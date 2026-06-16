Una tumba etrusca sellada durante 2.600 años revela cuatro esqueletos y objetos funerarios nunca vistos

El hallazgo se repite con este tumba, y eso lo convierte en histórico. Una tumba etrusca de cámara completamente sellada durante 2.600 años ha sido excavada en el centro de Italia con técnicas arqueológicas modernas, y en su interior han aparecido los restos de cuatro personas tendidos sobre lechos tallados en la roca y rodeados de más de 100 objetos funerarios extraordinariamente bien conservados.

El descubrimiento se produjo en 2025 en la necrópolis de San Giuliano, a unos 70 kilómetros al noroeste de Roma, y la propia Universidad de Baylor (institución que lidera el proyecto) lo ha calificado como uno de los hallazgos más significativos de las últimas décadas para entender la civilización etrusca, esa cultura prerromana que dominó buena parte de Italia central antes de la expansión de Roma.

Un año después, el equipo ha vuelto a sorprender al mundo arqueológico con un segundo descubrimiento similar en el mismo sitio: una cámara funeraria adyacente, también sellada e inviolada, que confirma el carácter excepcional del yacimiento y demuestra que las medidas de protección institucional han logrado frenar décadas de saqueo sistemático en el sur de Etruria. Dos tumbas intactas en doce meses en un área donde más de 600 sepulturas habían sido vaciadas por saqueadores clandestinos a lo largo de los siglos.

Lo que escondía la primera tumba

El primer hallazgo de esta tumba se produjo el 27 de junio de 2025, durante la campaña de excavación sistemática que el equipo del Proyecto de Investigación Arqueológica de San Giuliano (SGARP) desarrolla en el área desde 2023 bajo permiso y supervisión del Ministerio de Cultura italiano. Una vez abierta, la tumba reveló su interior excepcionalmente conservado que han expuerto en un comunicado oficial:

Cuatro esqueletos completos tendidos sobre lechos de piedra tallada.

tendidos sobre lechos de piedra tallada. Más de 100 objetos funerarios, entre ellos 74 vasos cerámicos documentados.

documentados. Armas de hierro, adornos de bronce y delicados carretes de plata para el cabello .

. Un estado de preservación calificado por los arqueólogos como excepcional.

Los análisis preliminares de la disposición de los cuerpos y de los ajuares sugieren que los cuatro individuos podrían ser dos parejas formadas por un hombre y una mujer, aunque los resultados definitivos deberán esperar a los estudios antropológicos, isotópicos y genéticos previstos, que probablemente se prolongarán varios años en el laboratorio del proyecto.

Hasta ahora, todas las tumbas de cámara identificadas en la necrópolis de San Giuliano habían sido saqueadas a lo largo de los siglos, algunas ya en las primeras décadas de la ocupación romana del territorio etrusco.

San Giuliano: una necrópolis sistemáticamente expoliada

Lo que convierte a este descubrimiento en absolutamente excepcional es el contexto histórico de la región con esta nueva tumba. La necrópolis de San Giuliano, situada en el Parque Regional Marturanum (provincia de Viterbo), alberga más de 600 tumbas etruscas excavadas en la roca, todas ellas con forma de pequeña casa con tejado a dos aguas. Es un paisaje funerario monumental que rodea por completo la antigua ciudad etrusca de la meseta de San Giuliano.

Sin embargo, hasta el hallazgo de 2025, prácticamente todas las tumbas habían sido saqueadas, algunas ya en las primeras décadas de la ocupación romana del territorio (finales del siglo III a.C.). El expolio sistemático ha continuado durante siglos, especialmente en el siglo XX por parte de los conocidos tombaroli, los saqueadores clandestinos italianos que han vendido objetos arqueológicos en el mercado negro internacional. Por eso encontrar dos cámaras selladas e inviolables en un solo año supone un hito sin precedentes en la arqueología etrusca contemporánea.

El siglo VII a.C.: el período orientalizante

La tumba descubierta data del siglo VII antes de Cristo, concretamente del final del llamado período orientalizante de la civilización etrusca. Es una etapa marcada por la influencia de las culturas del Mediterráneo oriental (griega, fenicia, egipcia) y por el intenso comercio marítimo que enriqueció enormemente a los etruscos. Los objetos descubiertos en la cámara reflejan precisamente esa fusión cultural: cerámicas de gran calidad técnica, armamento elaborado y ornamentos personales que demuestran el alto estatus social de las personas allí enterradas.

La civilización etrusca, que floreció en la actual Italia central entre los siglos IX y I antes de Cristo, ha sido durante mucho tiempo una de las grandes incógnitas de la antigüedad: dejó una lengua propia aún no descifrada por completo, un sistema religioso elaborado y una sociedad compleja que fue absorbida progresivamente por la expansión romana hasta desaparecer como cultura diferenciada. Cualquier nuevo dato arqueológico, especialmente cuando llega tan intacto como en este caso, aporta una pieza fundamental al rompecabezas de su comprensión.

El SGARP es un proyecto de colaboración entre un consorcio internacional de universidades liderado por la Universidad de Baylor (Estados Unidos) y la Academia Virgil de Roma, en asociación con el municipio de Barbarano Romano y bajo la supervisión de la Soprintendenza italiana competente. Activo en el yacimiento desde 2016, su objetivo es reconstruir los cambios a largo plazo en la ocupación humana de la meseta de San Giuliano, desde la fundación de la ciudad etrusca hasta su transformación en un castillo medieval y su abandono final, en algún momento anterior al año 1300 después de Cristo. Los dos descubrimientos consecutivos de tumbas selladas confirman que el yacimiento aún tiene mucho que contar.