Adiós calima y hola tormentas: la AEMET pone fecha al cambio del tiempo en Canarias

La AEMET lo confirma: mañana se acaba, hoy es el último día de calima en Canarias con posibilidad de tormentas

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LO ESENCIAL Solo Murcia, Gran Canaria y Fuerteventura siguen en aviso. En Tejeda se mantienen los 34 grados. El Hierro amanece con mínimas de 16. La calima se concentra ya en medianías y cumbres. Mañana el descenso será generalizado y notable en cumbres.

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El mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se ha quedado casi en blanco. Tras el paso del frente que ha dejado tormentas, granizo y un desplome de los termómetros en buena parte de la Península, la agencia ha retirado prácticamente todas las alertas por altas temperaturas en Canarias y el resto del país. Resisten tres zonas, y dos de ellas están en Canarias: Gran Canaria y Fuerteventura, en aviso amarillo, junto a la Región de Murcia.

El archipiélago va por libre esta semana, como suele. Mientras el resto de España se moja, aquí el episodio de calor intenso y calima empieza a remitir, pero lo hace despacio: las máximas todavía alcanzarán o superarán los 34 grados en las medianías del sur, el este y el oeste y en las cuencas del interior. La calima sigue presente, aunque ya replegada hacia medianías y cumbres después de varios días notándose en cotas más bajas.

El pronóstico de la AEMET isla por isla

Tenerife. Máximas de hasta 32 grados en la isla. En Santa Cruz, entre 24 y 32. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en la franja norte a primeras y últimas horas.

Máximas de hasta 32 grados en la isla. En Santa Cruz, entre 24 y 32. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en la franja norte a primeras y últimas horas. Gran Canaria. Leve descenso generalizado, pero persisten los 34 grados en la cuenca de Tejeda y en las medianías del sur. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 24 y 28. Sigue en aviso amarillo.

Leve descenso generalizado, pero persisten los 34 grados en la cuenca de Tejeda y en las medianías del sur. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 24 y 28. Sigue en aviso amarillo. Lanzarote. Cielos despejados con calima en altura. Arrecife se moverá entre los 23 y los 31 grados, alcanzando los 32 en el interior.

Cielos despejados con calima en altura. Arrecife se moverá entre los 23 y los 31 grados, alcanzando los 32 en el interior. Fuerteventura. Ambiente soleado y calima. Puerto del Rosario, entre 23 y 30 grados, rozando los 34 en el interior y el sureste. También en aviso amarillo.

Ambiente soleado y calima. Puerto del Rosario, entre 23 y 30 grados, rozando los 34 en el interior y el sureste. También en aviso amarillo. La Palma. Intervalos nubosos en el nordeste y máximas de 34 grados en El Paso y la vertiente oeste. Santa Cruz de La Palma, entre 22 y 27.

Intervalos nubosos en el nordeste y máximas de 34 grados en El Paso y la vertiente oeste. Santa Cruz de La Palma, entre 22 y 27. La Gomera. Poco nuboso, con hasta 34 grados en la vertiente sur. San Sebastián, entre 25 y 32.

Poco nuboso, con hasta 34 grados en la vertiente sur. San Sebastián, entre 25 y 32. El Hierro. Despejado con intervalos al norte y las mínimas más bajas del archipiélago, que descenderán hasta los 16 grados.

Esa última cifra explica mejor que ninguna otra lo que es Canarias según la AEMET: 34 grados en la cuenca de Tejeda y 16 en El Hierro, el mismo día y a poco más de doscientos kilómetros de distancia. El viento, mientras tanto, seguirá soplando del nordeste con intensidad moderada, con intervalos ocasionalmente fuertes en las franjas costeras del sureste y el noroeste de las islas de mayor relieve. La AEMET no mantiene hoy avisos costeros para el archipiélago, aunque sí prevé marejada y fuerte marejada en distintos sectores marítimos.

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Mañana cambia todo

El jueves es la jornada que cierra el episodio. La AEMET prevé un descenso generalizado de las temperaturas que podrá resultar notable en las zonas altas, la retirada de la calima y un aumento de la nubosidad en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de las islas. Y ahí llega el dato que nadie esperaba después de una semana como esta: no se descartan lluvias débiles y ocasionales a últimas horas, más probables en el norte de las islas montañosas.

Pasar de los 38 grados según la AEMET del martes en el sur de Gran Canaria a lloviznas en las medianías del norte en cuarenta y ocho horas no es habitual ni siquiera aquí. El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ya había señalado que el cambio sería más evidente a partir del jueves, cuando las temperaturas tenderán a normalizarse en el archipiélago, y que la evolución sería distinta a la del resto de España.

Hasta que eso ocurra conviene no relajarse. Mientras siga vigente el aviso por altas temperaturas en Gran Canaria y Fuerteventura se mantienen las recomendaciones habituales: hidratación frecuente, evitar la exposición en las horas centrales del día y vigilar especialmente a mayores, menores y personas con patologías previas. Y en el monte, precaución máxima, porque la combinación de calor, humedad baja y viento del nordeste sigue siendo la que dispara el riesgo de incendio forestal en Canarias. La confirmación del cambio llegará con la actualización de mañana.