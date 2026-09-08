La AEMET pone fecha al fin del calor en Canarias: ¿Cuándo se acaba esto?

El jueves se acaba: la AEMET anuncia un descenso notable y la retirada de la calima en Canarias

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Hoy es la jornada más adversa del episodio. El jueves llega el descenso generalizado. La calima tenderá a retirarse ese mismo día. No se descartan lluvias débiles en el norte. En Canarias la evolución será distinta a la del resto de España.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

La pregunta que se repite en Canarias desde hace días ya tiene respuesta. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa el jueves como el punto de inflexión del episodio de calor que atraviesa el archipiélago: ese día el descenso de las temperaturas será generalizado y podrá resultar notable en zonas altas, la calima tenderá a retirarse y aumentará la nubosidad, con posibilidad incluso de lluvias débiles en el norte de las islas de Canarias.

Antes de eso queda lo peor. Este martes es la jornada más adversa de todo el episodio, con aviso naranja por temperaturas máximas en las vertientes oeste, sur y este de Gran Canaria y avisos amarillos en el resto de las islas. Las temperaturas superan los 30 grados en amplias zonas del archipiélago, en el sur y el oeste de Gran Canaria se alcanzan y pueden superarse localmente los 38 grados, y en medianías del sur y el oeste y zonas de interior del resto de islas se esperan valores de entre 34 y 36.

Cómo va a evolucionar según la AEMET

El miércoles la situación se mantendrá en términos generales, con máximas que podrán superar los 34 grados en el sur del archipiélago, aunque ya se iniciará el descenso que pondrá fin progresivamente a varios días de valores muy altos. El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado que el cambio será más evidente a partir del jueves, cuando las temperaturas tenderán a normalizarse en las islas.

Ese día el giro será completo. Además del descenso térmico, la AEMET prevé un aumento de la nubosidad en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de las islas, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales a últimas horas, más probables en el norte de las islas montañosas. Después de una semana de 38 grados y polvo sahariano, el archipiélago podría cerrarla con algo de agua en las medianías del norte.

La evolución en Canarias será distinta a la del resto de España, donde el descenso llegará más tarde y de forma escalonada desde el suroeste peninsular que afectará indirectamente a Canarias según la AEMET.

Lo que sigue activo hasta entonces

Mientras llega ese alivio, el archipiélago mantiene un mapa de alertas poco habitual. Sigue vigente la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife, con La Palma, El Hierro y La Gomera en prealerta, además de la alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria y la prealerta por calor en el resto del territorio. Se mantienen también la prealerta por viento y la prealerta por calima. La combinación de calor extremo, humedad baja y viento es exactamente la que dispara el riesgo de incendio, y por eso las restricciones preventivas siguen en vigor.

Las noches son el otro frente. En episodios como este las mínimas apenas descienden, lo que impide la recuperación térmica y complica el descanso, especialmente a mayores, menores y personas con patologías previas. La calima continúa presente aunque de forma ligera, con más incidencia en medianías y cumbres y en las vertientes orientadas al sur y al este, y el alisio del nordeste sigue soplando con intervalos fuertes en zonas expuestas.

La recomendación de la AEMET hasta el jueves es la misma que viene repitiendo el Gobierno de Canarias: hidratación frecuente, evitar la exposición en las horas centrales, vigilar a las personas más vulnerables y extremar la precaución en el monte, sin tirar colillas ni realizar actividades que puedan generar chispas. A partir del jueves, si se cumple lo que anticipa la AEMET, el archipiélago recuperará valores más propios de la época y la calima quedará atrás. La confirmación llegará, como siempre, con cada actualización del boletín.