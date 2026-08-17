Zapatero en más problemas: la información de la sociedad clave en Dubái podría salir a la luz

Landside Dubái, la sociedad de la zona franca que está en el centro de la investigación sobre Zapatero

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LO ESENCIAL La causa la instruye el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional. La investigación sitúa en enero de 2021 un almuerzo en el que se habría acordado crear una sociedad en Dubái. Según el auto, Landside Dubai FZCO estaría participada al cien por cien por Idella Consulenza Strategica. Zapatero declaró durante más de tres horas y admitió haber cobrado 490.780 euros. El expresidente respondió que no recuerda el almuerzo del que parte esa parte de la investigación.

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La investigación que instruye el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional sobre el entorno económico de José Luis Rodríguez Zapatero ha sumado este lunes un elemento nuevo, según la información publicada por Libertad Digital: la UDEF habría localizado los correos electrónicos del gerente del entramado societario de Julio Martínez Martínez, lo que abriría una segunda vía documental para reconstruir la sociedad radicada en Dubái que la investigación considera central.

Conviene situar el asunto con precisión, porque es una causa compleja y con nombres que se solapan. Y conviene también una cautela de partida: se trata de una investigación abierta, las hipótesis que se citan son de la unidad policial o del propio auto judicial, y todas las personas mencionadas están amparadas por la presunción de inocencia.

Qué es Landside Dubái y por qué la investigación la considera clave en relación a José Luis Rodríguez Zapatero

El punto de partida está en un almuerzo. Según la investigación de la UDEF recogida en el auto, en enero de 2021 se celebró una comida en el restaurante madrileño Portonovo en la que Zapatero y Julio Martínez habrían acordado la creación de una sociedad offshore en Dubái, destinada según esa hipótesis a canalizar el cobro de un 1% del rescate de Plus Ultra.

El auto detalla lo ocurrido al día siguiente. Martínez recibió un correo electrónico en el que se le detallaba la documentación precisa para constituir la sociedad en la zona franca dubaití, junto con el contacto de los responsables de esa zona franca para guiarle en el proceso de registro a través de su plataforma. Los envíos partieron de Tomás Guerrero Blanco, licenciado en Derecho y Economía y con trayectoria profesional en la economía vinculada al mundo islámico, que desarrolla su actividad desde Dubái.

De esa correspondencia se desprende, según el auto, que la sociedad finalmente constituida se denominó Landside Dubai FZCO y que estaría participada al cien por cien por la mercantil española Idella Consulenza Strategica S.L. En la documentación figura además un formulario de new branch resolution, el trámite necesario para abrir la sucursal de una sociedad extranjera en el emirato.

La cifra que la causa vincula a esa operación es una comisión de 530.000 euros relacionada con el rescate de la aerolínea. Y hay un dato relevante que aporta el propio expediente: el informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria al que alude el auto no detectó transferencias vinculadas a ese contrato.

La novedad que se publica ahora es que el gerente del entorno societario de Martínez en relación a José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido en copia esa documentación, de modo que la UDEF dispondría de una fuente adicional para acreditar la constitución de la firma sin depender exclusivamente de la colaboración del principal investigado. En el conjunto de la causa se manejan cerca de 40 sociedades bajo análisis.

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Conviene una advertencia técnica que el propio expediente deja abierta: el auto emplea la sigla FZCO, pero la normativa de Dubái distingue entre figuras societarias como la Free Zone Company y la Free Zone Establishment, con requisitos distintos. La investigación explora todavía si las denominaciones que aparecen se corresponden con sociedades efectivamente registradas en las bases oficiales del emirato.

Lo que declaró Zapatero ante el juez y lo que niega

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero compareció ante el magistrado durante más de tres horas. En esa declaración admitió haber cobrado 490.780 euros procedentes de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, a quien el instructor ha señalado en sus resoluciones como su principal testaferro, una calificación que corresponde al auto judicial y no a este medio.

Sobre el almuerzo del restaurante Portonovo, del que parte toda esta línea de investigación, Zapatero fue escueto. Respondió que «no recuerda ese almuerzo» y que tendría que consultar su agenda. Y ha negado cualquier vinculación con la sociedad de Dubái.

En el sumario, según las coberturas del auto, consta que fue su secretaria, Gertrudis Alcázar, quien facilitó el contacto del restaurante y dio las instrucciones para formalizar la reserva, y que para cerrarla acudió un escolta del expresidente. La reserva era para dos personas y a nombre de Julio.

De ambos elementos, la iniciativa de la secretaria y la intervención del escolta, la UDEF deduce en su informe que las instrucciones tenían que partir necesariamente del propio expresidente. Es importante subrayar qué es eso exactamente: una inferencia policial recogida en el atestado, no un hecho probado ni una conclusión judicial firme.

El calendario de la causa continúa. El instructor tiene previsto seguir adelante con el procedimiento en septiembre, tras haber tomado declaración tanto a Zapatero como a Julio Martínez, y con varias líneas de investigación abiertas sobre el entramado societario y sobre la relación entre las gestiones detectadas y el rescate público de Plus Ultra aprobado por la SEPI.

Hasta que el juzgado no se pronuncie, todo lo anterior se mantiene en el terreno de la instrucción. Ni existe acusación formal cerrada ni sentencia alguna contra José Luis Rodríguez Zapatero, y las personas mencionadas no han sido condenadas por ninguno de los hechos que se investigan.