Vuelven los alisios, vuelven las lluvias a Canarias: el tiempo esta semana según la AEMET

Adiós a la ola de calor y vuelven las lluvias a Canarias: la previsión de la AEMET para este fin de semana y los próximos días

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Este viernes se da por finalizado el primer episodio cálido del verano El regreso del alisio refresca de nuevo el ambiente Un pequeño frente se aproximará al archipiélago el sábado Las lluvias serán débiles y dispersas en el este de Tenerife y de La Palma La AEMET prevé estabilidad y vientos moderados del nordeste

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se cierra el primer episodio cálido del verano en Canarias. Después de una semana en la que los termómetros llegaron a superar los 40 grados en algunos puntos del interior del archipiélago, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma que este viernes queda oficialmente cerrada la primera ola de calor del verano en el archipiélago. La entrada progresiva del alisio devuelve al ambiente los registros térmicos habituales de la estación y trae consigo, además, un pequeño frente que dejará lluvias débiles durante el fin de semana en varias islas.

Según la previsión del modelo meteorológico europeo (ECMWF) y de la propia AEMET, el frente se aproximará al archipiélago desde el norte durante la jornada del sábado, afectando en primer lugar a La Palma y desplazándose posteriormente hacia el suroeste. Las precipitaciones también afectarán a Tenerife, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, aunque serán en general débiles y dispersas. Los mayores acumulados se esperan en el este de Tenerife y de La Palma, mientras que Lanzarote y Fuerteventura registrarán nubosidad matinal con lluvias más ocasionales.

Sábado: entra el frente por el norte según la AEMET

La AEMET en Canarias prevé para el sábado un ambiente nuboso por la mañana con lluvias en general débiles en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las demás islas, quedando cielos poco nubosos o despejados en el resto del archipiélago. Por la tarde, los intervalos nubosos aumentarán a nuboso en medianías orientadas al sur y sudeste por nubosidad de evolución, con alguna precipitación ocasional en el interior.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o experimentarán ligeros ascensos de las máximas en Lanzarote y Fuerteventura. En las islas montañosas, pocos cambios en las costas y ligeros descensos en zonas de interior. El viento soplará flojo a moderado del componente norte, girando a oeste en las cumbres.

Domingo: lluvias más dispersas y alisio consolidado

El domingo continuarán los intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de islas, con probables lluvias débiles y ocasionales a primeras y últimas horas. Durante la tarde predominarán los cielos poco nubosos. En el resto del archipiélago se esperan intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos durante la tarde en las vertientes sur, sudeste y oeste de las islas montañosas, donde no se descarta alguna precipitación ocasional.

Las temperaturas continuarán sin grandes cambios en costas y en ligero descenso en zonas de interior. El viento será flojo a moderado del nordeste, con predominio del componente oeste flojo en cumbres. Es la jornada que confirma la consolidación del alisio y el pleno regreso al escenario meteorológico habitual del verano canario.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

La entrada progresiva del alisio del nordeste devolverá al archipiélago canario los registros térmicos habituales de la estación y traerá consigo lluvias débiles y dispersas durante el fin de semana en varias islas del archipiélago.

Lunes: mejora progresiva y estabilidad

El lunes marcará la vuelta a la estabilidad en gran parte del archipiélago. Se esperan intervalos nubosos, con predominio del poco nuboso durante la tarde salvo en vertientes sur y oeste de las islas occidentales. No se descartan lluvias débiles, ocasionales y dispersas en el norte de las islas montañosas a primeras horas del día, pero sin especial relevancia.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso. Las máximas experimentarán pocos cambios o ligeros ascensos. El viento será flojo a moderado del nordeste, con componente oeste flojo en cumbres. Escenario absolutamente clásico del verano canario, dominado por el alisio moderado.

Martes: tendencia hacia estabilidad y calor moderado según la AEMET

La tendencia extendida de la AEMET para el martes apunta a una consolidación de la estabilidad atmosférica en todo el archipiélago según la AEMET. Se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve (Tenerife, La Palma, Gran Canaria) durante las primeras horas del día, con apertura de claros generalizada durante la tarde. En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos y el ambiente soleado.

Las temperaturas mostrarán ligero ascenso, especialmente en las medianías y zonas de interior de las islas montañosas, aunque sin llegar a los registros de la ola de calor recién finalizada. En Lanzarote y Fuerteventura se esperan valores algo más elevados. El viento continuará moderado del nordeste, régimen habitual del alisio, sin previsiones de avisos meteorológicos significativos en ninguna isla.

El escenario meteorológico en Canarias general para los próximos días queda, por tanto, marcado por una transición ordenada desde la ola de calor recién superada hacia el escenario típico del verano canario dominado por el alisio del nordeste. Un patrón que combina temperaturas moderadas, nubosidad matinal en las vertientes norte y presencia habitual de mar de nubes en las cumbres. Nada especialmente destacable, más allá del propio hecho de que Canarias haya cerrado ya su primer episodio cálido significativo del verano de 2026.