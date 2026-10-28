Tres terremotos en 36 minutos bajo Gáldar en Canarias y dos han sido en la superficie

El IGN apunta tres terremotos bajo Gáldar y van de menos a más en Canarias

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LO ESENCIAL Los tres ocurrieron en 36 minutos. Dos se localizaron en la superficie. Las magnitudes fueron 1,0, 1,4 y 1,9. El IGN lleva 119 en un año en la zona. Ninguno ha sido sentido por la población.

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este miércoles tres terremotos al noroeste de Gáldar, en el norte de Gran Canaria, concentrados en apenas 36 minutos. Ninguno ha sido sentido por la población, pero tienen un par de detalles que merecen explicación.

El primero llegó a las 15:28 horas, con magnitud 1,0. El segundo a las 15:53, con 1,4. Y el tercero a las 16:04, con 1,9, el mayor de los tres. De menos terremotos a más.

Lo que llama la atención de estos terremotos en Gran Canaria

La profundidad. Los dos primeros aparecen en el catálogo del IGN con cero kilómetros, es decir, localizados prácticamente en superficie. El tercero figura a 4 kilómetros.

Conviene matizar qué significa eso, porque suena más dramático de lo que es. Cuando un movimiento de magnitud muy baja se registra con pocas estaciones, la profundidad es el parámetro peor determinado de todos, y el sistema a veces la asigna por defecto a cero. No necesariamente quiere decir que el foco esté justo bajo los pies.

Dicho eso, una sismicidad muy somera y en tierra firme tiene un comportamiento distinto a la del canal entre islas, que es profunda y de origen tectónico. Son dos fenómenos diferentes aunque ambos aparezcan en la misma lista.

El otro elemento es la secuencia ascendente. Tres eventos seguidos con magnitud creciente es un patrón que los organismos de vigilancia miran con atención, aunque en este caso los valores son tan bajos que no significan gran cosa por sí solos: un 1,9 está muy por debajo del umbral de percepción humana.

La serie que lleva más de un año en Gáldar y Agaete

Y aquí está el contexto que falta en casi todas las informaciones sobre este asunto. Lo de hoy no es un episodio suelto: el noroeste de Gran Canaria, entre Gáldar y Agaete, lleva más de un año moviéndose.

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El propio IGN cifró en 119 terremotos los localizados en el entorno de Agaete a lo largo del último año, con buena parte de ellos concentrados en octubre y noviembre de 2025. Aquel episodio incluyó movimientos sentidos por la población: el 30 de octubre de 2025 se registraron dos de magnitudes 2,8 y 2,3 que se notaron en Agaete, Gáldar, La Aldea de San Nicolás, Tejeda, Teror, San Mateo y Valleseco.

La serie ha seguido viva durante todo 2026. En septiembre, un movimiento de magnitud 2,3 volvió a sentirse en la zona, y el IGN lo encuadró en una secuencia de baja magnitud iniciada el 3 de septiembre. A mediados de octubre de este año, el organismo llegó a contabilizar unas cuatro decenas de eventos en el entorno de Agaete en poco más de una semana.

El IGN ha recordado expresamente que en esta zona del noroeste de la isla ha ocurrido actividad sísmica en otras ocasiones. No es una novedad geológica, es un comportamiento recurrente.

Lo que no ha dicho el IGN sobre los terremotos en Gran Canaria

Aquí conviene ser honesto con lo que se sabe y lo que no. Ni el IGN ni el Instituto Volcanológico de Canarias han advertido de que esta sismicidad de terremotos sea preocupante, y ninguno ha vinculado la serie de Agaete y Gáldar con una reactivación volcánica.

Tampoco han publicado, hasta donde consta, una explicación detallada del origen concreto de esta secuencia. Hay una anomalía medida, vigilada y pública, sobre la que los organismos competentes no se han pronunciado más allá de lo descriptivo.

El contexto geológico de los terremotos de la zona es relevante para entender por qué se mira con atención. Gran Canaria no es una isla volcánicamente extinguida: sus erupciones más recientes se datan en torno a hace dos mil años, y una de ellas tuvo lugar precisamente en el interior del actual término municipal de Gáldar. Eso no significa que vaya a pasar nada, significa que el sistema no está apagado y que por eso se vigila.

La vigilancia corre a cargo del IGN de los terremotos, con más de un centenar de estaciones desplegadas por el archipiélago funcionando las veinticuatro horas, y de la Red Sísmica Canaria del Involcan. Ambos publican sus registros en abierto y casi en tiempo real, lo que permite seguir episodios como el de hoy con los datos en la mano.