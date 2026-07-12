Vilaflor avanza en las energías renovables: puede convertirse en la cuna de la geotermia en Canarias

La geotermia en Canarias se abre paso: Vilaflor será la cuna de la primera energía geotérmica del archipiélago

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LO ESENCIAL La geotermia se abre paso en Canarias como alternativa energética renovable. Vilaflor lidera el primer sondeo de geotermia de alta entalpía del archipiélago. El consorcio EGC integra al Cabildo de Tenerife, DISA y Reykjavík Geothermal. El proyecto busca la soberanía energética canaria frente a los combustibles fósiles. Azores es la referencia internacional en la que Canarias puede inspirarse.

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La geotermia en Canarias se abre paso. El modelo energético actual de las islas, marcado por la dependencia casi absoluta de los combustibles fósiles, urge al archipiélago a abrazar esta fuente de energía renovable, con una estabilidad incomparable con el resto de matrices energéticas. Tenerife aspira a convertirse en la punta de lanza nacional para el desarrollo de la geotermia en Vilaflor.

Las investigaciones realizadas durante décadas en el subsuelo de la isla indicaron que había posibilidades fundadas de encontrar calor y agua a más de 150º centígrados a una profundidad superior a los 2,5 kilómetros.

El paso ya está dado: el consorcio público-privado Energía Geotérmica de Canarias (EGC), conformado por el Cabildo de Tenerife, DISA y Reykjavík Geothermal, avanza en Vilaflor el primer sondeo de geotermia en Canarias de alta entalpía.Un proyecto sin precedentes que pretende convertir al municipio sureño en la cuna de la energía geotérmica y en el inicio de una meta que hasta ahora parecía inalcanzable: la soberanía energética.

Para alcanzar este objetivo estratégico, la geotermia en Vilaflor se une a otras fuentes renovables como la fotovoltaica o la eólica, si bien presenta una serie de ventajas específicas que se ajustan a la realidad y a las necesidades de la isla.

Casi la mitad de su superficie está protegida, por lo que la geotermia ya es, de por sí, una aliada para el territorio al ocupar 22 veces menos espacio que otras fuentes renovables.

La geotermia en Canarias, sinónimo de soberanía energética

La geotermia ya cambió, hace más de 40 años, el destino de un archipiélago como Azores y ahora, con el apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y los fondos europeos, también puede hacerlo en Canarias.

La región portuguesa comparte con el archipiélago español la singularidad de un sistema energético aislado e insular. Sin embargo, Azores decidió dar un paso de gigante de la mano de EDA Renováveis para ser dueña de su propio devenir energético.

Azores como referencia

En el contexto actual, con los efectos de la guerra de Irán y la escalada en el precio del combustible, Canarias puede tomar inspiración del caso luso para desarrollar la geotermia en Vilaflor.

El riesgo de sufrir ceros energéticos, a la orden del día en el archipiélago canario, es una losa que solo la geotermia puede derribar gracias a una serie de virtudes:

Fiabilidad y estabilidad : Al no depender de las condiciones climáticas, como el viento o el sol, la geotermia garantiza un suministro permanente las 24 horas del día.

: Al no depender de las condiciones climáticas, como el viento o el sol, la geotermia garantiza un suministro permanente las 24 horas del día. Menor reducción de emisiones : Este sistema elimina prácticamente la huella de carbono asociada a la generación eléctrica, ya que de sus turbinas solo emana vapor de agua.

: Este sistema elimina prácticamente la huella de carbono asociada a la generación eléctrica, ya que de sus turbinas solo emana vapor de agua. Sostenibilidad ambiental: Garantiza un desarrollo respetuoso con el medio ambiente, favoreciendo la conservación de la biodiversidad.

Si se compara el proyecto de geotermia en Vilaflor con el sistema de generación eléctrica actual, se desprende una menor afección de las fluctuaciones de los precios del petróleo.

Otro de los puntos fuertes respecto a los combustibles fósiles es la menor contaminación ambiental y una manifiesta capacidad para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico insular gracias a una tecnología de vanguardia y que se mimetiza con el entorno.

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La oficina de atención ciudadana en Vilaflor

El progreso de todo proyecto debe involucrar a todas las partes implicadas. Esta es una de las máximas en la que ha incidido EGC para que la geotermia en Vilaflor sea una realidad de la mano de su Ayuntamiento, de los vecinos y de las vecinas.

Para ello, las personas representantes del consorcio han fortalecido la relación con la ciudadanía a través de diferentes charlas y ponencias informativas con el fin de presentar el potencial del proyecto.

Otro de los objetivos es dar cuenta de sus beneficios, ventajas y oportunidades de la geotermia en Canarias, exponer, con información clara, veraz y documentada, el plan de desarrollo de la iniciativa, así como atender a sus dudas y preguntas con el asesoramiento de personal técnico y científico.

Informar a los vecinos y a las vecinas

«El objetivo es que sea un proyecto de todos y todas». Así expuso el director de DISA Renovables, Joaquín Gurriarán, el propósito prioritario del proyecto de geotermia en Vilaflor durante su exposición a la población del municipio.

De ahí que uno de los grandes hitos de la fase inicial del proyecto, que se encuentra inmerso en la realización del primer sondeo en la zona de Trevejos, haya sido la apertura de una oficina de atención ciudadana en la avenida Hermano Pedro, número 28.

El local permite a los vecinos y a las vecinas trasladar sus dudas, preguntas y peticiones a EGC para su resolución, ofreciendo un feedback constante sobre el avance de la geotermia en Canarias. Una de las preguntas más frecuentes es si la geotermia en Vilaflor beneficiará a la isla de Tenerife en aspectos como el económico, el laboral e incluso el científico.

¿Cuáles son las ventajas de la geotermia?

Después de décadas de desarrollo tardío de las energías renovables, con una penetración que apenas rebasa el 20% del total, la geotermia en Vilaflor podría significar un punto de inflexión de cara a incrementar este porcentaje.

A nivel económico y ambiental, la geotermia en Canarias esta fuente de energía podría dotar a Tenerife de un robusto sistema de producción, sin necesidad de importar combustibles fósiles, y con una estabilidad 24/7.

Durante años, la quema de fueloil en las centrales térmicas insulares ha desprendido una gran cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La geotermia, en cambio, reduce las emisiones casi un 100%, ya que solo produce vapor de agua durante su producción.

En el plano laboral, al igual que otras energías renovables, como la eólica o la solar, la geotermia en Canarias tendría la capacidad de crear puestos de trabajo de alta cualificación vinculados a campos como la ingeniería industrial y técnica o la geología.

En lo que se refiere a la investigación y a la ciencia, los sondeos de geotermia, que se producen en la fase inicial del proyecto, no solo serían el aval geológico para la producción de esta energía. La geotermia en Canarias también permitiría hacer una radiografía rigurosa sobre el subsuelo de la isla, lo que redundaría en un mayor conocimiento de lo que ocurre bajo tierra. Tenerife y Vilaflor se encuentran ante una oportunidad única para elegir el camino hacia la autonomía y el desarrollo sostenible.