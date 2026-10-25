Vuelve la lluvia a Canarias: la AEMET marca el sábado y el domingo del puente en estas islas

La AEMET confirma que lloverá el fin de semana de Todos los Santos en Canarias y las mínimas bajan a 18 grados

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LO ESENCIAL Las mínimas caen de 21 a 18 grados. El sábado 31 y el domingo 1 aparecen con lluvia. La calima entra el lunes 26. El martes 27 vuelve el agua. El jueves 29 será el día más seco.

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La semana que arranca en el tiempo en Canarias que empieza con polvo en el aire y termina con lluvias. Esa es la foto que deja la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y el detalle que conviene retener es dónde cae la lluvia en el calendario: justo en el fin de semana de Halloween y Todos los Santos, cuando mucha gente en el archipiélago tiene planes fuera de casa.

Porque entre medias hay un episodio de calima, un rebote de las máximas y una bajada sostenida de las mínimas que va a notarse sobre todo de noche. Vamos por partes.

Lo que la AEMET prevé para el arranque de la semana

El lunes 26 es el día de la calima. La AEMET sitúa el regreso del polvo en suspensión a buena parte de las islas, con temperaturas que pueden alcanzar los 28 grados y concentraciones más significativas en las zonas bajas de las vertientes sur, que es donde este fenómeno se nota de verdad.

Conviene no tomárselo a la ligera. La calima no es solo un cielo blanquecino en las fotos: es material particulado respirable, y en episodios intensos las autoridades sanitarias recomiendan limitar la actividad física al aire libre a quienes tengan problemas respiratorios, asma o patologías cardíacas. En Canarias se convive con ella con una naturalidad que no siempre está justificada.

El propio lunes, sin embargo, ya aparece marcado con precipitación en los modelos de referencia, y el martes 27 es donde la lluvia se consolida: la AEMET y los modelos coinciden en situar precipitaciones moderadas a intervalos, con probabilidades en torno al 30% en la capital grancanaria.

El descenso térmico que marca la AEMET: de 21 a 18 grados

Aquí está el dato que más se va a notar, y no es la máxima. Las temperaturas diurnas apenas se mueven: la AEMET las mantiene en una horquilla estrecha, entre los 23 y los 24 grados a lo largo de toda la semana. Nada espectacular.

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Lo que sí cae son las mínimas. El lunes todavía se queda en 21 grados, pero a partir de ahí la caída es progresiva: 20 el martes, 19 el miércoles y 18 grados el jueves y el viernes. Son tres grados en cuatro días, y en términos de sensación nocturna supone pasar de una noche claramente veraniega a una noche de otoño.

Es el primer descenso térmico sostenido del otoño en Canarias. No llega por un frente frío espectacular, sino por el agotamiento del aire cálido que ha dominado octubre.

Hay un paréntesis en medio. El miércoles 28 y el jueves 29 se presentan como los días más estables de la semana, con cielos nubosos pero sin precipitaciones destacadas previstas. El jueves apunta incluso a ser la jornada más despejada del periodo. Si alguien tiene algo que hacer al aire libre esta semana, esos son sus dos días.

Lluvia el fin de semana de Todos los Santos según la AEMET

Y llegamos a lo que de verdad importa. El viernes 30 la lluvia moderada reaparece en los modelos, justo al cierre del mes. Pero la parte relevante es la que viene después: tanto el sábado 31 de octubre como el domingo 1 de noviembre figuran con precipitación en la previsión.

Es decir, Halloween y Todos los Santos, los dos días con más movimiento social y familiar del calendario de principios de noviembre en el archipiélago, llegan con agua encima. Visitas a cementerios, celebraciones nocturnas, escapadas de fin de semana: todo eso entra en una previsión que la AEMET irá afinando conforme se acerque la fecha.

Esa es la advertencia honesta que hay que hacer. A siete días vista, un modelo meteorológico marca tendencia, no certeza. La AEMET ha venido insistiendo en que existe una elevada incertidumbre sobre la evolución de las lluvias en este periodo, y lo que hoy aparece como un sábado pasado por agua puede quedarse mañana en cuatro gotas en el norte, o al revés. En Canarias, donde la orografía manda, el norte y las medianías suelen llevarse la peor parte mientras el sur mira el cielo desde el sol.

Lo que sí está razonablemente asentado es la dirección general: más lluvias y descenso térmico. Octubre se va de Canarias como llegó, con agua, y noviembre entra con las noches ya bajando. Conviene revisar la previsión de la AEMET el jueves o el viernes, cuando los modelos tengan el fin de semana a tiro corto, antes de cerrar planes para el puente.