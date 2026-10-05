Vender una vivienda en España sin ser residente: el 19% que pocos extranjeros calculan bien

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Cada año, miles de propietarios extranjeros que deciden desprenderse de su vivienda en España descubren, una vez cerrada la venta, que el proceso fiscal todavía no ha terminado. El comprador debe retener automáticamente un 3% del precio de venta e ingresarlo en la Agencia Tributaria como pago a cuenta del impuesto que corresponde al vendedor no residente.

Muchos propietarios interpretan ese porcentaje como el impuesto definitivo, cuando en realidad posteriormente debe calcularse la ganancia patrimonial obtenida y presentar el Modelo 210 correspondiente. El resultado determinará si existe una cantidad adicional que pagar o, por el contrario, si procede solicitar la devolución de parte o de la totalidad de la retención practicada.

Si la cuota resultante es inferior al 3% retenido —o incluso si la operación ha generado pérdidas—, el vendedor puede tener derecho a recuperar la diferencia. Por eso resulta especialmente importante calcular correctamente la operación y presentar la declaración dentro de los plazos establecidos, evitando retrasos, incidencias o la posible pérdida del derecho a reclamar determinadas cantidades.

Es precisamente ahí donde Taxadora ha construido su propuesta: convertir un trámite que para muchos propietarios extranjeros resulta complejo, y en el que intervienen diferentes obligaciones fiscales y administrativas, en un proceso online que pueda entenderse antes incluso de vender.

Una calculadora gratuita antes de tomar cualquier decisión

La compañía, con oficina en Benalmádena y más de 15.000 clientes atendidos, ha apostado por poner a disposición del usuario una calculadora de plusvalía en la venta de un inmueble de acceso gratuito, sin necesidad de registro previo.

La herramienta permite a cualquier propietario no residente introducir el precio de compra, el precio de venta y los gastos asociados para obtener una estimación de la ganancia patrimonial y del impuesto que podría tener que afrontar antes de firmar la operación ante notario.

Esa anticipación es, según explican desde la propia empresa, lo que puede marcar la diferencia entre una venta correctamente planificada y una sorpresa fiscal posterior. El tipo aplicable actualmente es del 19% sobre la ganancia patrimonial obtenida por el vendedor no residente.

La ganancia no se limita simplemente a restar el precio de compra al precio de venta. Para determinarla correctamente deben tenerse en cuenta el valor de adquisición, el valor de transmisión y los gastos, tributos, inversiones, mejoras y demás ajustes fiscalmente admitidos en cada caso.

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De la retención del 3% a la devolución efectiva

Una vez cerrada la venta, el trabajo de Taxadora consiste en convertir esa retención automática en una declaración del impuesto sobre las ganancias patrimoniales correctamente calculada y presentada.

El vendedor no residente debe presentar el Modelo 210 durante los tres meses siguientes una vez transcurrido un mes desde la fecha de transmisión del inmueble. El resultado de esa declaración puede dar lugar a un importe adicional a ingresar o a una devolución cuando el 3% retenido por el comprador haya sido superior a la cuota finalmente calculada.

El equipo, formado por economistas, abogados y arquitectos, revisa cada caso de manera individual antes de tramitar la declaración correspondiente, teniendo en cuenta los datos fiscales y documentales vinculados a la operación.

El servicio tampoco se limita a la venta puntual de un inmueble. Los propietarios que continúan residiendo fuera de España pero mantienen otra vivienda en el país pueden seguir teniendo obligaciones relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, incluso aunque no obtengan ingresos por alquiler.

Todo el proceso puede gestionarse en remoto, con atención en varios idiomas, sin que el propietario tenga que desplazarse a España para completar la tramitación.

Para quienes están valorando vender —o ya han vendido y no saben si les corresponde alguna devolución— Taxadora pone a disposición tanto la herramienta de cálculo como el acompañamiento profesional necesario para revisar la operación y cumplir correctamente con las obligaciones fiscales.

Sobre Taxadora

Taxadora es una asesoría fiscal online especializada en la tributación de extranjeros con propiedades o residencia en España. Como colaboradora social de la Agencia Tributaria, cuenta con más de 15.000 clientes y un equipo multidisciplinar de economistas, abogados y arquitectos. Ofrece servicios en materia de Modelo 210, ganancias patrimoniales, Modelo 720, herencias y donaciones o Ley Beckham, con atención en varios idiomas y oficina en Benalmádena, Málaga.

Contacto: info@taxadora.com