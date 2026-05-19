Zapatero líder de una trama de influencias: el juez le atribuye millones de euros y una sociedad en Dubái por el caso Plus Ultra

El juez José Luis Calama imputa a Zapatero en el caso Plus Ultra. El instructor de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» que habría perseguido la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la aerolínea Plus Ultra. El expresidente está citado como investigado el próximo 2 de junio a las 9.00 horas.

La trama, según el instructor, habría influido en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 a la aerolínea en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia. Es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno español es citado como investigado por un magistrado de la Audiencia Nacional.

El entorno de Zapatero habría cobrado casi dos millones de euros

El magistrado subraya en su auto, de 85 páginas, que el expresidente fue presuntamente «el principal beneficiario final de los ingresos obtenidos», que también fueron a parar a la agencia de marketing de sus hijas, Whathefav SL. En conjunto, las sumas que habría cobrado el entorno del expresidente ascenderían a 1.948.857 euros. La investigación se sigue por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El instructor desglosa los flujos económicos en su auto. La compañía Análisis Relevante, vinculada al amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez, habría ingresado dinero de Plus Ultra y pagado un total de 730.535 euros al expresidente y a la empresa de sus hijas. Otra entidad denominada Gate Center habría transferido 352.980 euros al exjefe del Ejecutivo y 171.727 euros adicionales a la agencia de marketing familiar. Sociedades vinculadas al grupo Thinking Heads, asociado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían sumado 681.318 euros a Zapatero y 12.297 a Whathefav SL.

El magistrado describe en su auto una trama «estructuralmente organizada» que habría puesto contactos personales al servicio de terceros para obtener decisiones favorables.

Una sociedad en Dubái y un contrato del 1% del rescate

Calama apunta que el contacto de Plus Ultra con el entorno del expresidente Zapatero «no fue casual», sino que se insertaría en una trama organizada que selecciona clientes e imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore. El auto habla de un entramado empresarial construido fuera de España para canalizar las presuntas mordidas por el rescate.

El instructor sostiene que, por instrucción del propio expresidente, se constituyó una sociedad off-shore, denominada Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al cien por cien por otra empresa llamada Idella Consulenza Strategica. Esta última compañía habría firmado un contrato con Plus Ultra para cobrar el 1% del rescate, equivalente a 530.000 euros.

Información privilegiada antes de la concesión oficial

En el escrito se citan reuniones, contactos y comunicaciones intervenidas a Zapatero que demostrarían que los miembros de la trama tuvieron «acceso anticipado a información privilegiada» sobre la inminente concesión de la ayuda. Calama destaca un episodio significativo: en febrero de 2021, dos investigados celebraron en un intercambio de mensajes la aprobación de la ayuda a Plus Ultra antes incluso de la decisión formal del Consejo Gestor, que se produjo el 9 de marzo.

Dos líneas de influencia: el rescate y los vuelos a Venezuela

El instructor expone que la trama habría operado en dos líneas de influencia. Por un lado, favoreció presuntamente el rescate de Plus Ultra. Por otro, medió con las autoridades de Venezuela para que se autorizaran los vuelos de la compañía. Al respecto del rescate, Calama apunta que los directivos de la aerolínea trataron de obtener la ayuda también a través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Ambas vías habrían operado «de forma simultánea», aunque la de Zapatero habría adquirido un «papel predominante» hasta resultar exitosa.

Sobre Venezuela, el auto indica que la estructura realizó gestiones para intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) del país sudamericano, con el objetivo de asegurar la autorización de vuelos a Plus Ultra. En ese caso se habría utilizado la posición de influencia de Julio Martínez Martínez sobre el presidente de la INAC, el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz.

Registro en la calle Ferraz, pero no en el domicilio particular

El juez ha ordenado el registro de la oficina del expresidente, situada en la calle Ferraz de Madrid, y de tres sociedades vinculadas, entre ellas Whathefav SL, la empresa de marketing de las hijas. Sin embargo, ha rechazado registrar el domicilio particular del expresidente, como había solicitado la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF. El magistrado argumenta que en este estadio procesal no se cumplen los presupuestos legales exigidos por la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Junto a Zapatero, también figuran como investigados Manuel Aaron Fajardo, María Gertrudis Alcázar, Cristóbal Cano y Julio Martínez Martínez. Todos comparten la misma imputación por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.