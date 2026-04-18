Un vuelo aterriza de urgencia en Tenerife Sur: recibe prioridad de aterrizaje por un incidente a bordo

Un vuelo procedente de Reino Unido con destino al Aeropuerto de Tenerife Sur recibió prioridad de aterrizaje este sábado 18 de abril después de que la tripulación comunicara una urgencia médica a bordo: un bebé presentaba problemas respiratorios y necesitaba asistencia médica inmediata. Los controladores aéreos activaron el protocolo de emergencia y acortaron la aproximación para que la aeronave tomara tierra en el menor tiempo posible.

La alerta se produjo durante la fase de llegada del avión a la isla, cuando la tripulación notificó a los servicios de control aéreo la situación del menor. A partir de ese momento, se puso en marcha una cadena de coordinación entre la cabina del avión, la torre de control y los servicios aeroportuarios para garantizar que el bebé pudiera ser atendido inmediatamente tras el aterrizaje.

Aproximación acortada y asistencia médica preparada en pista

Según la información difundida por los responsables del servicio de control aéreo en Tenerife, los controladores acortaron la aproximación del vuelo en la medida de lo posible para reducir al máximo el tiempo entre la comunicación de la emergencia y la toma de tierra. En situaciones de urgencia médica, los protocolos de seguridad aérea permiten dar prioridad absoluta a la aeronave afectada, lo que implica apartar del camino a otros vuelos que estén esperando para aterrizar o despegar.

De forma paralela, los controladores coordinaron con el Aeropuerto de Tenerife Sur la presencia de asistencia médica en tierra. Los servicios sanitarios se posicionaron junto a la pista para poder acceder al avión en cuanto se detuviera, con el objetivo de atender al bebé sin perder ni un segundo.

La rápida respuesta entre la tripulación del vuelo, los controladores aéreos y los servicios aeroportuarios resultó clave para reducir los tiempos de espera y acelerar la llegada del avión a pista.

Los problemas respiratorios en bebés durante los vuelos

Las urgencias médicas a bordo de aviones comerciales son más frecuentes de lo que la mayoría de los pasajeros cree. Según las estadísticas del sector, se produce una emergencia médica por cada 600 vuelos aproximadamente. Las dificultades respiratorias en bebés y niños pequeños son uno de los motivos más habituales de alerta médica durante los vuelos, especialmente en trayectos largos o cuando los menores padecen afecciones previas como bronquiolitis, asma infantil o infecciones de las vías respiratorias.

La presión de cabina, que en un avión comercial equivale a estar a una altitud de entre 1.800 y 2.400 metros, puede agravar las dificultades respiratorias en niños muy pequeños, cuyas vías aéreas son más estrechas y sensibles que las de los adultos. Por este motivo, los pediatras recomiendan que los padres que viajan con bebés con antecedentes respiratorios lleven siempre la medicación de rescate en el equipaje de mano y consulten con el médico antes de volar.

Protocolo de actuación ante una emergencia médica en vuelo

Cuando una tripulación detecta una urgencia médica a bordo, el comandante del vuelo tiene la autoridad absoluta para tomar decisiones. Puede solicitar prioridad de aterrizaje en el aeropuerto de destino (como en este caso), desviar el vuelo al aeropuerto más cercano si la situación es crítica, o incluso declarar una emergencia total que moviliza a bomberos, ambulancias y equipos médicos completos en tierra.

En el caso del vuelo de este sábado, la aeronave ya se encontraba en la fase final de su ruta hacia Tenerife Sur, por lo que la tripulación optó por solicitar prioridad en el aterrizaje en lugar de desviar a otro aeropuerto. Los controladores aéreos respondieron acortando la secuencia de aproximación, lo que permitió que el avión tomara tierra antes de lo previsto en su plan de vuelo original.

Los controladores desean una pronta recuperación al bebé

Una vez completado el aterrizaje en tenerife y con la aeronave en tierra, los servicios médicos accedieron al avión para atender al menor. Desde el servicio de control aéreo trasladaron un mensaje de apoyo a la familia, deseando una pronta recuperación al pequeño.

Este tipo de gestos, que los controladores aéreos españoles comparten habitualmente a través de sus canales oficiales, reflejan la dimensión humana de un trabajo que, en la mayoría de las ocasiones, permanece invisible para los pasajeros. Detrás de cada aterrizaje de emergencia hay decenas de profesionales coordinándose en tiempo real para que el avión llegue a pista lo más rápido posible y la persona afectada reciba atención sin demora.

El incidente de este sábado en Tenerife se suma a otros episodios recientes de emergencias médicas en vuelos con destino a Canarias, como el desvío de un avión de Sundair a Bilbao el pasado 11 de abril o la emergencia en un vuelo a Cabo Verde que aterrizó en Gran Canaria el 12 de abril. En todos los casos, la coordinación entre tripulaciones, controladores y servicios médicos en tierra permitió atender a los pasajeros afectados en el menor tiempo posible.