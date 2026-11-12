Tres terremotos en cuarenta horas en Canarias y uno está justo donde nadie quiere

El IGN registra tres terremotos en Canarias y dos a la misma profundidad exacta

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LO ESENCIAL Tres en cuarenta horas. Dos a dieciséis kilómetros. Nadie los sintió. Cuatro kilómetros de Fasnia. Mil setecientos cinco.

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado tres terremotos en Canarias en menos de cuarenta horas. Ninguno se sintió, ninguno ha causado daños y los tres pasaron prácticamente inadvertidos.

Pero si se colocan sobre un mapa, uno de los tres está en un sitio que tiene historia.

Los tres terremotos que ha registrado el IGN en Canarias

Estos son los datos exactos del catálogo oficial, en hora canaria:

Martes 10, 05:45 horas. Magnitud 2,0 a 23 kilómetros de profundidad, en el Atlántico, a medio camino entre Gran Canaria y Fuerteventura.

Magnitud a de profundidad, en el Atlántico, a medio camino entre Gran Canaria y Fuerteventura. Martes 10, 21:16 horas. Magnitud 1,4 a 16 kilómetros , al oeste de Fasnia , en Tenerife.

Magnitud a , al oeste de , en Tenerife. Miércoles 11, 21:36 horas. Magnitud 2,1 a 16 kilómetros, en el Atlántico, unos veinte kilómetros frente a la costa sureste de Tenerife.

Hay tres detalles que no saltan a la vista en una tabla. El primero: dos de los tres terremotos ocurrieron exactamente a la misma profundidad, dieciséis kilómetros. El segundo: los dos últimos se produjeron en noches consecutivas con veinte minutos de diferencia en el reloj, a las 21:16 y a las 21:36. El tercero: el del miércoles coincidió con el paso de la borrasca Charles sobre el archipiélago, algo que no guarda ninguna relación con lo que ocurre a dieciséis kilómetros bajo el suelo.

Las magnitudes están muy por debajo del umbral a partir del cual la población percibe un temblor. Nadie en Canarias notó ninguno de los tres.

El único que ocurrió bajo tierra en Canarias

Dos de los tres se localizan en el mar. El tercero no.

El del martes por la noche tiene la etiqueta W Fasnia en el catálogo del IGN, y eso significa que el epicentro estuvo bajo tierra firme, a unos cuatro kilómetros al oeste del casco de Fasnia, en el este de Tenerife.

Ese punto no está en cualquier sitio. Está dentro de la Cumbre Dorsal, la gran alineación volcánica que recorre Tenerife de nordeste a suroeste y que concentra buena parte de la actividad reciente de la isla.

La zona de Fasnia y Arico lleva meses apareciendo en los listados del IGN con movimientos de magnitud baja. No es una novedad de esta semana: es un goteo que se repite.

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La serie que Canarias arrastra desde hace meses con estos terremotos

Para entender por qué estos tres micro terremotos tienen interés hay que mirar hacia atrás.

Tenerife lleva desde comienzos de año con lo que los organismos de vigilancia describen como sismicidad anómala: series de terremotos de baja frecuencia y enjambres formados por cientos de eventos de magnitud pequeña, concentrados casi siempre en los mismos sectores.

Los puntos que más se repiten en Canarias son tres:

El entorno de Las Cañadas y la Cumbre Dorsal , donde encaja el movimiento de Fasnia.

, donde encaja el movimiento de Fasnia. La franja marina frente a la costa sureste de Tenerife , donde encaja el del miércoles.

, donde encaja el del miércoles. El canal entre Gran Canaria y Fuerteventura, donde se localizó el del martes de madrugada.

Los tres terremotos de esta semana caen, cada uno, en una de esas tres zonas conocidas. No han abierto ningún foco nuevo.

Conviene subrayar lo que los especialistas repiten cada vez que se les pregunta: la detección de estos movimientos no implica por sí sola que haya magma ascendiendo hacia la superficie. El semáforo volcánico de Tenerife sigue en verde y el de La Palma en amarillo, sin cambios.

Por qué Fasnia es un nombre que pesa en Canarias

Y aquí está el motivo por el que ese epicentro concreto llama la atención más que los otros dos.

Fasnia da nombre a una de las erupciones históricas documentadas de Tenerife. Entre el 31 de diciembre de 1704 y el 2 de febrero de 1705, la isla vivió tres episodios eruptivos encadenados a lo largo de la Cumbre Dorsal: Siete Fuentes, Fasnia y Arafo. Tres bocas en poco más de un mes, alineadas sobre la misma estructura.

Aquellas erupciones vinieron precedidas de temblores o terremotos que la población sí sintió, y con intensidad suficiente como para que quedaran registrados en las crónicas de la época.

La diferencia con lo de esta semana es enorme y conviene decirla sin rodeos: un terremoto de magnitud 1,4 que nadie percibe no se parece en nada a aquello. Lo que comparte con 1705 es la geografía, no la escala.

La vigilancia sísmica de Canarias existe precisamente para eso: para que el archipiélago no dependa de que alguien note un temblor. Los instrumentos registran lo que la gente no siente, y por eso aparecen en el catálogo movimientos como estos tres.