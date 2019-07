Al no poder visitado, no puede recibir la visita de un tasador, por lo que no se puede pedir una hipoteca para adquirir el mismo.

Es un chalet grande, bien comunicado y que se vende por 140.000 euros. Pero, en las condiciones, se advierte de que se encuentra ocupado. Es decir, se compra la casa con el okupa dentro.

Las condiciones son claras y sorprendentes. No se puede visitar, se debe pagar al contado y es necesario llegar a un trato con la persona que se encuentra dentro o judicializar la situación. Los compañeros de Antena 3 en Canarias han contado la curiosa historia de esta vivienda, que se encuentra en la lagunera calle Lyra número siete, muy cerca del Instituto Astrofísico de Canarias.

Una de las empresas que lo ofrece por internet, reconoce la situación del inmueble: “Se encuentra ocupado ilegalmente por terceros y sin los suministros debidamente contratados. Si en la fecha de venta el vendedor hubiese demandado judicialmente la ocupación, podrá el adquirente subrogarse en dicha demanda, no pudiendo reclamar importe alguno al vendedor como consecuencia de ello, salvo por los honorarios de abogados y procuradores que hasta la fecha de la transmisión se hubiesen devengado que, en cualquier caso, serán por cuenta de éste. Si en la fecha de venta, el vendedor hubiese interpuesto una denuncia penal, que se encontrase en curso, se comunicará al Juzgado la venta, apartándose el vendedor del procedimiento como acusación particular”.

Al no poder visitado, no puede recibir la visita de un tasador, por lo que no se puede pedir una hipoteca para adquirir el mismo. Eso sí, desde la inmobiliaria se recomienda “que el comprador obtenga asesoramiento profesional antes de adoptar la decisión de compra”.