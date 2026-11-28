Más de 1,8 millones de electores votan este domingo en Canarias. Los colegios de las islas son los últimos de España en cerrar y en la papeleta sepia del Senado hay un límite de cruces que conviene conocer.

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LO ESENCIAL 1.866.349 electores en Canarias, 191.335 de ellos en el extranjero (INE) Se vota de 9:00 a 20:00, hora canaria; resultados provisionales tras el cierre de las islas Senado: hasta 2 cruces en Gran Canaria y Tenerife y solo 1 en el resto de islas Canarias elige 15 diputados: 8 por Las Palmas y 7 por Santa Cruz de Tenerife

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Mañana, domingo 29 de noviembre, 1.866.349 electores están llamados a votar en Canarias en las elecciones generales. Según el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), 1.675.014 viven en las islas y 191.335 en el extranjero. Hoy es jornada de reflexión y, antes de ir al colegio, conviene tener claras tres cosas: a qué hora se vota en el 29N en Canarias, qué documento sirve y el error que puede dejar tu voto al Senado sin valor.

A qué hora se vota el 29N en Canarias

La votación empieza a las 9:00 y termina a las 20:00, hora canaria. Los locales abren antes para que los miembros de las mesas se constituyan, revisen el material y acrediten a interventores y apoderados. A las 20:00 el presidente de la mesa anuncia el cierre, pero quien esté dentro del colegio o en la puerta a esa hora todavía puede votar.

Por la diferencia horaria, los colegios de Canarias son los últimos de España en cerrar: a las 20:00 en las islas son las 21:00 en la Península. Y eso marca todo lo demás. El Gobierno ha explicado que los primeros resultados provisionales empiezan a publicarse desde las 21:00, tras el cierre de los colegios electorales en Canarias, es decir, a partir de las 20:00 hora canaria. Se podrán seguir en la web oficial resultados.29neleccionesgenerales.es y en la aplicación «Elecciones Generales 29N», para Android e iOS, que también ofrecerán la constitución de las mesas en tiempo real y los avances de participación de las 14:00 y las 18:00.

Qué documento sirve para votar

Para identificarse ante la mesa valen el DNI, el pasaporte y el permiso de conducir, siempre que tengan fotografía. Este año, además, vale el DNI digital: la Junta Electoral Central ha autorizado la aplicación MiDNI. Quien la use tendrá que abrirla delante de la mesa y generar un código QR temporal, que los miembros de la mesa comprobarán con un verificador oficial. Para esa lectura, el Ministerio del Interior aporta más de 60.000 terminales que Correos reparte a las mesas el mismo día de la votación.

Según el Gobierno, el pasaporte y el permiso de conducir originales sirven aunque estén caducados, pero no valen las fotocopias. Tampoco sirve el resguardo de un DNI en trámite, porque no lleva fotografía.

Si no sabes dónde te toca votar, la mesa y el local aparecen en la tarjeta censal que se envía a los domicilios desde el 2 de noviembre. También se puede consultar en la sede electrónica del INE con Cl@ve o con el DNI electrónico, o llamando a la Oficina del Censo Electoral al 900 343 232. Un aviso importante: quien solicitó el voto por correo y se lo aceptaron ya no puede votar en persona en su mesa.

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Y un consejo práctico para el domingo: según la predicción por municipios de la AEMET de este sábado, la probabilidad de lluvia es del 75 % en Santa Cruz de Tenerife, del 90 % en Santa Cruz de La Palma y del 65 % en Las Palmas de Gran Canaria, en una semana en la que la lluvia ya se ha extendido a más zonas de Canarias. Si vas a votar en esas islas, mejor con paraguas.

Horas clave del 29N en Canarias y electores por isla. Fuentes: INE, BOE y Gobierno de España.

El error que anula tu voto al Senado

En el colegio, el 29N en Canarias se vota con dos papeletas. La blanca es la del Congreso: listas cerradas, se mete la papeleta de una candidatura en el sobre blanco y no se puede tocar nada. Canarias elige 15 diputados, según el Real Decreto 806/2026 de convocatoria: ocho por Las Palmas y siete por Santa Cruz de Tenerife.

La sepia es la del Senado, y ahí está la trampa. En Canarias cada isla es una circunscripción. Gran Canaria y Tenerife eligen tres senadores cada una, pero el elector solo puede marcar hasta dos nombres. Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro eligen un senador, así que solo se puede marcar uno. Si se marcan más cruces de las permitidas, el voto al Senado es nulo. Se pueden elegir candidatos de partidos distintos dentro de ese límite.

Conviene distinguir el voto nulo del voto en blanco. Es voto en blanco el sobre que no lleva papeleta y, en el Senado, la papeleta en la que no se marca a nadie. Es voto nulo el que se emite en un sobre o papeleta que no es el modelo oficial, la papeleta sin sobre, el sobre con papeletas de candidaturas distintas y cualquier papeleta en la que se haya tachado, añadido o modificado algo.

Cuántos votan en cada isla

El censo del INE deja un dato llamativo: Tenerife, con 795.104 electores, tiene más votantes que Gran Canaria, con 748.744. Les siguen Lanzarote (112.509), La Palma (92.353), Fuerteventura (77.958), La Gomera (28.083) y El Hierro (11.598).

Detrás de esas cifras del 29N en Canarias hay otra historia, la de la emigración. En La Gomera, 11.532 de sus 28.083 electores viven fuera de España, más del 41 %. En La Palma son 26.196, casi uno de cada tres, y en El Hierro, 2.740. En toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay 125.100 electores en el extranjero, frente a los 66.235 de Las Palmas.

Tras la noche electoral, las Juntas Electorales Provinciales harán el escrutinio definitivo entre el 4 y el 7 de diciembre, y las nuevas Cortes se constituirán el 23 de diciembre. Mañana, el 29N en Canarias se abre a las nueve de la mañana y se cierra a las ocho de la tarde, y en cuanto cierren los colegios de las islas empezará a conocerse el resultado en toda España.