Upalupa convierte a Bahía del Duque en el escenario gastronómico del verano con nuevas experiencias de tardeo y maridajes con coctelería

El restaurante, liderado por el chef Lucas Ordóñez, presenta Latitudes by Upalupa, un recorrido gastronómico inspirado en los climas del mundo, y Upalupa Sunset, una nueva propuesta que combina cocina mediterránea, cócteles de autor y música al atardecer

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Bahía del Duque da la bienvenida al verano con dos nuevas experiencias en Upalupa Moments & Tastes que refuerzan la identidad de este espacio gastronómico como uno de los grandes referentes de la oferta culinaria y de ocio del sur de Tenerife. La incorporación de Latitudes by Upalupa y Upalupa Sunset amplía la propuesta del restaurante, liderado por el chef Lucas Ordóñez, con dos conceptos que tienen como hilo conductor la gastronomía mediterránea, la coctelería de autor y el disfrute de su entorno privilegiado junto a la Playa del Duque en Costa Adeje.

Un viaje gastronómico a través de los climas del mundo

La primera de estas propuestas, Latitudes by Upalupa, invita a descubrir una experiencia de maridaje en la que cocina y mixología dialogan para construir un recorrido sensorial inspirado en diferentes climas del planeta.

Diseñada por Lucas Ordóñez junto a la experta en coctelería Carolina Oliva, la experiencia propone seis maridajes en los que cada plato encuentra su equilibrio en un cóctel creado específicamente para potenciar, complementar o contrastar sus sabores.

Cada combinación estará disponible durante un periodo limitado entre junio y septiembre, configurando un calendario que recorrerá distintos destinos a través del sabor. La propuesta comenzará con el steak tartar acompañado del cóctel Matecito, inspirado en el clima oceánico, para continuar con otras elaboraciones como el aguacate aliñado al estilo Upalupa servido junto al cóctel Enea, el tartar de atún y el cóctel Oasis, las zamburiñas con mantequilla, jengibre y lima combinada con el cóctel Mi Niña, el langostino frito con mahonesa de harissa, que se sirve con el cóctel Aurora Boreal o la tarta de queso y el cóctel Upalupa, todos ellos configuran una armonía de sabores que evocan paisajes mediterráneos, tropicales, desérticos o árticos.

Latitudes by Upalupa propone más que un maridaje tradicional, un relato gastronómico donde cada combinación se convierte en una parada que invita a descubrir nuevos matices y sensaciones.

El atardecer como punto de encuentro

La segunda gran novedad del verano en Bahía del Duque será Upalupa Sunset, una propuesta de tardeo que tendrá lugar todos los viernes y sábados, a partir de las 18:00 horas, en la terraza del restaurante frente a la Playa del Duque.

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El concepto nace para convertir la transición entre la tarde y la noche en una experiencia que combina gastronomía, coctelería de autor y sesiones de DJ en un ambiente relajado y sofisticado, con el océano Atlántico y la isla de La Gomera como telón de fondo.

La carta diseñada también por Lucas Ordóñez mantiene como eje la cocina mediterránea contemporánea elaborada con producto local y de temporada, con platos como la ensalada de sandía al vermut con queso feta, el pulpo a la brasa con puré de chirivía, el arroz de presa ibérica y setas de Tenerife a la llauna o el cherne negro cocinado en hoja de plátano al horno Josper.

Con la incorporación de Latitudes by Upalupa y Upalupa Sunset, Bahía del Duque, hotel de The Tais Hotels & Villas, responde a una misma filosofía: convertir cada visita al restaurante en un momento para disfrutar sin prisas del sabor, el paisaje y el ambiente, en uno de los enclaves más emblemáticos del litoral de Costa Adeje

Sobre The Tais Hotels & Villas

Bahía del Duque, con una trayectoria de más de 30 años y elegido por muchos expertos como uno de los mejores hoteles que existen en Europa, ha sabido mantenerse fiel a sus valores iniciales de excelencia en el servicio, atención al cliente y cuidado por los detalles.

Las Villas y, posteriormente, su spa Bahía Wellness Retreat, marcaron de nuevo una apuesta hacia el lujo más personalizado y un nuevo enfoque de los servicios relacionados con el bienestar. Ambos establecimientos operan bajo la marca The Tais Hotels & Villas, exclusiva colección de hoteles extraordinarios con personalidad propia y compromiso con la excelencia.

Su ubicación, en una extensa finca de 100.000 m2 de superficie y su singularidad arquitectónica, los convierten en un icono internacional en el mundo de la hostelería de lujo. Asimismo, es un referente de sostenibilidad por sus 63.000 metros cuadrados de vegetación tropical y subtropical que ha propiciado el desarrollo de un bioclima propio, con todo tipo de palmeras, dragos, laureles de Indias, Ficus Canariensis, flamboyanes, jacarandas, frutales, cactus y diversas plantas europeas.