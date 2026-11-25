La víctima, de 44 años y natural de Las Palmas de Gran Canaria, constaba en el sistema VioGén con un caso activo junto al detenido, aunque no había denuncia previa

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LO ESENCIAL La Guardia Civil detuvo este miércoles en Chiclana al hombre acusado de la muerte violenta de su pareja. La mujer, de 44 años, era natural de Las Palmas de Gran Canaria y su cuerpo apareció el 18 de octubre en una playa. Constaba en VioGén con un caso activo junto al detenido, sin denuncia previa contra él. El Juzgado Mixto número 4 de Chiclana ha decretado el secreto de las actuaciones.

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La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Chiclana de la Frontera (Cádiz) a un hombre acusado de la muerte violenta de su pareja, una mujer de 44 años natural de Las Palmas de Gran Canaria y vecina de la provincia de Cádiz. Su cuerpo apareció el pasado 18 de octubre semienterrado en una playa de Chiclana, con signos de violencia.

El caso se investiga como violencia de género. La mujer constaba en el sistema VioGén con un caso activo junto al ahora detenido, aunque no había presentado denuncia previa contra él. Si se confirma, sería la víctima número 48 de la violencia machista en España en lo que va de 2026. La detención llega, además, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Cómo se llegó a la detención en Chiclana

El cuerpo fue encontrado en la playa de Lavaculos, en la zona de Sancti Petri, por un hombre que paseaba por la arena, y presentaba signos de llevar varios días en el lugar.

Según ha informado la Guardia Civil, la Unidad Orgánica de Policía Judicial asumió la investigación desde que se localizó el cuerpo y, una vez confirmada la identidad de la víctima, las pesquisas se orientaron hacia su pareja actual. Este miércoles, agentes de la Sección de Homicidios de la Comandancia de Cádiz se desplazaron a Chiclana para detener al hombre y registrar su vivienda.

El detenido y las diligencias pasarán a disposición del Juzgado Mixto número 4 de Chiclana, que ha decretado el secreto de las actuaciones. Por eso, por ahora no se conocen más detalles sobre cómo murió la mujer ni sobre las pruebas que llevaron a los investigadores hasta su pareja.

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Una víctima en VioGén sin denuncia previa

Que la mujer figurara en VioGén con un caso activo significa que su situación ya era conocida por el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género del Ministerio del Interior, la herramienta que usan las fuerzas de seguridad para valorar el riesgo y coordinar la protección de las víctimas. Sin embargo, no había una denuncia previa contra el detenido.

El caso de Chiclana todavía no figura entre los confirmados oficialmente. Según la última nota del Ministerio de Igualdad, publicada el 23 de noviembre tras el asesinato de una mujer de 37 años en la provincia de Albacete, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2026 asciende a 47, y a 1.388 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. En aquel caso, según el Ministerio, tampoco existían denuncias previas contra el presunto agresor.

Una mujer de Gran Canaria

La víctima había nacido en Las Palmas de Gran Canaria y vivía en Cádiz. Su caso vuelve a poner el foco en las mujeres canarias que sufren violencia de género lejos de las islas y en la importancia de que el entorno pida ayuda ante cualquier sospecha. En Canarias en Red ya contamos casos en los que la víctima estaba dentro del sistema de protección, como el del hombre detenido en Tenerife por matar a su expareja.

Si sufres violencia de género o conoces un caso: estos son los teléfonos

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que estos recursos funcionan las 24 horas del día, todos los días del año:

Teléfono 016 : información y asesoramiento sobre recursos y derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, con asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas, atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a personas con discapacidad.

: información y asesoramiento sobre recursos y derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, con asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas, atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a personas con discapacidad. Correo electrónico : 016-online@igualdad.gob.es.

: 016-online@igualdad.gob.es. WhatsApp : 600 000 016.

: 600 000 016. Chat online : en la web violenciagenero.igualdad.gob.es.

: en la web violenciagenero.igualdad.gob.es. Emergencias : 112, Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062).

: 112, Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062). ALERTCOPS: si no es posible llamar, esta aplicación del Ministerio del Interior envía una señal de alerta con la ubicación.

Estos recursos pueden usarlos tanto las víctimas como cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. En este caso de Chiclana, como en tantos otros, no había denuncia previa: por eso el Ministerio insiste en que cualquier persona del entorno puede llamar y pedir orientación.