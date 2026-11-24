El IEO-CSIC ha medido agua más caliente y cuatro veces más amonio sobre su cima, y el IGN registró cuatro terremotos a su alrededor en 34 horas

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LO ESENCIAL La cima del volcán de Enmedio está a unos 1.600 metros bajo el mar, a 25 km de Tenerife y 36 de Gran Canaria. El agua sobre la cima está medio grado más caliente y el amonio llega a cuatro veces lo normal. El IGN registró cuatro terremotos a 12 km o menos del volcán entre el 22 y el 23 de noviembre. El mayor, de magnitud 2,5 y a 8 km de profundidad, fue el lunes a las 20:02.

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Entre Tenerife y Gran Canaria hay un volcán de Canarias que nadie puede ver desde la costa ni desde un barco. Se llama Enmedio, su cima está a unos 1.600 metros bajo el mar y, aunque no da señales en superficie, los instrumentos que lo vigilan coinciden en una cosa: sigue vivo. Los sensores oceanográficos del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) han medido fluidos calientes saliendo de su interior y los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) siguen registrando terremotos a su alrededor, el último de magnitud 2,5 este lunes por la noche.

Que esté vivo no significa que vaya a entrar en erupción. Los científicos que lo estudian lo dejan claro: lo que han encontrado es actividad hidrotermal, no una erupción. Pero los datos explican por qué este gigante escondido es uno de los puntos más vigilados del archipiélago.

Un volcán de Canarias a 1.600 metros bajo el mar

El volcán de Enmedio debe su nombre a su posición: está en el canal que separa las dos islas más pobladas, a unos 25 kilómetros de Tenerife y a 36 de Gran Canaria. El estudio que lo describe lo sitúa en las coordenadas 28° 5′ 24″ N y 16° 9′ 59″ O.

Es un cono de unos 3,5 kilómetros de diámetro en la base, que se apoya en el fondo a entre 2.140 y 2.350 metros de profundidad y sube hasta unos 1.600 metros bajo la superficie. Lo atraviesa una gran fractura de norte a sur que pasa por la cima y tiene en uno de sus flancos una depresión en forma de media luna, probablemente causada por un derrumbe. A su alrededor se han identificado al menos otros 20 relieves volcánicos más pequeños, cinco de ellos con depresiones parecidas a cráteres.

Lo que miden los instrumentos: agua más caliente y cuatro veces más amonio

La prueba de que este volcán de Canarias sigue activo llegó en febrero de 2026, cuando la revista científica Bulletin of Volcanology publicó la primera evidencia multidisciplinar de actividad hidrotermal en Enmedio. El trabajo, liderado por el IEO-CSIC con Geociencias Barcelona (GEO3BCN-CSIC), el Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), la Universidad de Salamanca y la Universidad de La Laguna, reúne datos tomados entre 2015 y 2024 en cinco campañas VULCANA a bordo del buque Ángeles Alvariño y en la campaña geofísica GUANCHE del Sarmiento de Gamboa.

Esto es lo que registraron los instrumentos:

El agua sobre la cima está aproximadamente medio grado más caliente que la del océano que la rodea.

Entre los 1.600 y los 2.200 metros de profundidad hay anomalías de temperatura y de turbidez en la columna de agua.

El amonio disuelto llega a multiplicar por cuatro sus valores normales, y aumentan los nutrientes y la cantidad de microorganismos.

Las rocas recogidas muestran alteraciones ricas en óxidos de hierro y microestructuras filamentosas ligadas a procesos biológicos, típicas de ambientes hidrotermales de baja temperatura.

Según explica el ICM-CSIC, el proceso funciona así: el agua del mar se cuela por las fracturas de la corteza, se calienta al acercarse al calor interno y vuelve a salir convertida en una solución caliente y cargada de minerales. Las anomalías aparecen justo en las zonas más fracturadas: la grieta de la cima, la depresión en media luna y los dos conos pequeños más cercanos.

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Los sismógrafos del IGN tampoco pierden de vista al volcán de Canarias

El otro instrumento que dice que Enmedio sigue vivo es el sismógrafo. El propio estudio recuerda que la zona tiene actividad sísmica permanente de origen magmático y tectónico, y que en 1989 se registró allí, al suroeste del volcán, un terremoto de magnitud 5,2 con hasta 230 réplicas. La ficha sismotectónica del IGN para el canal entre Tenerife y Gran Canaria habla de entre 400 y 500 terremotos al año, de cinco a siete de ellos por encima de magnitud 2,5, a profundidades de hasta 40 kilómetros.

Los datos de esta semana encajan en ese patrón. Según la lista de últimos terremotos del IGN, consultada este martes, en unas 34 horas se registraron cuatro seísmos con el epicentro a 12 kilómetros o menos del volcán:

Domingo 22 de noviembre, 09:39: magnitud 2,1 a 22 kilómetros de profundidad, con el epicentro a unos 4 kilómetros del volcán.

Domingo 22, 09:40: magnitud 1,9 a 26 kilómetros de profundidad, a unos 3 kilómetros. Llegó poco más de un minuto después del anterior.

Lunes 23, 02:52: magnitud 1,8 a 5 kilómetros de profundidad, a unos 12 kilómetros.

Lunes 23, 20:02: magnitud 2,5 a 8 kilómetros de profundidad, a unos 8 kilómetros. Es el mayor de la serie.

Las distancias están calculadas a partir de las coordenadas que publican el IGN y el estudio, y las horas coinciden con la hora canaria. Ninguno de los cuatro tiene intensidad asignada en la lista del IGN. Los tres primeros ya formaban parte de la serie sísmica de cinco terremotos en menos de 24 horas que contamos el lunes; el de magnitud 2,5 llegó esa misma noche.

Vivo no quiere decir que vaya a entrar en erupción

Los autores del estudio insisten en que la actividad registrada no corresponde a una erupción volcánica y que no tiene relación con los enjambres sísmicos registrados en Las Cañadas del Teide la semana anterior a la presentación del estudio, a principios de marzo. El origen de los terremotos del canal tampoco está cerrado: la ficha del IGN lo da como una cuestión en discusión, entre fallas cercanas a Gran Canaria y el acercamiento entre las dos islas.

Lo que sí cambia con este trabajo es la forma de mirar al volcán de Canarias que no se ve. Ya no es solo un relieve en los mapas del fondo marino: es un sistema que intercambia calor y química con el océano profundo y que influye en la vida que hay a su alrededor. Ya lo contamos en el volcán de Canarias que nadie ve está vivo y en por qué tiembla el volcán que nadie ve.

Por qué importa un volcán que nadie ve

Para los investigadores del CSIC, los volcanes de este tipo, que son la mayor parte del vulcanismo del planeta, tienen un papel importante en los ciclos globales de nutrientes, en la biodiversidad marina y en el funcionamiento del océano profundo. En Enmedio, la actividad hidrotermal influye directamente en los procesos biogeoquímicos de esa zona del archipiélago.

Para quien vive en Tenerife o Gran Canaria, la conclusión es más sencilla: el volcán de Enmedio está a solo 25 kilómetros de la costa tinerfeña, nadie lo ve y, sin embargo, los barcos oceanográficos y la red sísmica del IGN confirman que sigue activo. Por eso conviene seguir de cerca lo que registran los instrumentos, sin alarmismo y con los datos oficiales delante.