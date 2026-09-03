Una masa de polvo sahariano gana altura y cambiará el cielo y tiempo de Canarias durante días

La calima entra en Canarias por arriba y se va a quedar: la AEMET ya la sitúa varios días

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LO ESENCIAL La calima llega esta vez por arriba, no a ras de suelo. En altura enturbia el cielo, no lo que se respira. La visibilidad puede quedar regular o mala. El aviso amarillo activo es por viento, no por polvo. Casi cinco meses al año con polvo sahariano sobre las islas.

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El polvo del Sahara ha vuelto a situarse sobre el archipiélago, y esta vez lo hace por arriba. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé calima ligera en niveles altos de la atmósfera durante los próximos días en Canarias, un fenómeno que va a modificar el aspecto del cielo, teñirlo de ese tono lechoso tan reconocible y reducir la visibilidad, pero que no equivale al episodio de polvo respirable que muchos asocian automáticamente a la palabra calima.

La previsión describe cielos poco nubosos en general, con intervalos de nubes altas y algunos intervalos matinales de nubes bajas en el norte, y la entrada del polvo concentrada sobre todo en la segunda mitad del día. Las temperaturas apenas experimentarán cambios, con la posibilidad de alcanzar los 30 grados en el sureste, y valores de entre 22 y 27 grados en una capital como Arrecife. Nada especialmente severo en el termómetro, por tanto: el protagonista de estos días es el aire, no el calor.

En altura o en superficie: la diferencia que lo cambia todo

La distinción es la clave de toda la información y suele perderse en los titulares en Canarias. Cuando el polvo sahariano viaja en niveles altos, permanece por encima de la capa donde vivimos y respiramos. El efecto es fundamentalmente visual: sol velado, horizonte difuso, visibilidad que puede quedar regular o mala, atardeceres de un naranja inusual. Cuando la calima entra en superficie, en cambio, el polvo llega hasta el nivel del suelo, dispara las partículas en suspensión y sí obliga a activar protocolos de calidad del aire. La AEMET distingue ambos escenarios y en esta ocasión habla del primero.

Conviene subrayarlo porque estos días en Canarias circula una advertencia que no corresponde a Canarias. La AEMET anunció a comienzos de mes que la Península viviría jornadas de entre 37 y 40 grados en el nordeste, el centro y el sur, y que ese calor intenso llegaría acompañado de polvo en suspensión con el consiguiente empeoramiento de la calidad del aire. Ese aviso es peninsular. El archipiélago participa del mismo transporte de polvo africano, pero en una configuración distinta y con una intensidad muy inferior.

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El aviso amarillo que se ha activado estos días en Canarias no responde a la calima. Es por viento y fenómenos costeros, con rachas ocasionalmente muy fuertes que la AEMET sitúa como más probables en La Gomera y Gran Canaria. Sigue leyendo CANARIAS Septiembre llega partido: los festivos que cada isla de Canarias tiene este mes ACTUALIDAD Hasta 450 euros por electrodoméstico en Canarias: el error que te deja sin la ayuda

Casi cinco meses al año: la normalidad de Canarias

El viento del nordeste sigue siendo, de hecho, el fenómeno más intenso de la semana en Canarias. La AEMET prevé intervalos fuertes en zonas de interior de la mitad sur durante la primera mitad del día, con probabilidad de alguna racha muy fuerte, y sitúa el riesgo principal en el sureste y noroeste de las islas montañosas, el interior sur de Lanzarote y el sur de Jandía, en Fuerteventura. Junto a Gran Canaria y La Gomera, Tenerife figura entre las más afectadas por los fenómenos costeros, sin que se descarte que también alcancen a Lanzarote y Fuerteventura.

Puesto en perspectiva, nada de esto es excepcional. El archipiélago registra al menos 146 días con calima al año, lo que equivale a casi cinco meses de presencia de polvo africano sobre las islas en alguna de sus formas. Es una cifra que suele sorprender incluso a quien vive aquí, porque la mayoría de esos episodios pasan desapercibidos precisamente por producirse en altura, sin más consecuencia que un cielo algo más blanquecino de lo normal. Solo los episodios en superficie, mucho menos frecuentes, dejan huella en la memoria colectiva.

Las recomendaciones prácticas en Canarias para un episodio como el que describe la AEMET son, en consecuencia, moderadas. La reducción de visibilidad puede afectar a la conducción en tramos de costa y de medianías, especialmente en las horas de menos luz, y en ocasiones condiciona la operativa aérea entre islas. Las personas con problemas respiratorios crónicos deben seguir en todo caso las indicaciones de las autoridades sanitarias, que son quienes activan los avisos específicos cuando la concentración de partículas lo justifica.

De cara a los próximos días, el patrón que dibuja la AEMET en Canarias es de continuidad: polvo en altura, alisio apretado en las vertientes expuestas y temperaturas sin sobresaltos. Un septiembre bastante canario, en definitiva, con la particularidad de que esta vez el cambio no llega del termómetro sino de tres mil kilómetros de desierto que el viento ha decidido levantar y traer hasta aquí por la vía alta.