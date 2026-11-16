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Retomar los estudios en la etapa adulta es una decisión cada vez más habitual entre quienes buscan dar un giro a su trayectoria profesional, acceder a oposiciones de mayor categoría o cumplir una meta académica pendiente. En Canarias, el sistema educativo ofrece diversas vías adaptadas a las obligaciones laborales y familiares de las personas adultas, permitiendo obtener el título de Bachillerato o acceder directamente a estudios universitarios sin necesidad de contar con titulaciones previas.

Conocer los itinerarios disponibles, las modalidades de estudio y los requisitos de cada convocatoria resulta fundamental para elegir el camino más adecuado según el punto de partida y los objetivos de cada estudiante.

El bachillerato para adultos: modalidades y flexibilidad en el archipiélago

Para aquellas personas mayores de 18 años, o que cumplan esa edad en el año natural en que comienza el curso, que desean obtener el título oficial de Bachillerato, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias dispone de enseñanzas específicas para personas adultas. Este itinerario mantiene la misma validez académica que el régimen ordinario, pero incorpora importantes ventajas organizativas.

La principal característica del bachillerato para adultos es su flexibilidad curricular. A diferencia del modelo convencional, el alumnado no está obligado a matricularse de un curso completo ni existe un límite máximo de años de permanencia. Es posible cursar las materias por bloques o de forma individual, adaptando la carga lectiva al tiempo real disponible en cada etapa de la vida.

En las islas existen dos grandes vías para cursar estas enseñanzas:

Modalidad presencial o semipresencial: Se imparte en institutos de educación secundaria (IES) autorizados y en Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) repartidos por todo el archipiélago. Las clases suelen concentrarse en horario de tarde o noche para facilitar la conciliación laboral, y en la opción semipresencial se combinan tutorías presenciales con el trabajo autónomo a través de aulas virtuales.

Se imparte en institutos de educación secundaria (IES) autorizados y en Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) repartidos por todo el archipiélago. Las clases suelen concentrarse en horario de tarde o noche para facilitar la conciliación laboral, y en la opción semipresencial se combinan tutorías presenciales con el trabajo autónomo a través de aulas virtuales. Modalidad a distancia: Gestionada en el ámbito público a través del Centro Integrado de Enseñanzas a Distancia (CIED) de Canarias, permite seguir el temario íntegramente desde casa mediante plataformas digitales, acudiendo únicamente a las sedes habilitadas en las distintas islas para realizar las pruebas presenciales de evaluación.

Además, quienes ya aprobaron asignaturas en el pasado pueden convalidar las materias superadas, retomando únicamente aquellas que quedaron pendientes.

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Acceso a la universidad para mayores de 25 años en Canarias

Si el objetivo principal es cursar un grado universitario y ya se han cumplido, o se cumplen en el año natural de la prueba, los 25 años, no es imprescindible pasar previamente por el Bachillerato. La normativa estatal y autonómica contempla una vía directa mediante la superación de una prueba específica de acceso.

En el archipiélago canario, las personas interesadas disponen de tres grandes alternativas universitarias para presentarse a este examen:

Universidad de La Laguna (ULL) y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC): Ambas universidades públicas presenciales organizan anualmente sus propias convocatorias. La prueba consta de una fase general, que evalúa la madurez e idoneidad del candidato con ejercicios como comentario de texto, lengua castellana e idioma extranjero, y una fase específica vinculada a la rama de conocimiento del grado elegido (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, o Ingeniería y Arquitectura). Quienes superan el examen obtienen preferencia para acceder a las plazas reservadas por este cupo en la propia universidad examinadora.

Ambas universidades públicas presenciales organizan anualmente sus propias convocatorias. La prueba consta de una fase general, que evalúa la madurez e idoneidad del candidato con ejercicios como comentario de texto, lengua castellana e idioma extranjero, y una fase específica vinculada a la rama de conocimiento del grado elegido (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, o Ingeniería y Arquitectura). Quienes superan el examen obtienen preferencia para acceder a las plazas reservadas por este cupo en la propia universidad examinadora. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED): Con centros asociados en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, la UNED representa una opción muy demandada en las islas por su metodología semipresencial y a distancia. La prueba de acceso mayores de 25 uned presenta una estructura propia, compuesta también por una fase general y otra específica, con la particularidad de que permite examinar en los centros asociados de las islas y optar posteriormente tanto a estudios en la propia UNED como en otras universidades públicas, sujetas a los criterios de admisión de cada distrito.

Cómo planificar la preparación con éxito

Volver a adquirir el hábito de estudio tras años alejado de las aulas requiere organización, constancia y materiales enfocados directamente a las exigencias reales de los tribunales examinadores. Tanto si se opta por la vía presencial en las universidades canarias como por la convocatoria a distancia, contar con una planificación estructurada marca la diferencia en el rendimiento final.

En este sentido, apoyarse en un curso acceso universidad mayores 25 permite estructurar el temario por semanas, resolver dudas de forma guiada y mantener un ritmo constante de trabajo sin dispersarse en contenidos innecesarios. La preparación especializada ayuda a comprender exactamente qué criterios de corrección aplican los evaluadores en asignaturas clave como el comentario de texto o las materias específicas de cada rama.

Asimismo, uno de los recursos más eficaces durante los meses previos a la convocatoria consiste en practicar de forma sistemática con modelos exámenes uned acceso mayores 25 y enunciados de convocatorias anteriores. Trabajar sobre pruebas reales ayuda a familiarizarse con el formato de las preguntas, gestionar correctamente el tiempo disponible durante el examen y detectar qué bloques del temario requieren un repaso adicional.

Retomar la formación académica en la edad adulta exige esfuerzo, pero las opciones disponibles en Canarias ofrecen hoy un marco flexible y accesible para transformar la experiencia vital y laboral en nuevas oportunidades profesionales.