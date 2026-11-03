Tres terremotos hoy frente a la costa de Tenerife y muy cerca de la superficie

El IGN registra tres terremotos en la zona de Tenerife que ya le llamó la atención

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LO ESENCIAL Tres movimientos en el mismo punto. El mayor, a dos kilómetros. Magnitudes de 1,5 a 2,4. La misma zona que en 2025. Ninguno se ha sentido.

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado tres terremotos frente a la costa este de Tenerife durante este martes, 3 de noviembre. El último, y el de mayor magnitud, se registró a las 13:20 horas y tuvo su hipocentro a solo dos kilómetros de profundidad.

Esta vez, a diferencia de los días anteriores, los tres están agrupados en la misma zona.

Los tres terremotos de hoy en Tenerife

Este es el detalle de los eventos, según los datos del IGN:

03:06 UTC. Magnitud 1,5 mbLg a 4 kilómetros de profundidad.

Magnitud a de profundidad. 04:22 UTC. Magnitud 1,6 mbLg a 15 kilómetros .

Magnitud a . 13:20 UTC. Magnitud 2,4 mbLg a 2 kilómetros, el mayor y el más somero.

Los tres aparecen en los boletines del IGN bajo la etiqueta Atlántico-Canarias, lo que indica que sus epicentros se sitúan en el mar, frente al litoral del este de la isla.

Lo que distingue a estos tres de los registrados en días anteriores es la concentración: sus epicentros están separados por pocos kilómetros entre sí, mientras que los del lunes aparecían dispersos alrededor de la isla y a profundidades de hasta 40 kilómetros.

Ninguno de los tres tiene intensidad EMS asignada, que es la forma técnica de decir que nadie ha reportado haberlos notado.

Por qué importa la profundidad de estos terremotos

El dato de los dos kilómetros es el que llama la atención. En los episodios anteriores de esta misma semana, los terremotos se localizaron a 18, 30 y hasta 40 kilómetros de profundidad.

Conviene no sacar conclusiones de ahí. Un evento somero no significa por sí mismo nada distinto: la sismicidad superficial puede tener causas tectónicas ordinarias y aparece con frecuencia en zonas volcánicas sin que exista ningún proceso en marcha. Lo que hace es llegar con menos energía disipada a la superficie, razón por la que a veces se sienten movimientos de magnitud baja.

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En este caso no ha ocurrido: pese a la escasa profundidad, el de magnitud 2,4 no ha sido percibido. La percepción en superficie suele empezar a partir de magnitud 2,5 o 3.

La zona que el IGN ya calificó de «peculiar»

Hay un precedente que conviene conocer. En octubre de 2025, la costa de Fasnia y Arico, en el este de Tenerife, acumuló 55 terremotos en pocos días, en una serie de origen volcanotectónico.

El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, la describió entonces como «peculiar por su persistencia» y señaló que esa zona «no es la más habitual» en lo que a sismicidad se refiere. Por eso, añadió, había que hacer seguimiento por si evolucionaba hacia una actividad más relacionada con una intrusión de magma.

Aquella serie no derivó en nada. El propio Domínguez descartó entonces la intrusión magmática, con un matiz que conviene reproducir entero: «Por el momento no es el caso, aunque en ciencia esto no lo podamos asegurar al 100%».

Aquellos terremotos, eso sí, se localizaron a entre 20 y 30 kilómetros de profundidad. Los de hoy están mucho más arriba.

Qué dice el contexto sobre los terremotos en Canarias

El archipiélago registra alrededor de 2.000 terremotos al año, según el portavoz del IGN en Canarias, Eduardo Suárez. Más de cinco diarios de media. Tres en una jornada está dentro de lo habitual.

Tenerife arrastra además, desde febrero de 2026, una actividad sismovolcánica más intensa de lo normal, concentrada en el entorno del complejo Teide-Pico Viejo, con episodios de centenares de eventos en 24 horas. Esa actividad es distinta y está en otra zona de la isla.

El IGN mantiene en Tenerife una red de más de cien estaciones y puntos de muestreo que vigilan en tiempo real la sismicidad, las deformaciones del terreno y los parámetros geoquímicos. No hay ninguna alerta activa ni se ha modificado el nivel de alerta volcánica. Los boletines se actualizan en la web del organismo.