La AEMET no tiene avisos en las islas para la jornada electoral. La lluvia, escasa, se queda en Tenerife y La Palma; Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, secas.

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Sin avisos de la AEMET en Canarias para el domingo, el lunes ni el martes En Tenerife y La Palma, lluvia escasa: 0,1 l/m² por hora como mucho En Santa Cruz de Tenerife, seco hasta las 18:00 El lunes y el martes llueve en más zonas que el día de las elecciones

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

¿Lloverá hoy en Canarias mientras los colegios electorales están abiertos? La respuesta corta es que sí, pero solo en algunos sitios y con muy poca agua. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no tiene ningún aviso activo en las islas para este domingo 29 de noviembre, día de elecciones generales, y su predicción por municipios, elaborada esta mañana a las 07:05, deja la lluvia sobre todo en el sur y el norte de Tenerife. En Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro el paraguas puede quedarse en casa.

Los colegios abren a las 9:00 y cierran a las 20:00, hora canaria. Para ese horario, la AEMET da probabilidades altas en Arona, Granadilla de Abona, Adeje, Puerto de la Cruz, La Orotava y Los Realejos, sobre todo por la tarde. En Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Santa Cruz de La Palma la lluvia llegaría al final del día, ya cerca del cierre. Y en casi todos los casos se trata de lluvia escasa: en la predicción hora a hora, ningún municipio consultado pasa de 0,1 litros por metro cuadrado en una hora entre las 9:00 y las 20:00.

Lloverá hoy en Canarias, pero no en todas las islas

La predicción de la AEMET divide el día en tramos de seis horas. Para ir a votar, los que importan son el de 6:00 a 12:00 (la mañana, con la apertura), el de 12:00 a 18:00 (la tarde) y el de 18:00 a 24:00, que incluye las dos últimas horas antes del cierre. Este es el reparto isla por isla, con la probabilidad de precipitación de cada tramo:

Tenerife, sur: en Arona y Granadilla de Abona, 50 % por la mañana, 100 % por la tarde y 80 % al cierre, con cielo nuboso o muy nuboso con lluvia. En Adeje, 10 %, 100 % y 40 %.

en Arona y Granadilla de Abona, 50 % por la mañana, 100 % por la tarde y 80 % al cierre, con cielo nuboso o muy nuboso con lluvia. En Adeje, 10 %, 100 % y 40 %. Tenerife, norte: en Puerto de la Cruz, 55 %, 95 % y 80 %; es el único municipio consultado con lluvia prevista en todas las horas de votación, aunque siempre de 0,1 litros por hora. En La Orotava y Los Realejos, 25 %, 90 % y 80 %, con bruma por la mañana en Los Realejos.

en Puerto de la Cruz, 55 %, 95 % y 80 %; es el único municipio consultado con lluvia prevista en todas las horas de votación, aunque siempre de 0,1 litros por hora. En La Orotava y Los Realejos, 25 %, 90 % y 80 %, con bruma por la mañana en Los Realejos. Santa Cruz de Tenerife y La Laguna: mañana y tarde secas (entre 0 % y 5 %, con cielo despejado por la tarde en Santa Cruz) y 75 % de 18:00 a 24:00, con lluvia escasa desde las 18:00 en Santa Cruz y hacia las 20:00 en La Laguna.

mañana y tarde secas (entre 0 % y 5 %, con cielo despejado por la tarde en Santa Cruz) y 75 % de 18:00 a 24:00, con lluvia escasa desde las 18:00 en Santa Cruz y hacia las 20:00 en La Laguna. Gran Canaria: en Las Palmas de Gran Canaria y Telde, 0 %, 15 % y 20 %; en Santa Lucía de Tirajana, 0 %, 15 % y 15 %, con niebla al final del día y rachas de 40 km/h.

en Las Palmas de Gran Canaria y Telde, 0 %, 15 % y 20 %; en Santa Lucía de Tirajana, 0 %, 15 % y 15 %, con niebla al final del día y rachas de 40 km/h. La Palma: en Santa Cruz de La Palma, 40 % por la mañana, 5 % por la tarde y 55 % al cierre, con lluvia escasa entre las 18:00 y las 20:00. En Los Llanos de Aridane, 30 %, 10 % y 25 %.

en Santa Cruz de La Palma, 40 % por la mañana, 5 % por la tarde y 55 % al cierre, con lluvia escasa entre las 18:00 y las 20:00. En Los Llanos de Aridane, 30 %, 10 % y 25 %. Lanzarote: en Arrecife, 0 %, 10 % y 0 %. Como mucho, alguna gota inapreciable hacia el mediodía.

en Arrecife, 0 %, 10 % y 0 %. Como mucho, alguna gota inapreciable hacia el mediodía. Fuerteventura: en Puerto del Rosario, 0 %, 45 % y 0 %, con intervalos nubosos por la tarde pero sin lluvia en la predicción por horas.

en Puerto del Rosario, 0 %, 45 % y 0 %, con intervalos nubosos por la tarde pero sin lluvia en la predicción por horas. La Gomera: en San Sebastián, 0 %, 10 % y 0 %.

en San Sebastián, 0 %, 10 % y 0 %. El Hierro: en Valverde, 0 % en todo el día, aunque con rachas de viento de hasta 65 km/h.

Lluvia prevista hora a hora entre las 9:00 y las 20:00 del domingo 29 de noviembre. Infografía: Canarias en Red con datos de la AEMET.

A qué hora es mejor ir a votar si no quieres mojarte

Saber si lloverá hoy en Canarias justo cuando vayas a votar depende mucho de la hora. Con los datos de la AEMET, el patrón es bastante claro. En Arona y Granadilla de Abona, la predicción hora a hora da lluvia escasa entre las 9:00 y las 11:00, una pausa hacia el mediodía y otra vez lluvia a media tarde y desde las 18:00. En Adeje, solo marca algo de agua hacia las 16:00. En el norte de la isla, la mañana también es mejor que la tarde, salvo en Puerto de la Cruz, donde da igual la hora.

En Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Santa Cruz de La Palma pasa lo contrario: la mañana y la tarde salen secas y lo poco que cae llega a última hora. Quien quiera votar sin paraguas en la capital tinerfeña tiene hasta las seis de la tarde con una probabilidad que no pasa del 5 %. En Gran Canaria, las probabilidades no superan el 20 % en ningún tramo del horario electoral.

Las temperaturas acompañan. La AEMET da máximas de 22 °C en Santa Cruz de Tenerife, 23 °C en Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Puerto de la Cruz, Adeje y San Sebastián de La Gomera, y 24 °C en Puerto del Rosario. Lo más fresco estará en Granadilla de Abona, con una mínima de 11 °C, Santa Lucía de Tirajana, también con 11 °C, y Valverde, con 12 °C.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Si vas a votar, recuerda que los colegios electorales de Canarias cierran a las 20:00 y que quien esté dentro o en la puerta a esa hora todavía puede votar. En Canarias en Red explicamos a qué hora cierran los colegios el 29N y el error que anula tu voto al Senado.

Lunes y martes: la lluvia gana terreno

Pasado el domingo, la predicción cambia de cara. El lunes 30 de noviembre es el día con más probabilidad en buena parte del archipiélago: 100 % en Adeje, 95 % en Arona, Granadilla de Abona y Santa Cruz de La Palma, 90 % en Santa Cruz de Tenerife y Los Llanos de Aridane, 85 % en Las Palmas de Gran Canaria y Telde y 75 % en Santa Lucía de Tirajana. En cambio, el norte de Tenerife tendría un respiro ese día, con un 10 % en La Orotava y Puerto de la Cruz.

El martes 1 de diciembre la lluvia se va al norte de Tenerife: 95 % en Puerto de la Cruz, 90 % en La Laguna, La Orotava y Los Realejos, y 95 % también en Arona y Granadilla. En Gran Canaria baja al 25 % y en La Palma se queda en el 80 % en la capital. La tormenta que la AEMET metía ayer en el pronóstico del martes para La Orotava y Los Realejos, de la que informamos en Canarias en Red, ya no aparece en la predicción de este domingo, aunque la probabilidad de lluvia sigue alta.

Del miércoles 2 de diciembre en adelante, el norte de Tenerife sigue con probabilidades de entre el 40 % y el 80 %, mientras que Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de La Palma, San Sebastián y Valverde se quedan entre el 0 % y el 5 % el miércoles. El viernes 4 la probabilidad vuelve a subir en el sur de Tenerife, con un 95 % en Adeje y un 90 % en Arona y Granadilla.

Lanzarote y Fuerteventura, las islas que se libran

Si te preguntas si lloverá hoy en Canarias en las islas orientales, lo más probable es que no. Las dos son las que mejor lo tienen toda la semana. Arrecife no pasa del 10 % (el lunes) y se queda en 0 % de martes a jueves; Puerto del Rosario, en 5 % el lunes y 0 % de martes a jueves. Las máximas rondan los 22 °C a 24 °C y el viento será suave, con rachas de hasta 40 km/h el lunes en Arrecife y de 35 km/h en Puerto del Rosario.

Tampoco hay avisos amarillos para el lunes ni para el martes en Canarias. La AEMET actualiza su predicción por municipios varias veces al día, así que si tienes dudas antes de salir de casa puedes consultar la predicción por municipios de la AEMET y el mapa de avisos meteorológicos. Los resultados de la jornada se pueden seguir en la web oficial de resultados del 29N.

Resumiendo: lloverá hoy en Canarias, pero de forma escasa y casi siempre en Tenerife y La Palma. En las islas orientales, La Gomera y El Hierro, el domingo electoral será seco. Y la semana que empieza mañana traerá más lluvia que el propio día de las elecciones. Ya contamos aquí cómo la lluvia se extendió a más zonas de Canarias estos días.