Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Entre Canarias y Venezuela hay un puente que no se ve en los mapas. Generaciones de canarios cruzaron el Atlántico hacia Venezuela durante el siglo XX y, en las últimas décadas, muchos de sus hijos y nietos hicieron el camino de vuelta. Por eso en las islas abundan las familias con un pie a cada lado del océano, y cada vez que alguien viaja a Caracas para ver a los suyos hay una pregunta que se repite antes incluso de hacer la maleta: ¿dónde vamos a comer?

La respuesta ha cambiado mucho en los últimos años. Caracas vive un momento gastronómico intenso, con aperturas constantes, cocineros jóvenes que vuelven a apostar por el producto venezolano y una escena que va desde las areperas de toda la vida hasta restaurantes de autor que no tienen nada que envidiar a los de cualquier capital.

Lo primero, casi siempre, es la arepa. Rellena de reina pepiada, de carne mechada o de pabellón completo, es el desayuno, la merienda y la cena del regreso. Le siguen las cachapas con queso de mano, los tequeños que nunca sobran en una reunión familiar y, si el viaje coincide con diciembre, la hallaca, el plato que resume la Navidad venezolana y que cada familia defiende como la mejor.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Para comer fuera, la ciudad se organiza por zonas. Las Mercedes reúne buena parte de los restaurantes con más ambiente y propuesta; Altamira, Los Palos Grandes y La Castellana combinan cocina internacional, cafeterías y terrazas; y El Hatillo conserva el encanto de pueblo, con calles coloniales y restaurantes donde comer sin prisa. En todas ellas conviven las parrillas, los italianos de tradición, la cocina peruana, japonesa y árabe, y una creciente oferta de cocina venezolana contemporánea.

Quien viaje con poco tiempo y quiera acertar puede consultar la selección de restaurantes en Caracas que publica GuíaPana, el directorio de restaurantes de Venezuela. Reúne locales de toda la ciudad con su zona, su tipo de cocina, las valoraciones de los comensales y los platos más pedidos, algo muy útil cuando uno lleva tiempo fuera y la ciudad ha cambiado.

Algunos consejos para quienes vuelven desde Canarias:

Reservar con antelación las comidas de fin de semana, sobre todo en diciembre.

Preguntar por el plato del día: muchas casas trabajan con producto de mercado.

Dejar espacio para lo dulce: el quesillo, los golfeados y los dulces criollos son parte del viaje.

Y no olvidar que, en Caracas, la sobremesa es casi tan importante como la comida.

Volver a Caracas es volver a muchas cosas a la vez. A la familia, a los amigos, a la luz del Ávila al atardecer. Y, sobre todo, a unos sabores que viajan en la memoria de quienes los dejaron atrás y que, por fin, se pueden volver a poner sobre la mesa.