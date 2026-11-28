La predicción por municipios de la AEMET coloca tormenta en La Orotava y Los Realejos el martes, cota de nieve a 2.100 metros el domingo y lluvia casi diaria en Tenerife y La Palma. Lanzarote y Fuerteventura, al 0 %.

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LO ESENCIAL Tormenta en La Orotava y Los Realejos el martes por la tarde, con un 95 % de probabilidad de lluvia Cota de nieve a 2.100 metros el domingo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife Vilaflor, al 80-100 % de lluvia toda la semana Lanzarote y Fuerteventura, al 0 % de lunes a miércoles

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Hay una palabra en el pronóstico de Canarias para los próximos días que cambia el panorama: tormenta. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) la coloca en el norte de Tenerife el martes por la tarde, dentro de una semana en la que la lluvia no termina de irse de las islas occidentales. Pero el reparto es de todo menos justo: mientras unas islas encadenan días con probabilidades del 90 y el 100 %, hay dos que se libran prácticamente de todo a partir del lunes.

La predicción por municipios de la AEMET, elaborada este sábado 28 de noviembre a las 14:45, dibuja una semana partida en dos. Por ahora no hay ningún aviso activo en Canarias ni para hoy, ni para el domingo ni para el lunes, según el mapa de avisos de la agencia, pero el cielo no va a dar tregua en buena parte del archipiélago.

Dónde pone la AEMET la tormenta

El estado del cielo de La Orotava para el martes 1 de diciembre cambia por la tarde de «muy nuboso con lluvia» a «muy nuboso con tormenta», con una probabilidad de precipitación del 95 % en la segunda mitad del día. El mismo pronóstico de tormenta aparece en Los Realejos entre las 12:00 y las 24:00. Es el único día de la semana en el que la AEMET mete tormenta en los municipios consultados por Canarias en Red, y lo hace en la vertiente norte de Tenerife.

No es un episodio aislado. El norte de la isla llega a ese martes después de un domingo con un 95 % de probabilidad de lluvia en La Orotava, Puerto de la Cruz y Los Realejos, y lo sigue un miércoles con un 85 % y un jueves con un 80 %. Las temperaturas, además, bajan: La Orotava se queda entre 20 y 23 grados de máxima y 13 o 14 de mínima según datos del tiempo en MeteoES.

Arriba también hace frío. La AEMET sitúa la cota de nieve de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en 2.100 metros en la madrugada y la mañana del domingo, y entre 2.200 y 2.400 metros de domingo a martes. No significa que vaya a nevar, sino la altura a partir de la cual la precipitación podría caer en forma de nieve si la hay, pero deja Las Cañadas y el Teide por encima de esa línea durante varios días.

El tiempo en Canarias isla por isla

Tenerife. Es la isla con más lluvia en el pronóstico. En Santa Cruz de Tenerife, la probabilidad sube al 75 % el domingo, sobre todo a partir de las 18:00, y se queda en el 55 % el lunes y el 45 % el martes, con máximas de 22 a 25 grados y mínimas de 16 a 20. En el sur y las medianías la lluvia es casi constante: Vilaflor de Chasna marca el 100 % hoy, el domingo y el martes, el 95 % el lunes y entre el 80 y el 90 % hasta el viernes, con mínimas de 7 a 9 grados. Adeje y Granadilla rondan el 90-100 % de domingo a martes.

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La Palma. Santa Cruz de La Palma tiene hoy un 100 % de probabilidad de lluvia, un 90 % el domingo y un 80 % el lunes y el martes. El miércoles baja al 30 %. En El Paso, Los Llanos de Aridane y Garafía la probabilidad va del 60 al 85 % hasta el martes. Máximas de 19 a 24 grados.

Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria tiene hoy un 95 % por la tarde y entre un 65 y un 70 % de domingo a martes, siempre con lluvia escasa, y máximas de 23 a 24 grados. En Tejeda, Moya, Telde y Santa Brígida la probabilidad se mueve entre el 60 y el 80 %. A partir del miércoles, un 30 % o menos.

La Gomera. San Sebastián de La Gomera, con un 90 % esta tarde, se queda después entre el 20 y el 35 % y llega al 0 % el miércoles. Es de las capitales más cálidas de la semana, con 23 a 25 grados de máxima.

El Hierro. Valverde tiene un 80 % esta tarde y luego no pasa del 25 %. Es la capital más fresca: entre 19 y 22 grados de máxima y entre 12 y 18 de mínima.

Lanzarote y Fuerteventura. Son las dos islas que se libran. Arrecife tiene un 45 % el domingo por la tarde y Puerto del Rosario un 40 %, pero a partir del lunes la AEMET les da un 0 % de probabilidad de lluvia hasta el miércoles, cielos poco nubosos o despejados y máximas de 22 a 24 grados. Solo el viento acompaña: rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Arrecife y de 35 en Puerto del Rosario el lunes.

Lo que dice la AEMET para el resto de la semana

Del miércoles 2 al viernes 4 de diciembre la lluvia se retira de las capitales, pero no del norte y las medianías de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife baja al 5 % el miércoles y al 15 % el jueves, mientras La Orotava sigue en el 85 y el 80 % y Vilaflor, en el 85, 80 y 90 %. En La Palma vuelve a subir hasta el 55 % el viernes. La cota de nieve se eleva a 2.600 metros a mitad de semana y las temperaturas suben: 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de La Gomera.

Con los datos de este sábado, la semana deja dos imágenes muy distintas del tiempo en Canarias: tormenta, lluvia y frío en las cumbres en el oeste, y sol y viento en el este. Es la continuación de una semana en la que la lluvia ya se extendió a más zonas de Canarias. Conviene revisar la predicción por municipios y los avisos de la AEMET antes de subir a la cumbre o de salir a la carretera el martes, porque el pronóstico de tormenta puede cambiar de un día para otro.