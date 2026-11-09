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Vuelve el Ford Mustang Shelby GT350 más puro: V8 atmosférico, tres pedales y 650 caballos

El Mustang que vuelve en 2027 va a contracorriente: sin turbo y con cambio manual

Tanausú Martín
Tanausú Martín · hace 4 horas
Nuevo Mustang Shelby GT350 - FORD
Ford Mustang · Agencias

Mientras la industria entera se pasa al turbo, al híbrido y a la caja automática, el próximo Ford Mustang de altas prestaciones iría justo en dirección contraria: V8 atmosférico y cambio manual.

Eso es lo que apunta la información publicada por la prensa especializada. Conviene decirlo desde el principio: Ford no ha confirmado oficialmente el proyecto.

Qué llevaría este Mustang bajo el capó

El motor sería un V8 de entre 5,2 y 5,4 litros sin sobrealimentación, en lugar del bloque sobrealimentado que monta el Dark Horse SC.

La potencia estimada ronda los 650 caballos, una cifra que lo colocaría en un hueco muy concreto de la gama:

  • Dark Horse convencional: en torno a 500 CV
  • El nuevo modelo: unos 650 CV
  • Dark Horse SC: más de 795 CV

Esa cifra es una estimación, no un dato oficial, pero encajaría en la estrategia de la marca para diferenciar con claridad las versiones de su gama más deportiva.

La seña de identidad sería la transmisión manual, un detalle que lo aleja de la tendencia dominante hacia las cajas automáticas en los deportivos de alta gama y que hay mirar la ITV de España.

Nuevo Mustang Shelby GT350 - FORD
Nuevo Mustang Shelby GT350 – FORD

Lo que este Mustang no tendría

Hay una ausencia deliberada que recuerda al GT350 original: no habría versión descapotable. Solo coupé.

Es una decisión coherente con el planteamiento del coche, porque todo lo demás apunta al uso en circuito. El modelo heredaría del Dark Horse SC varias mejoras técnicas:

  • Sistema de refrigeración más eficiente
  • Frenos de mayor tamaño
  • Suspensión optimizada para uso en pista

Dicho de otro modo: menos potencia bruta que el SC, pero más coche para rodar en circuito sin que se caliente a la tercera vuelta.

Cómo se llamará este Mustang

Aquí está la incógnita más curiosa del asunto.

El informe apunta a que el modelo podría recuperar el nombre Shelby GT350, pero Ford no ha confirmado esa denominación.

Y hay un dato que complica las cosas: a principios de 2025, la marca registró Dark Horse Boss, lo que abre la puerta a que el nuevo muscle car acabe adoptando un nombre completamente distinto.

El GT350 original desapareció con la generación anterior del Mustang, de modo que este proyecto se plantea más como sucesor espiritual que como regreso literal.

Cuándo llegaría y cuánto costaría

Según el informe, el vehículo llegaría a los concesionarios en 2027, como modelo de ese mismo año.

No hay precio anunciado, pero la referencia de la gama actual permite situarlo:

  • Dark Horse 2026: desde 67.770 dólares
  • Dark Horse SC: desde 108.085 dólares

Si la nueva versión se coloca entre ambos en potencia, es razonable esperar que lo haga también en tarifa, aunque eso es deducción y no dato.

Queda una pregunta que afecta directamente a España: no hay confirmación de que el modelo vaya a comercializarse en Europa. El Mustang se vende aquí, pero las versiones más extremas de la gama han tenido históricamente una disponibilidad limitada o directamente nula fuera de Norteamérica.

Por ahora, todo lo anterior son informaciones de prensa especializada sobre un coche que Ford todavía no ha presentado.

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