácticamente sin calcular, apoyándose en la valoración. En una posición táctica aguda, en cambio, es capaz de bajar diez o doce jugadas por una única línea forzada. La diferencia no está en la capacidad bruta, sino en saber en cuál de las dos situaciones se encuentra.

Profundidad frente a amplitud

El aficionado suele cometer el error inverso: calcula largo en posiciones que no lo piden y corto en las que sí. Bajar seis jugadas por una variante que nadie va a jugar consume el reloj y produce una falsa sensación de rigor. Mientras tanto, la línea forzada de tres jugadas que decide la partida queda sin revisar porque el ojo se detuvo en la jugada llamativa y no en la obligada.

La regla práctica más útil es sencilla de enunciar y difícil de aplicar. Cuando hay jaques, capturas o amenazas directas, el cálculo debe ser exhaustivo hasta que la posición se calme. Cuando no los hay, tres jugadas suelen bastar, y el esfuerzo debe pasar a la valoración de la posición resultante. La mayoría de los errores de un jugador de club no vienen de no ver la séptima jugada, sino de no haber comprobado la segunda.

Dónde conviene invertir el tiempo de un jugador de club

Si el cálculo profundo es un recurso puntual, la pregunta pasa a ser qué se entrena el resto del tiempo. La respuesta habitual entre entrenadores es el repertorio de patrones: finales básicos, estructuras de peones, motivos tácticos recurrentes, planes típicos de las aperturas propias. Ese material no se calcula, se reconoce, y liberar la mente de tener que deducirlo cada vez es lo que deja espacio para trabajar donde de verdad hace falta.

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Este reparto entre reconocer y deducir no es exclusivo del tablero. Los juegos de estrategia que exigen decisiones bajo presión de tiempo funcionan con la misma economía mental: el jugador experimentado gasta sus segundos en las dos o tres situaciones ambiguas de la partida y resuelve el resto por hábito. Quien intenta razonar cada movimiento desde cero acaba perdiendo por reloj o por agotamiento, aunque su análisis aislado sea correcto.

Lo que muestra la investigación

Un experimento del Centro para la Longevidad Vital de la Universidad de Texas en Dallas midió esto con bastante precisión. Los investigadores compararon a catorce miembros del equipo universitario de ajedrez con quince principiantes, mostrando tableros durante tres décimas de segundo seguidas de una pausa de un segundo. Los expertos alcanzaron una capacidad de memoria de trabajo de ocho elementos, muy por encima del límite habitual, y su autora principal atribuyó el resultado a que procesan la posición de forma holística, como el cerebro procesa una cara. Aprender a reconocer patrones es literalmente ampliar la cantidad de tablero que cabe en la cabeza a la vez.

El detalle más revelador del experimento fue otro. Cuando se retiraba la cuadrícula de las 64 casillas, la ventaja de los expertos desaparecía. La estructura familiar actúa como andamiaje, y sin ella el conocimiento acumulado deja de estar disponible. Esto encaja con lo que describe la neuroeducación sobre el sistema que permite sostener la información de forma activa durante un tiempo limitado: su capacidad es reducida y obliga a actualizar contenidos sin parar, de modo que todo lo que pueda resolverse por reconocimiento deja libre ese espacio escaso para el cálculo real.

Un plan de entrenamiento sin heroísmos

De ahí se deduce un método menos épico que el habitual. Conviene resolver ejercicios con el tablero delante, sin mover las piezas, dedicando un mínimo de diez minutos y nunca más de veinte antes de mirar la solución, y repartir las sesiones a lo largo de la semana en lugar de concentrarlas en un atracón. Los materiales que explican cómo entrenar el cálculo insisten además en un punto que suele ignorarse: hacer ejercicios tácticos más de dos días por semana no produce mejoras proporcionales, y esos días liberados rinden más dedicados a finales o a repertorio.

El teléfono ha cambiado la logística de todo esto. Las tiendas de aplicaciones han convertido descargar juego de ajedrez gratis para celular en una operación de treinta segundos, y con ella la posibilidad de hacer cinco ejercicios en la cola del supermercado. La contrapartida es que el formato empuja a resolver rápido y a mirar la solución enseguida, que es exactamente lo contrario de lo que entrena la capacidad de calcular. La herramienta es excelente para mantener patrones frescos y bastante mala para desarrollarlos.

La jugada que no hace falta calcular

Un aficionado que quiera subir doscientos puntos no necesita ver más lejos, necesita decidir antes cuándo mirar. Tres jugadas bien elegidas y verificadas valen más que ocho jugadas por una línea que el rival nunca iba a permitir. Y hay un beneficio adicional que rara vez se menciona: quien calcula sólo donde toca termina las partidas largas con reloj y con cabeza, mientras el rival que ha querido demostrar profundidad en cada turno llega al final agotado y comete el error decisivo en un momento que, sobre el papel, era trivial.