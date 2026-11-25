La predicción por municipios de la Agencia Estatal de Meteorología pasa de 2.800 metros este miércoles a 2.300 el jueves por la tarde en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro

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LO ESENCIAL La cota de nieve está en 2.800 metros el miércoles y baja a 2.300 el jueves de 12:00 a 18:00. El Teide (3.715 m) y el Roque de los Muchachos (2.426 m) quedan por encima. La Orotava y Garafía tienen un 100 % de probabilidad de lluvia de miércoles a sábado. La cota vuelve a 2.300 metros el lunes 30 y el martes 1 de diciembre.

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La cota de nieve en Canarias se desploma 500 metros en menos de un día. Según la predicción por municipios de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), elaborada este miércoles a las 11:13, la cota está hoy en 2.800 metros en las islas occidentales y el jueves por la tarde baja hasta los 2.300 metros. Es un nivel que deja por encima no solo el Teide, sino también el Roque de los Muchachos, en La Palma.

El descenso coincide con los días de más lluvia de la semana en las islas occidentales. En La Orotava, el municipio donde está la cumbre del Teide, la probabilidad de precipitación es del 100 % de miércoles a sábado. Eso no significa que vaya a nevar con seguridad, pero sí que el aire frío en altura acerca la nieve a las cumbres canarias.

Cómo baja la cota de nieve hora a hora

La AEMET publica la cota de nieve prevista para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que incluye Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, por tramos de seis y doce horas. Estos son sus datos:

Miércoles 25 : 2.800 metros de mediodía a medianoche.

: 2.800 metros de mediodía a medianoche. Jueves 26 : 2.600 metros de madrugada, 2.400 por la mañana, 2.300 de 12:00 a 18:00 y 2.400 por la noche.

: 2.600 metros de madrugada, 2.400 por la mañana, 2.300 de 12:00 a 18:00 y 2.400 por la noche. Viernes 27 : 2.400 metros por la mañana y 2.500 por la tarde.

: 2.400 metros por la mañana y 2.500 por la tarde. Sábado 28 : 2.500 metros por la mañana y 2.600 por la tarde.

: 2.500 metros por la mañana y 2.600 por la tarde. Domingo 29 : 2.400 metros.

: 2.400 metros. Lunes 30 y martes 1 de diciembre: 2.300 metros.

Es decir, entre la noche de este miércoles y la tarde del jueves la cota de nieve cae 500 metros en menos de 24 horas. Después rebota hasta los 2.600 metros el sábado y vuelve a bajar a 2.300 al comienzo de la próxima semana. En la provincia de Las Palmas, la predicción de la AEMET no da cota de nieve para estos días.

Qué cumbres quedan por encima de la cota de nieve

La cota de nieve es la altitud a partir de la cual la precipitación podría caer en forma de nieve. Con 2.300 metros, estas son las cumbres que quedan por encima:

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El Teide , con 3.715 metros, el punto más alto de España, y Pico Viejo , con 3.135 metros.

, con 3.715 metros, el punto más alto de España, y , con 3.135 metros. El Roque de los Muchachos, con 2.426 metros, el techo de La Palma, que queda por encima de la cota casi todo el tiempo desde la mañana del jueves: solo se libra el viernes por la tarde y el sábado, cuando la cota sube a 2.500 y 2.600 metros.

El fondo de Las Cañadas del Teide, en torno a los 2.000 metros, sigue por debajo de la cota en todos los tramos de la predicción. En Gran Canaria, el Pico de las Nieves, con 1.949 metros, también queda lejos.

Lluvia en las cumbres y frío en las medianías

Para que haya nieve hace falta precipitación, y la AEMET la prevé con mucha probabilidad en los municipios de cumbre de las islas occidentales:

La Orotava (Tenerife), donde está el Teide: 100 % de miércoles a sábado y 95 % el domingo.

(Tenerife), donde está el Teide: 100 % de miércoles a sábado y 95 % el domingo. Vilaflor de Chasna (Tenerife): 100 % todos los días hasta el lunes, con mínimas de 9 grados el jueves, 8 de viernes a domingo y 7 el lunes en el casco.

(Tenerife): 100 % todos los días hasta el lunes, con mínimas de 9 grados el jueves, 8 de viernes a domingo y 7 el lunes en el casco. Garafía (La Palma), donde está el Roque de los Muchachos: 100 % de miércoles a sábado.

(La Palma), donde está el Roque de los Muchachos: 100 % de miércoles a sábado. El Paso (La Palma): 100 % de miércoles a sábado, con 10 grados de mínima el sábado y el domingo.

Las temperaturas de la predicción son las de los cascos urbanos, no las de las cumbres, donde el termómetro baja mucho más con la altura. Por eso la AEMET marca una cota de nieve y no una probabilidad de nevada: lo que se sabe es a qué altura podría cuajar si llueve con suficiente intensidad arriba.

Por qué baja ahora la cota de nieve en Canarias

Este descenso llega con el cambio de tiempo que la AEMET marcó para esta semana, con el descenso térmico desde el miércoles y la lluvia que trae el giro del chorro polar, que deja aire más frío en altura sobre el archipiélago. No es la primera bajada de noviembre: ya contamos cómo la AEMET bajó la cota de nieve a su punto más bajo a mediados de mes.

Si tienes pensado subir al Teide o al Roque de los Muchachos estos días, conviene revisar antes la predicción por municipios y los avisos de la AEMET, porque la cota de nieve cambia en cada actualización y en las cumbres el tiempo puede empeorar en pocas horas.