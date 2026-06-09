Una jornada negra en Tenerife: un fallecido en un choque en Tejina y dos heridos graves por un incendio en El Sobradillo

Un hombre de 60 años ha fallecido en una colisión frontal en la TF-16, en la zona de Tejina (San Cristóbal de La Laguna), y otras tres personas han resultado heridas en una segunda intervención: un incendio en una vivienda del barrio de El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife, donde uno de los afectados se encuentra en estado crítico. Los dos sucesos se produjeron en la misma jornada, sin conexión entre ellos, y movilizaron a un amplio dispositivo de emergencias coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Los avisos llegaron a las salas operativas del 112 en horas distintas. El primero, por el incendio en la capital tinerfeña, entró a las 20:14 horas. El segundo, por el accidente de tráfico en Tejina, se recibió a las 23:36 horas. En ambos casos se activó un dispositivo conjunto que incluyó al Servicio de Urgencias Canario (SUC), al Consorcio de Bomberos de Tenerife, a la Policía Local y a la Policía Nacional.

Colisión frontal en la TF-16 con un fallecido en Tenerife

El siniestro vial se produjo a la altura del punto kilométrico 1,5 de la carretera TF-16, en Tejina. Según el comunicado oficial del CECOES, la colisión frontal entre dos vehículos dejó a ambos seriamente dañados, con los ocupantes atrapados en el interior. Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife acudieron al lugar y realizaron las maniobras de excarcelación necesarias para liberar a las víctimas.

El personal sanitario del SUC, que movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, comprobó que uno de los afectados (un hombre de 60 años) se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas sin obtener respuesta, y se procedió a confirmar el fallecimiento en el lugar. La conductora del otro vehículo, una mujer de 58 años, sobrevivió a la colisión y presentó lesiones de carácter moderado en la valoración inicial. Tras ser estabilizada, fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias (HUC) en una ambulancia de soporte vital básico.

Los agentes de la Policía Local de San Cristóbal de La Laguna regularon el tráfico en el tramo afectado de la TF-16 y se hicieron cargo del atestado correspondiente, que será determinante para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. La causa del siniestro no ha sido aún determinada.

El CECOES 112 coordinó las dos intervenciones movilizando a la Policía Local, la Policía Nacional, el Consorcio de Bomberos de Tenerife y al Servicio de Urgencias Canario.

Incendio en una vivienda de El Sobradillo

Horas antes, a las 20:14 horas, se había recibido el aviso del incendio declarado en una vivienda de la calle El Sorondongo, en el barrio de El Sobradillo, dentro del término municipal de Santa Cruz de Tenerife. Las dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife accedieron al inmueble afectado por las llamas y el humo denso y consiguieron rescatar a dos ocupantes atrapados, antes de proceder a la extinción del foco y a las labores de ventilación del edificio.

Las dos personas rescatadas presentaban un cuadro clínico con quemaduras graves e intoxicación severa por inhalación de humo. El más grave, un hombre, fue trasladado en estado crítico en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El segundo afectado, también un hombre, presentaba intoxicación por humo y quemaduras de carácter moderado, y fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias.

La investigación, a cargo de la Policía Nacional

En el despliegue del incendio colaboró la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, mientras que la Policía Nacional asumió la realización de las diligencias y la custodia de la escena, paso habitual en este tipo de intervenciones para esclarecer el origen del fuego. La causa del incendio no ha sido determinada en el momento de cierre de esta información y deberán pronunciarse, en su caso, los técnicos de la Brigada de Investigación tras analizar la vivienda.

Cómo actuar ante una emergencia

El CECOES recuerda que el teléfono único de emergencias 1-1-2 está operativo las 24 horas para la atención de cualquier incidente sanitario, accidente de tráfico, incendio, rescate o emergencia en cualquier punto del archipiélago canario. En caso de incendio doméstico, las autoridades insisten en la importancia de cerrar puertas para frenar la propagación del fuego, abandonar la vivienda sin recoger pertenencias y avisar inmediatamente a los servicios de emergencia desde un lugar seguro.